Google Traduttore è una delle app più popolari per la traduzione dei testi o anche in simultanea, ma lo sapevate che potete sfruttarla anche con WhatsApp? Questa soluzione è fondamentale in caso vi troviate a chattare, magari anche tramite messaggi vocali, con persone che parlano un'altra lingua. Ma come usare Google Traduttore su WhatsApp? Andiamo a scoprire come fare, da telefono Android, iPhone o anche PC, in modo da poter comunicare senza problemi con utenti da tutto il mondo, sia per lavoro che per motivi personali. Ma prima, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come migliorare la propria privacy su WhatsApp.

Indice

Come usare Google Traduttore su WhatsApp

Grazie al supporto a 133 lingue e alla possibilità di poterla utilizzare da qualunque app, (almeno in Android, mentre con iPhone bisogna ricorrere a un "trucco"), Google Traduttore è uno strumento potentissimo per effettuare qualunque tipo di traduzione. Con l'app della GrandeG infatti potete tradurre qualunque testo, anche offline, ed effettuare traduzioni in tempo reale con la modalità interprete. A questo si aggiunge la possibilità di tradurre da foto, tradurre la scrittura a mano e salvare parole e frasi tradotte. Ma come utilizzare Google Traduttore per tradurre le chat o di WhatsApp? La procedura è differente a seconda del dispositivo che state usando, telefono Android, iPhone o PC. Con i dispositivi Android, è molto più semplice, perché la GrandeG ha sviluppato un sistema per cui Google Traduttore può aprirsi da qualunque app, WhatsApp compresa, mentre su iPhone o computer bisogna ricorrere a degli stratagemmi. Vediamo quali sono. iPhone Se volete sapere come tradurre una chat su WhatsApp con Google Traduttore da iPhone, dovete utilizzare i Comandi rapidi, o meglio un comando rapido che copierà un testo da tradurre e userà la versione Web di Google Traduttore per tradurre il testo e poi riportarlo a voi. I Comandi rapidi sono uno strumento integrato di iOS (ma anche macOS, watchOS o iPadOS) che consentono di automatizzare diverse azioni, come ridimensionare un'immagine, spostare un testo da un'app all'altra o eseguire un certo tipo di attività con un'app. Vista la loro versatilità e la possibilità di creare una quantità di azioni praticamente infinita, possiamo utilizzarli per attivare con un tocco la traduzione di un testo copiato negli appunti, per esempio da WhatsApp. E la notizia migliore è che non dovrete crearvi il Comando rapido a partire da zero, operazione che potrebbe anche essere complicata e richiedere alcune conoscenze sullo strumento, ma potete importare quelli creati da altri (controllando sempre che facciano quello che promettono e non comportino azioni sospette). Ecco come fare. Per prima cosa, andate a questo indirizzo Web dal vostro iPhone e cliccate sul pulsante Get Shortcut in alto. Se doveste ricevere un messaggio di errore del tipo "Non è possibile connettersi alla galleria", toccate la freccia circolare per ricaricare la pagina. Ora vi troverete nella pagina del Comando rapido Google Translate, toccate in basso il pulsante blu Configura comando rapido. Nella pagina successiva potete inserire le vostre lingue preferite di traduzione, ovvero quelle che userete più spesso. Toccate un punto prima della "E" di English e, quando si apre la tastiera del telefono, toccate il tasto Invio, poi toccate lo spazio sopra English appena creato e scrivete Italian. Toccate Fine, sopra la tastiera a destra, e poi il pulsante Avanti.

Nella pagina seguente non toccate nulla (a meno che non usiate lo strumento all'interno della Cina) e toccate in basso il pulsante Aggiungi il comando rapido. Ora si aprirà la galleria dei comandi rapidi, toccate in basso a sinistra la scheda Comandi rapidi e in alto a sinistra vedrete il comando rapido appena aggiunto. Se volete vedere com'è fatto, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra del comando Google Traduttore e vedrete com'è composto (non toccate niente: non si tratta affatto di una soluzione banale alla portata di tutti). Toccate Fine in alto a destra per uscire dalla modalità modifica. Adesso avviate WhatsApp e selezionate la chat con il testo da tradurre, poi toccate il messaggio che volete tradurre e tenete il dito premuto. Nella finestra che si apre toccate il pulsante Inoltra, e successivamente toccate in basso a destra l'icona di condivisione (il quadrato con la freccia verso l'alto). Ora scorrete in basso e toccate la voce Google Translate. Dopo qualche istante dall'alto si aprirà una finestra: selezionate la lingua nella quale volete tradurre il messaggio (nel nostro caso era in inglese e vogliamo tradurlo in italiano, quindi selezionate Italian). Nella finestra che appare toccate Consenti sempre (o anche Consenti una volta, ma in questo caso dovrete ridare il consenso la prossima volta che usate il comando per permettere al comando di accedere a Chrome), poi ripetete la scelta per permettere al comando di accedere al contenuto di WhatsApp. Dopo qualche istante, il contenuto del messaggio sarà tradotto. Cliccate su Copy to Clipboard per copiare il testo negli appunti, e poi su Consenti sempre (o Consenti una volta) per consentire al comando di copiare l'elemento. Ora che la traduzione è stata copiata, toccate e tenete premuto il dito sul campo di testo, se volete inviarlo, e toccate Incolla.

Se invece volete tradurre una risposta, scrivetela nel campo di testo in italiano, poi seguite la procedura appena descritta per tradurla in inglese (o in altra lingua) e alla fine selezionate tutta la risposta per incollarci sopra la traduzione, in modo da sostituirla con il testo tradotto. In alternativa, potete tradurre una risposta utilizzando Gboard. Installate la tastiera da App Store, poi seguite le istruzioni a schermo per utilizzarla al posto della tastiera Apple (andate nelle Impostbazioni del telefono, toccate Tastiere, toccate Gboard e attivate i due pulsanti che vedete, poi andate in WhatsApp, toccate il campo di testo e toccate il globo in basso a sinistra. Selezionate Gboard). Ora toccate la scritta Inglese a destra, ovvero la lingua in cui tradurre il testo, e selezionate la lingua che desiderate, mentre lasciate Rileva lingua nella lingua di origine (o sceglietene una). Scrivete il messaggio e questo sarà tradotto automaticamente, poi inviatelo nella lingua tradotta. Android Se volete invece sapere come usare Google Traduttore su WhatsApp da telefono Android, la soluzione è meno elaborata e molto più diretta, in quanto non dovete fare altro che utilizzare l'app di Google. Grazie infatti alla possibilità di essere eseguita sopra altre app, Google Traduttore può essere impostata come icona fluttuante accessibile da qualunque parte del dispositivo, e quindi in grado di tradurvi i testi anche nei messaggi WhatsApp. Per usarla, per prima cosa assicuratevi di aver installato Google Traduttore sul vostro telefono o tablet Android, in caso contrario scaricatela dal Play Store. Ora avviatela e toccate sull'icona del vostro account Google in alto a destra. Toccate la voce Impostazioni e nella pagina che si apre selezionate Tocca per tradurre. Questa funzione permette di attivare un'icona fluttuante sempre accessibile da qualunque parte del telefono in quanto visualizzata su altre app. Attivate il pulsante di fianco a Tocca per tradurre, poi toccate Consenti. Ora attivate il pulsante di fianco a Mostra icona floating e nella pagina successiva toccate Gestisci autorizzazioni per consentire all'app di mostrare un'icona sopra altre app.

Si aprirà una pagina delle impostazioni, Mostra sopra altre app. Scorrete in basso fino a vedere Traduttore, poi toccatelo e attivate il pulsante di fianco a Consenti la visualizzazione sopra altre app. A questo punto toccate la freccia in alto a sinistra quattro volte per tornare alla Home di Google Traduttore. A questo punto, se tornate alla Home del telefono (senza chiudere Google Traduttore), in alto a destra vedrete un'icona tonda con il simbolo di Google Traduttore (una G su fondo blu e un carattere cinese). Potete spostarla dove volete, ma l'icona sarà sempre ancorata a uno dei due bordi laterali del telefono. Ora avviate WhatsApp e individuate la chat con il messaggio da tradurre, toccatela e poi toccate e tenete premuto il dito sul messaggio da tradurre. In alto a destra, toccate l'icona con due fogli sovrapposti, che vi consente di copiare il testo appena selezionato. In basso apparirà un messaggio di conferma: Messaggio copiato. A questo punto toccate l'icona di Google Traduttore e l'app incollerà automaticamente il testo copiato nel campo della lingua da tradurre (in alto). Google Traduttore rileverà automaticamente la lingua e la tradurrà in basso nella lingua di sistema. Se volete cambiare la lingua originale, toccate in alto a sinistra su [lingua] - Rilevata e selezionate la lingua originale, mentre se volete cambiare la lingua in cui tradurre il testo, nel campo in basso, sulla sinistra selezionate [lingua] e cliccate sulla lingua in cui volete tradurre il testo.

Sempre nella finestra in basso di Traduttore cliccate in alto a destra sull'icona con due fogli sovrapposti per copiare il testo negli appunti del telefono, e potrete incollarlo dove volete. Per chiudere la finestra di Google Traduttore, toccate il tasto Cancella in basso a sinistra o un punto vuoto sullo schermo. Per tradurre invece la vostra risposta, avete a disposizione due opzioni. La prima è quella di scrivere il testo in italiano nel campo della chat (senza inviarlo), poi toccatelo e tenete premuto, in caso usando le maniglie di selezione per selezionarlo tutto. Toccate Copia e toccate l'icona di Google Traduttore. Ora selezionate nella scheda in basso la lingua in cui volete tradurre il testo, poi copiatelo toccando l'icona con due fogli sovrapposti e tornate alla chat. Toccate e tenete premuto il testo, selezionatelo tutto e toccate Incolla per sostituirlo con la traduzione. In alternativa, potete usare la tastiera Gboard. Selezionate una chat in cui volete scrivere in un'altra lingua e toccate il campo di composizione. Ora toccate il pulsante con quattro quadratini sul bordo esterno della riga degli strumenti di Gboard e nella finestra che appare toccate Traduttore. Toccate OK e selezionate la lingua in cui tradurre il testo (lasciate Rileva lingua nella lingua originale o mettete Italiano). Iniziate a scrivere normalmente in italiano e lo strumento tradurrà in tempo reale il testo nel campo di composizione, e quando avete finito inviatelo come fareste con un messaggio WhatsApp qualsiasi.

PC Volete sapere come usare Google Traduttore su WhatsApp da PC? In questo caso avete due alternative. Se utilizzate l'app desktop, per Mac o Windows, purtroppo non potrete accedere alla traduzione tramite Google Traduttore in app, ma dovrete copiare e incollare il testo nel sito di Google Traduttore. Per farlo, avviate WhatsApp sul computer e individuate il messaggio da tradurre nella chat. Poi cliccate sulla freccia verso il basso in alto a destra nel messaggio e selezionate la voce Copia.

A questo punto avviate un browser e andate sul sito di Google Traduttore. A sinistra cliccate su Rileva lingua (o scegliete la lingua da tradurre, poi cliccate sul campo vuoto (sempre di sinistra) e premete i tasti Ctrl + V (su PC Windows) o command + V (da Mac). NEl campo di destra, in alto, selezionate la lingua in cui volete tradurre il testo, poi per copiarlo cliccate in basso a destra sull'icona con due fogli sovrapposti e potete incollarlo nella chat. In alternativa, potete utilizzare WhatsApp Web (ecco come accedere al servizio) e tradurre il testo con l'estensione di Google Traduttore, ma per farlo dovete usare come browser Chrome o un'app basata su Chromium come Opera o Edge. Per prima cosa, installate l'estensione ufficiale di Google Traduttore, che trovate qui. Cliccate in alto a destra sul pulsante Aggiungi e poi date conferma cliccando su Aggiungi estensione. Ora effettuate l'accesso a WhatsApp Web, individuate la chat con il messaggio da tradurre ed evidenziate il testo del messaggio cliccando con il pulsante del mouse all'inizio del testo, poi premendo il tasto Maiusc sulla tastiera e cliccando con il mouse alla fine del testo. Questo diventerà azzurro per confermare di essere evidenziato. Ora cliccate in alto a destra sulla finestra di Chrome sul tasto a forma di puzzle e cliccate sull'icona a forma di puntina di fianco all'icona di Google Traduttore per averla sempre a portata di mano. In caso usiate Edge, potete fare la stessa cosa cliccando sul pulsante a forma di pezzo di puzzle e poi passando il cursore del mouse sulla freccia verso destra di fianco a Google Translate, per poi selezionare Mostra nella barra degli strumenti. Ora cliccate sull'icona di Google Traduttore in alto tra le estensioni attive e il messaggio verrà tradotto. L'estensione rileverà automaticamente la lingua del testo, ma potete cambiarla in quella corretta in caso di errori agendo sul menu a tendina in alto. In basso invece ci sarà la traduzione nella lingua di sistema.

Per copiarla, selezionatela come abbiamo visto per il testo del messaggio su WhatsApp, poi premete i tasti Ctrl + C (Windows) o command + C (Mac). Questo però vuol dire che con l'estensione non potete tradurre un testo in italiano in un'altra lingua. Per farlo, cliccate in basso su Apri in Google Traduttore, che aprirà la pagina Web del servizio. Qui cliccate in alto a destra sul menu a tendina di fianco alle tre lingue preimpostate (l'icona a forma di freccia verso il basso) e scegliete la lingua in cui tradurre il testo, poi cliccate in basso a destra sull'icona con due fogli sovrapposti per copiarlo negli appunti e incollatelo nella chat.

Come usare Google Traduttore su WhatsApp per tradurre un messaggio vocale

Se volete sapere come tradurre i messaggi vocali su WhatsApp con Google Traduttore, l'unica soluzione è utilizzare due telefoni, uno da cui riprodurre il messaggio e l'altro su cui avviare Google Traduttore per tradurlo in tempo reale. Per farlo, installate Google Traduttore sul secondo telefono, che sia Android o iPhone, e avviatela, poi a sinistra, subito sopra al microfono, cliccate su Inglese e selezionate la lingua del messaggio che volete tradurre. Toccate l'icona del microfono in basso e toccate Mentre usi l'app per consentire l'utilizzo della funzione. Sul primo telefono, quello su cui è installata WhatsApp, avviate l'app di messaggistica (non importa se si tratta di un iPhone o di un telefono Android), individuate la chat con il messaggio vocale da tradurre, avvicinate l'altoparlante di questo telefono al microfono di quello con cui volete tradurre il messaggio e avviate la riproduzione del messaggio vocale. Se lo desiderate, su Google Traduttore potete anche toccare la voce Trascrivi in basso, per leggere la traduzione del messaggio vocale. La stessa operazione può essere effettuata anche da PC, sempre utilizzando un telefono con installata Google Traduttore da usare come dispositivo per tradurre il messaggio vocale, mentre dal PC si avvierà la riproduzione del messaggio.

Domande e risposte

Come tradurre in automatico su WhatsApp? Se volete tradurre un messaggio di WhatsApp in automatico, da telefono Android installate Google Traduttore, poi avviatela e toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra. Toccate Impostazioni, poi Tocca per tradurre e attivate i pulsanti che vedete, consentendo anche all'app di essere mostrata sopra altre app. A questo punto apparirà un'icona fluttuante sullo schermo con il simbolo di Google Traduttore. Andate su WhatsApp, poi toccate e tenete premuto il messaggio da tradurre e in alto toccate l'icona con due fogli sovrapposti. Toccate l'icona fluttuante di Google Traduttore e il messaggio sarà tradotto. Eventualmente cambiate la lingua originale e di traduzione.