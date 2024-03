Siete alla ricerca di un volo economico o last minute ma non sapete che strumento usare? Google Voli (o Flights) è la soluzione ai vostri problemi: semplice, veloce, e con funzioni di monitoraggio dei prezzi

Ci sono numerosi strumenti online per confrontare i prezzi dei voli, ma Google Flights (Google Voli) è un po' speciale. Questo vero e proprio motore di ricerca per trovare i biglietti aerei al miglior prezzo è infatti cresciuto molto negli anni. E grazie alla sua semplicità e versatilità è sicuramente una delle soluzioni da cui partire per spendere poco. Vediamo quindi come usare Google Flights e trovare voli low cost, che siano last minute o con date flessibili. Questo sito web facile da usare può infatti aiutarvi a trovare il miglior prezzo possibile sui biglietti aerei (e anche sugli hotel). Lo strumento della GrandeG, lanciato nel 2013, copre quasi tutte le compagnie aeree e molte agenzie di viaggio online. Tutto quello che dovete fare è impostare una località di partenza e una di arrivo, con le relative date. E più siete flessibili con orari e date, più risparmierete. Ma perché Google Flights è speciale? Fondamentalmente, tutti i motori di ricerca dei voli sono uguali, nel senso che non ce n'è uno dove i prezzi sono più bassi. Ma Google Flights offre delle funzionalità che ve lo faranno preferire. È più semplice da usare rispetto agli altri e vi consente di monitorare i prezzi. Inoltre è velocissimo, e offre anche una ricerca tramite mappa, oltre a offrire diversi strumenti per aiutarvi a scegliere. Non basta? Indica la quantità di anidride carbonica che produrrete con quel volo. E c'è anche uno strumento che vi consente di vedere il prezzo più basso negli ultimi 12 mesi. Andiamo a vedere come usare questo strumento, tenendo presente che Google Flights non vi venderà i biglietti. Google infatti vi proporrà un link da cliccare per completare la procedura, che sia per acquistare sul sito di Ryanair, Wizz Air o altri.

Indice

Cos'è Google Flights

Google Flights è un motore di ricerca per i voli. Lo strumento, online dal 2013, è incredibilmente potente e semplice da usare. Dovete cercare un biglietto per andare via un fine settimana o fare un viaggio di lavoro? Google vi mostrerà tutti i voli disponibili. Avete bisogno di un'ispirazione e cercate solo un biglietto last minute? C'è la soluzione anche per voi, ed è a un paio di clic del mouse di distanza. Cosa distingue Google Flights dagli altri strumenti per cercare voli? Come abbiamo anticipato, Google Flights non vi vende direttamente i biglietti come Expedia o altri strumenti simili. Invece, vi indicherà quelli disponibili al miglior prezzo senza costringervi a prenotare. Una volta trovati i voli che vi piacciono, potete cliccare sul pulsante Continua per prenotare, direttamente con la compagnia aerea o anche con altri servizi, se disponibili. E non è finita: potete usare Google Flights effettuando l'accesso con il vostro account Google. Il che gli consente di memorizzare le vostre informazioni e quindi di offrirvi un servizio sempre migliore. Per esempio senza la necessità di effettuare alcune impostazioni ogni volta. Cos'è Prezzo garantito di Google Flights Negli anni poi lo strumento ha ricevuto diverse novità. Una di queste è Prezzo garantito, che come suggerisce il nome consente di ricevere un rimborso in caso il prezzo del volo diminuisca. La funzione, lanciata ad aprile 2023, è però un progetto pilota disponibile solo negli Stati Uniti. E si applica solo voli di sola andata e a quelli di andata e ritorno con partenza dagli Stati Uniti

Come usare Google Flights per trovare voli low cost

Google Flights è estremamente semplice da usare, in quanto vi si accede solo dal sito. Lo strumento è parte di Google Viaggi, un servizio che consente di organizzare le proprie vacanze prenotando voli, alberghi e case vacanze. Come usare Google Flights da Web Avete già in mente una meta e volete trovare un volo al prezzo più basso possibile? Non dovete fare altro che andare sul sito di Google Flights (Google Voli). Se volete salvare le vostre impostazioni, cliccate in alto a destra su Accedi ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Ma non è obbligatorio farlo: potete usare lo strumento anche senza entrare nel servizio. Come cercare un volo

Adesso non dovete fare altro che inserire in alto il luogo di partenza e di arrivo e le date di partenza e ritorno. In alto potete specificare altri dettagli, come per quante persone effettuare la ricerca, in che classe, se cercare un volo Andata e ritorno. Cliccate su Cerca per avviare la ricerca. Come trovare i prezzi più bassi

A questo punto, vi verrà mostrato un elenco dei voli disponibili per quella rotta, ordinati in base al costo. Per ogni tratta, vi verrà indicato il vettore,l'orario di partenza e arrivo, gli aeroporti e la durata del volo. Qui troverete anche altre informazioni, come se si tratta di un volo diretto, le emissioni prodotte e, infine, il prezzo. Cliccando sulla freccia verso il basso a destra del volo, avrete accesso ad altri dettagli. Tra questi, l'aereo utilizzato, eventuali tempi di sosta e lo spazio per le gambe a disposizione. Google Flights indicherà poi i voli che vi consentono di produrre meno CO2. Se disponibili, vi verranno mostrati eventuali variazioni di date per risparmiare: troverete la notifica in una finestra. Cliccate su Cambia date per accedere alle date con i prezzi più bassi. In altro troverete una serie di filtri che vi consentiranno di selezionare le opzioni più adatte alle vostre esigenze. Tra questi il numero di scali, la possibilità di portare bagagli a mano, le fasce di prezzo o le fasce orarie di partenza e ritorno. Qui potrete anche escludere eventuali compagnie aree dai risultati, se lo desiderate. Infine, se disponibile un'alternativa, Google Flights vi indica anche la possibilità di prendere il treno, con gli orari e le stazioni. Alcuni trucchi per risparmiare

In alto, avrete la possibilità di trovare le date con i prezzi più bassi. Cliccate su Griglia date e vedrete in verde i prezzi con i voli che costano meno. Cliccateci sopra per selezionarli, poi cliccate su OK in basso a destra. Volete vedere l'andamento del prezzo del biglietto per il vostro volo nel tempo? Cliccate su Grafico dei prezzi in alto a destra e potrete vedere quanto potreste risparmiare scegliendo altre opzioni. In ogni caso, sotto la tratta, Google Flights vi indicherà se state spendendo più o meno del dovuto. Per esempio, potreste trovare la scritta: "Al momento i prezzi sono bassi, ovvero 140 € in meno del solito per la ricerca". Di fianco ci sarà una barra colorata. Per impostazione predefinita, Google Flights permetterà di acquistare singole tratte da compagnie diverse. Questo vi consente di risparmiare, ma potete comunque controllare o disattivare la funzione. Per farlo, cliccate su Tutti i filtri in alto a sinistra e poi scorrete fino in fondo. Se volete vedere i biglietti separati, assicuratevi che Mostra biglietti separati sia selezionato. Infine, potete attivare il monitoraggio dei prezzi, ma di questo ne parleremo nel capitolo apposito. Come acquistare un volo Una volta scelto un volo di andata, cliccate su uno dei voli di ritorno disponibili e vi verrà indicato quanto spenderete in totale. Sotto potete visionare altre informazioni, come il costo per i bagagli a mano o in stiva. In basso, nella sezione Opzioni di prenotazione, potrete scegliere il canale per l'acquisto dei biglietti. Solitamente vedrete la compagnia aerea, ma potrebbero esserci altri metodi. Se è tutto a posto, cliccate su Continua in basso a destra per proseguire con l'acquisto. Verrete indirizzati sul sito indicato per completare la procedura. Come trovare voli last minute

Non sapete dove andare ma volete lasciarvi ispirare per dei voli last minute? Dalla pagina principale di Google Flights avrete alcune indicazioni. Già al primo accesso il sito vi mostrerà alcune destinazioni economiche in base alla vostra posizione. Se vi piacciono, non dovete fare altro che cliccarci sopra. Arriverete alla solita schermata, dove potrete scegliere i voli e poi proseguire con l'acquisto. In alternativa, se i suggerimenti non dovessero soddisfarvi, cliccate sul pulsante centrale Esplora. Qui troverete una mappa interattiva con i biglietti più economici in vari luoghi entro i prossimi sei mesi. Come usare la mappa di Google Flights

La funzione Esplora utilizza la vostra posizione come partenza, e vi indicherà varie destinazioni con le tariffe. Per impostazione predefinita, vi verranno mostrati i viaggi di una settimana per una persona in classe economica. Ma ovviamente potete cambiare queste opzioni in alto a sinistra. Nel pannello di sinistra, vi verranno mostrate le varie opzioni indicate sulla mappa con delle comode schede cliccabili. La mappa sarà centrata sull'Europa (o sul vostro continente), ma allargandola potrete vedere tutte le destinazioni del mondo. Per allargare la mappa, agite sulla rotellina del mouse o sul pulsante "-" in basso a destra. Più restringete la mappa su un luogo, più destinazioni vedrete, mentre se la allargate ve ne verranno mostrate meno. Se volete restringere il campo di ricerca, potete usare in alto a sinistra il campo Dove vuoi andare potete. Inserite il nome di un continente o di un Paese. Se invece volete cambiare le impostazioni riguardanti le date, cliccate su Viaggio di 1 settimana nei prossimi 6 mesi. Scegliete le opzioni che vi soddisfano maggiormente, per esempio un fine settimana in un mese specifico. Poi cliccate su Fine. Cliccando su una destinazione, sulla mappa o a sinistra, vi verranno mostrati i prezzi dei voli e alcune informazioni. In basso, potrete accedere ad alcune schede per scoprire cosa ci sia da vedere o fare in quel luogo. Se cliccate su Visualizza voli, arriverete alla solita schermata per scegliere i biglietti dei voli e poi comprarli. C'è un'app per usare Google Flights da telefono?

Finora abbiamo visto come usare Google Flights da web, ma vi potreste chiedere se ci sia un'app. Purtroppo, a differenza di altri servizi della GrandeG, non c'è un'app, ma anche da telefono o tablet dovrete usare il sito. Il funzionamento è esattamente lo stesso che abbiamo visto finora. Nondimeno, ci sono alcune differenze date dall'interfaccia ottimizzata per lo schermo. Per la funzione Esplora, che consente di cercare voli last minute utilizzando la mappa, non vedrete la mappa per impostazione predefinita. Andandoci, vedrete solo le proposte, ma potrete accedere alla mappa toccando in basso il pulsante flottante Visualizza mappa. A questo punto potrete esplorare le destinazioni dalla mappa e tornare indietro toccando in basso Visualizza elenco.

Come monitorare i voli low cost con Google Flights

Nel capitolo precedente abbiamo accennato al fatto che con Google Flights si possono monitorare i prezzi dei voli. Questo strumento è estremamente comodo in quanto consente di ricevere aggiornamenti via email per eventuali variazioni. Un po' come potreste fare con gli strumenti per vedere l'andamento dei prezzi su Amazon. Come funzionano Monitora prezzi e Qualsiasi data Quando siete nella pagina di selezione dei voli, dopo aver scelto un periodo e una destinazione, potete cliccare su Monitora prezzi. Questo interruttore si trova in alto a sinistra, sopra la sezione Voli di andata migliori. In alternativa, potete attivare l'interruttore di fianco a Qualsiasi data. Questa funzione consente di ricevere aggiornamenti, sempre via email, quando i prezzi saranno più bassi. Altre funzioni, di cui abbiamo già parlato e che vi consentono di monitorare l'andamento dei prezzi, sono Griglia date e Grafico dei prezzi. Come trovare i voli monitorati Se volete trovare i voli monitorati o disattivare le email, cliccate in alto a sinistra sull'icona con tre linee orizzontali. Poi cliccate su Prezzi dei voli monitorati. Qui troverete gli itinerari monitorati e se non volete più ricevere notifiche cliccate sull'icona con il cestino. Come usare Griglia date e Grafico dei prezzi

Griglia date vi mostra in una tabella i prezzi più bassi in verde e quelli più alti in rosso. Nelle colonne trovate le date di partenza, mentre nelle righe sono indicate le date di ritorno. Per ogni casella troverete un prezzo. Infine il Grafico dei prezzi vi consente di vedere l'andamento dei prezzi del vostro volo tramite un grafico a colonne. Agendo sulle frecce a sinistra e destra potete scorrere i mesi, mentre il volo da voi selezionato è indicato con le icone dell'aereo in decollo e atterraggio. Per selezionare una data in cui il prezzo è inferiore, basta cliccare su una colonna più bassa.

Il modo migliore per trovare i voli con i prezzi più bassi è essere flessibili con le date di partenza e ritorno. Se volete sapere come cercare voli con date flessibili con Google Flights, potete usare la funzione Esplora. Ne abbiamo già parlato a proposito dello strumento per cercare voli last minute. Tutto quello che dovete fare è andare sulla pagina iniziale di Google Flights, poi cliccate su Esplora. Guardate una località in cui volete andare e in alto a sinistra trovate la scritta Viaggio di 1 settimana nei prossimi 6 mesi. Cliccateci sopra e potrete scegliere il mese (o lasciare tutti i mesi) e se selezionare un weekend, 1 settimana o 2 settimane. Le proposte per i voli si aggiorneranno e non dovrete fare altro che cliccare su una destinazione disponibile.

Domande e risposte

Come funziona il trucco di Google per pagare meno i voli? Google Flights non consente solo di vedere i prezzi dei biglietti aerei più economici per la vostra tratta in un momento, ma grazie agli strumenti di monitoraggio dei prezzi, come Monitora i prezzi, Qualsiasi data, Griglia date e Grafico dei prezzi, potrete sapere quando un volo costerà meno.