Tutto quello che devi sapere per usare la chat vocale Nintendo Switch: di cosa hai bisogno e come attivarla sui giochi compatibili

Come usare la chat vocale su Nintendo Switch

Lo sapevi che con la tua Nintendo Switch puoi usare le funzionalità di chat vocale per comunicare con i tuoi amici mentre vi sfidate online nei videogame multiplayer? La chat vocale è proprio quello che ci vuole per giocare con i tuoi amici, anche se vi trovate ognuno a casa vostra o molto lontani tra voi. Quello che conta è una buona linea internet e sapere come fare per portare a un nuovo livello il gioco tra voi. In questa guida, ti spiegheremo tutto quello che devi fare per giocare con i tuoi amici (o anche con sconosciuti) sfruttando l'immediatezza della chat vocale, migliorando la performance di gameplay e, soprattutto, consentendoti di coordinare gli attacchi con i tuoi compagni di squadra in maniera più rapida e veloce.

Indice

Nintendo Switch: cosa serve per attivare la chat vocale?

Nintendo Switch non è proprio all'avanguardia quando si tratta di chat vocale, ma non ti preoccupare. Esiste e si può usare con alcuni accorgimenti pratici. Come forse avrai già sentito dire in giro, l'esperienza vocale della Switch è decisamente sottotono rispetto a quella delle altre console che, per dimensioni e caratteristiche tecniche, hanno fatto della chat vocale un punto cruciale dello sviluppo. Per Switch, devi immaginarti la chat vocale come una funzione aggiuntiva arrivata in seguito, più che un sistema nativo pensato sin dai primi giorni di sviluppo. Per usare la chat vocale hai bisogno di: Attivare l'abbonamento a Nintendo Switch Online

Essere al corrente del fatto che non tutti i giochi (neanche tutti i multiplayer) possono sfruttare la chat vocale

Scaricare la App Nintendo Switch Online

Acquistare un auricolare con bluetooth o jack per cuffie da 3,5 mm

Come usare la chat vocale di Nintendo Switch?

Avvia l'app Nintendo Switch Online sul tuo smartphone e accedi al tuo account.

Collega l'auricolare tramite bluetooth o jack al tuo dispositivo smart su cui hai lanciato l'App

Nella Homepage, seleziona "Servizi specifici del gioco". Ogni titolo include confugirazioni separate: se desideri giocare a uno di essi, segui le istruzioni dedicate.

Se vuoi giocare ad altri titoli, puoi accedere alla funzione "Chat Vocale".

Avvia il titolo compatibile che desideri

Il gioco si avvierà nella casella della chat vocale. Premi Start per creare una lobby a cui i tuoi amici possono unirsi in qualsiasi momento e parlare con te. Attenzione: la parola "amici" può essere fuorviante per il semplice fatto che, giocando online, non è proprio detto che sia possibile giocare unicamente con persone conosciute. Quando attivi la chat vocale per la prima volta, puoi modificare il raggio di entrata delle persone invitate da "squadra" ad "amici", così da evitare di parlare, per esempio, con dei perfetti sconosciuti. È un ottimo sistema di sicurezza, specialmente per tutti coloro che permettono di giocare con Nintendo Switch a bambini o persone sensibili. Questa procedura si applica a tutti i giochi Switch che prevedono la compatibilità con la chat vocale e, dobbiamo ammettere, non sono poi tantissimi. In ogni caso, la procedura è e rimane sempre la stessa.

Quali sono i giochi compatibili con la chat vocale Nintendo Switch?

I giochi compatibili con la chat vocale di Nintendo Switch Online sono: ARMS

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Tennis Aces

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order

Mortal Kombat 11

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

SAINTS ROW: THE THIRD - THE FULL PACKAGE

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition

Splatoon 2

Splatoon 3

Stardew Valley

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

TT Isle of Man Inoltre, l'intero catalogo di giochi Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online supporta la chat vocale con app Nintendo Switch Online.

Notifiche delle lobby di chat vocale su Nintendo Switch Online App

Vuoi essere notificato tutte le volte che i tuoi amici aprono una lobby e creano una chat vocale a cui sei invitato? Puoi attivare l'opzione apposita seguendo le istruzioni: Dalla Home dell'app, premi sulla tua icona utente nell'angolo in alto a destra.

Apri le Impostazioni.

Seleziona Notifiche.

Scegli Modifica impostazioni.

Premi Notifiche e attiva l'opzione "Consenti notifiche".

Torna alle impostazioni dell'app Nintendo Switch online e vai su Chat Vocale

Sposta il pulsante Avviso su "ON". Puoi anche scegliere le modalità sonore e di vibrazione delle notifiche che vuoi ricevere, se preferisci.