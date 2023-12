I giochi su Netflix sono una ricca e golosa opportunità per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo. Ecco come funziona e quali sono

Come usare i giochi su Netflix

Sapevi che esistono dei giochi che puoi giocare su Netflix? Hai capito benissimo. Netflix Games è una realtà che esiste già da qualche anno, anche se forse non ne hai ancora sentito parlare. Gli abbonati al servizio streaming, infatti, tendono a limitarsi alla fruizione di contenuti video come serie TV o film, ma i servizi sono molti di più.

Indice

Come funzionano i giochi su Netflix?

Probabilmente c'è stato un problema nella pubblicizzazione del servizio, ma Netflix Games esiste da circa il 2022 e offre una serie di giochi mobile tutti da esplorare, specialmente per quelli che vengono definiti casual gamers. Le modalità di fruizione di questo sistema sono davvero semplici e intuitive, e non vediamo l'ora di spiegartele per offrirti un nuovo modo di sfruttare il tuo abbonamento a Netflix. Per poter accedere ai giochi Netflix avrai innanzitutto bisogno di un abbonamento attivo. Non importa quale sia la tua formula di sottoscrizione: potrai accedere a Netflix Games indipendentemente da quanto paghi. Netflix Games ti dà accesso illimitato a un catalogo di giochi che potrai goderti da Android o da iOS. La buona notizia è che questi giochi hanno un'importante differenza rispetto a quelli che trovi, ad esempio, sul Play Store o sull'Apple Store. I giochi che trovi su Netflix Games, infatti, non presentano pubblicità in gioco e al momento non supportano le microtransazioni. Può sembrare una cosa da poco, ma non lo è: potrebbe infatti rivelarsi uno strumento perfetto per chi ha bambini piccoli appassionati di mobile gaming, e vuole evitare le sorprese sulla carta di credito.

Come si accede a Netflix Games?

Per prima cosa, abbonamento attivo alla mano, avrai bisogno del tuo smartphone Android o Apple. A questo punto devi installare l'App di Netflix, quella che useresti per guardarti una serie TV dal telefono. A questo punto effettua il login con le credenziali dell'abbonamento e dai un'occhiata all'homepage. Troverai una piccola icona che raffigura un controller nella parte inferiore dello schermo. Se la tappi, avrai immediatamente accesso a un elenco di videogames inclusi nel servizio. Ogni gioco è corredato di immagini, descrizioni e naturalmente di PEGI, per darti un punto di riferimento se decidi di far giocare i tuoi bambini e vuoi che i contenuti ludici siano sicuri per la sua età. Una volta individuato il gioco, o i giochi, che ti interessano, non devi fare altro che selezionare "Ottieni gioco" ed effettuare il download gratuito. Di solito questi giochi non richiedono performance eccessive e si scaricano tramite App Store o Google Play. È necessario uno smartphone o un tablet con Android 8.0 o successivo, o iPhone/iPad coniOS/IPad 15 o successivo. I salvataggi vengono custoditi nel cloud dell'account, così che tu possa mantenere i tuoi progressi su qualsiasi dispositivo voglia giocare.

Salvataggi Netflix Games

Una cosa importantissima da sapere su Netflix Games riguarda i salvataggi in cloud. Per quanto sia un servizio molto utile, è importante ricordare che questi salvataggi vengono mantenuti in cloud per circa 10 mesi, e poi verranno cancellati. Se non rinnovi l'abbonamento per dieci mesi di fila, in pratica, perdi i progressi che hai fatto sul gioco.

Qual giochi sono disponibili su Netflix Games?

Il catalogo Netflix Games è in costante espansione. Death's Door

Dust & Neon

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Rival Pirates

TMNT: Shredder's Revenge

Tomb Raider Reloaded

Before your Eyes

Dead Cells

Dragon Up

Highwater

Kentucky Route Zero

Laya's Horizon

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Lucky Luna

Oxenfree

Oxenfree II: Lost Signals

Raji: An Ancient Epic

Scriptic: Crime Stories

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: Il gioco

Questa è una storia vera

Twelve Minutes

Valiant Hearts: Coming Home

Bloons TD 6

Bowlong Ballers

Shooting Hoops

Skies of Chaos

Sonic Prime Dah

Teeter UP

World of Goo Remastered

Arcanium: Rise of Akhan

Card Blast

Exploding Kittens

CoComelon: Gioca con JJ

Hello Kitty: allegra sfilata

Heads up!

Nailed it! Dolci pazzeschi

Cut the Rope Daily

Ghost Detective

Knittens

Krispee Street

Puzzle Gods

Shatter Remastered

Shovel Knight Pocket Dungeon

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill

Storyteller

Stranger things: Puzzle tales

Wild Things: animal adventure

World Trails

Asphalt Extreme

Dungeon Boss: respawned

Dungeon dwawes

Mighty Quest rogue palace

Moonlighter

Tenebre e ossa: nella faglia

Transformers: combattenti

Gatti e zuppa

Country Friends

Farming Simulator 23

Flutter Butterflies

Immportality

Storie di Netflix: l'amore è cieco

Spiritfarer

SpongeBob ai fornelli

Too Hot to Handle: amare è un guoco

Too hot to handle 2

Townsmen: a kingdom rebuild

Vineyard valley

Football Manager 2024

Desta: The Mmemorie Between

Into the Breach

Narcos: Cartel Wars Unlimited

Reigns: Three Kingdoms

Terra Nil

Vikings: Valhalla