Come usare Gemini su Android e iPhone: l'IA di Google a portata di smartphone

Google è arrivata un po' in ritardo nella corsa all'intelligenza artificiale (IA), e anche se gli inizi non sono stati particolarmente brillanti, ha recuperato velocemente terreno, con Bard prima e soprattutto Gemini poi.

Il chatbot IA della GrandeG, ormai integrato in tutti i suoi servizi, è in grado infatti non solo di aiutarvi a riassumervi contenuti, creare testi o effettuare ricerche sul Web conversando in modo naturale, ma, sui dispositivi Android, sostituisce nientemeno che l'Assistente Google. Vediamo quindi come usare Google Gemini su Android e iPhone, in modo da sfruttare le potenzialità del modello anche in mobilità.

Se Gemini è disponibile dal suo sito ufficiale, Google ha rilasciato infatti un'app apposita per Android e un'integrazione dedicata nell'app Google per iOS, per permettere a tutti di accedere a Gemini in maniera più comoda e immediata proprio come si fa con ChatGPT o Copilot. Scopriamo come usarla.