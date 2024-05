Midjourney è uno dei migliori generatori di immagini AI sul mercato, ma utilizzarlo potrebbe non essere così immediato. I suoi sviluppatori infatti non hanno creato un sito come potreste fare con Leonardo AI. E neanche dato la possibilità di scaricarlo sul PC come Stable Diffusion. No, l'unico modo per accedere a Midjourney è attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea, Discord. Vediamo quindi come usare Midjourney per creare immagini spettacolari. Una volta superato il disorientamento dell'iscrizione, scoprirete che Midjourney è estremamente semplice da utilizzare. Certo, come tutti gli strumenti di IA generativa richiede un po' di pratica per inserire il giusto prompt. Inoltre ci sono una serie di trucchi per usarlo al meglio e creare così immagini il più simile possibile a quello che si ha in mente. Nondimeno, grazie all'IA potrete inserire una descrizione in linguaggio naturale e Midjourney cercherà di interpretarla. Purtroppo c'è una grande limitazione, ma di questo parleremo tra poco. Andiamo a scoprire quindi come usare Midjourney. E, in caso non dovesse fare per voi, vi anticipiamo che ci sono numerose alternative altrettanto valide.

Indice

Cos'è Midjourney

Midjourney è un modello di intelligenza artificiale generativa (attualmente in beta) in grado di creare immagini a partire da una descrizione testuale. Proprio come DALL-E o altri strumenti simili, e come questi la descrizione può essere effettuata in linguaggio naturale. Creato da un laboratorio di ricerca indipendente, Midjourney è in grado di creare immagini molto realistiche. Non solo, con i giusti input, potete dire allo strumento di imitare lo stile di un pittore, o anche di modificare un'immagine che gli fornite voi. Ci sono però due ostacoli che potrebbero mettersi tra voi e lo strumento. Il primo, facilmente superabile, è che non potete usarlo attraverso un sito o un'app dedicata. Gli sviluppatori hanno infatti preferito concentrarsi sulla creazione e l'affinamento del modello, a cui si può accedere solo tramite Discord. Il secondo, è che non potete utilizzare Midjourney gratuitamente. All'inizio, era possibile sfruttarlo con una prova gratuita, ma ora non è più possibile. Per questo dovete sottoscrivere uno dei piani a pagamento. A disposizione avete il piano Basic da 10 dollari al mese (o 96 dollari l'anno), che consente di utilizzare solo 3,3 ore al mese (con accesso immediato alla GPU). In alternativa, c'è il piano Standard da 30 dollari al mese (288 dollari l'anno), che offre 15 ore al mese di GPU ad accesso immediato. Oltre a questo, c'è una quantità illimitata di ore "relax". Ovvero con tempi di attesa maggiori. Il piano Pro da 60 dollari al mese (576 dollari l'anno) offre 30 ore al mese di GPU immediata, oltre alla quantità illimitata "relax". Infine, il piano Mega consente di accedere a 60 ore al mese di GPU immediata al costo di 120 dollari al mese (1152 l'anno). Sempre con GPU "relax" illimitata. Altre differenze includono i lavori in contemporanea, mentre tutti i piani consentono di usare le immagini per scopi commerciali. Qui trovate tutti i dettagli.

Come accedere a Midjourney

Se volete accedere a Midjourney dovete iscrivervi a Discord. Volendo, potete fare tutto da browser, ma potete anche scegliere di usare l'app. Una volta creato l'account Discord ed effettuato l'accesso, potete andare sul sito di Midjourney. Qui cliccate in basso su Join the beta (o cliccate direttamente qui). Si tratta di un invito a unirvi al server: cliccate su Accetta l'invito e la vostra app Discord o il sito si apriranno automaticamente. Attualmente non potete usare Midjourney senza sottoscrivere un abbonamento. Per farlo, andate sul sito ufficiale e cliccate su Sign in. Effettuate l'accesso utilizzando il vostro account Discord e scegliete un piano di abbonamento. Adesso potete tornare su Discord, e selezionate l'icona Midjourney (quella con una barca a vela) sulla sinistra. Per iniziare, unitevi a una stanza per nuovi arrivati (newbies) qualunque.

Le impostazioni di Midjourney

Midjourney ha numerose impostazioni che consentono di gestire diversi parametri, a partire dalla versione del modello. Attualmente siamo arrivati alla versione 6, rilasciata a dicembre 2023 e diventata quella di default a febbraio 2024. Nondimeno, potete selezionare anche le versioni precedenti. Per modificare le impostazioni (setting), digitate nel campo in basso la scritta seguente e premete il tasto Invio: /settings Appariranno una serie di opzioni, che potete modificare a piacere. Qui trovate l'elenco di tutte le impostazioni disponibili.

Creare il giusto prompt

Per creare un'immagine si scrive il comando seguente, spazio e poi la descrizione, per poi dare Invio: /imagine Nel prompt di testo dobbiamo descrivere a Midjourney cosa vogliamo. Si tratta di una breve frase che viene usata dal bot per comprendere le nostre intenzioni. Ovviamente il prompt può essere di qualsiasi tipo, anche una singola parola, ma più è descrittivo meglio è. Nondimeno, il bot funziona meglio con frasi semplici e brevi, ed è meglio evitare il linguaggio naturale. Gli sviluppatori consigliano di evitare lunghe liste di richieste e istruzioni. Invece di: "Mostrami una foto di papaveri in fiore, rendili luminosi e arancioni vivaci e disegnali in uno stile illustrato con matite colorate", suggeriscono "papaveri californiani arancioni brillanti disegnati con matite colorate". Midjourney supporta l'italiano, ma come tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, funziona meglio con l'inglese. Questo semplicemente perché ha ricevuto maggiori dati di addestramento con quella lingua. Per quanto riguarda le parole, cercate di usare sinonimi il più specifici possibile, e lo stesso con i numeri. "Tre gatti" è meglio di "gatti". Inoltre è meglio descrivere quello che volete piuttosto che quello che non volete. In genere quando scrivete un prompt inserite un soggetto, un mezzo (una foto, o un dipinto), un'ambientazione, una luce, un tipo di colore, al sentimento che vuole evocare e alla composizione. Qui trovate tutti i dettagli. Soluzioni più avanzate includono immagini, come vedremo dopo, e parametri. Un parametro è per esempio --no, per indicare che non volete degli oggetti in un'immagine. Oppure il rapporto d'aspetto, --aspect o --ar, o molto altro. I parametri vanno inseriti in fondo al prompt, così: /imagine alberi in fiore --aspect 2:3 --no sky Qui trovate la lista dei parametri.

Come creare le immagini con Midjourney

Creare le immagini con Midjourney è semplicissimo. Dopo aver sottoscritto un piano e aver effettuato l'accesso a Discord, cliccate su Midjourney a sinistra. Ora individuate un qualsiasi canale sotto #General o #Newbie dalla barra di sinistra (es: #newbies-44). Sono canali progettati per i principianti per iniziare a utilizzare il Bot di Midjourney Bot. In alternativa, potete generare immagini su qualsiasi server Discord che ha invitato il Midjourney Bot (ecco come fare). Adesso in basso scrivete il seguente comando e premete Spazio: /imagine Poi scrivete il prompt e premete Invio. Il comando /imagine genera un'immagine univoca da una breve descrizione di testo (nota come Prompt). Potete anche selezionare il comando /imagine dopo aver digitato "/". Rispettate le linee guida. Prima di generare l'immagine, il Bot chiederà di accettare i Termini di servizio, che bisogna accettare. Successivamente, interpreterà il prompt di testo e inizierà a generare le immagini. Verranno create quattro opzioni di immagine uniche in un minuto. Se siete in un canale newbie, potreste dover scorrere verso il basso per recuperare le vostre immagini.

Modificare le immagini con Midjourney

Fonte: Midjourney

Sotto alle quattro immagini, vedrete due righe di pulsanti. I pulsanti "U" servono a separare l'immagine scelta dalla griglia, rendendo più facile il download. O per accedere a ulteriori strumenti di modifica e generazione. I pulsanti "V" servono per creare varianti dell'immagine scelta. Il pulsante con due frecce circolari (Re-roll) a destra serve invece per eseguire di nuovo il lavoro con lo stesso prompt. Dopo aver individuato un'immagine, potete modificarla ulteriormente. Cliccando sui pulsanti Vary (Strong) o Vary (Subtle), potete creare una variazione dell'immagine selezionata. I pulsanti genereranno una nuova griglia di quattro opzioni. I pulsanti Zoom Out 2x, Zoom Out 1.5x e Custom Zoom vi consentono di rimpicciolire l'immagine, estendendo la tela. In questo modo andrete oltre i suoi confini originali senza modificare il contenuto dell'immagine. La tela appena espansa verrà compilata utilizzando la guida del prompt e dell'immagine originale. I pulsanti con le frecce (Pan), consentono di espandere la tela di un'immagine in una direzione scelta. Ovviamente senza modificare il contenuto dell'immagine originale. Infine, potete taggare le vostre immagini migliori (cuore) per trovarle facilmente sul sito web di Midjourney. Se invece cliccate su Web, potete aprire l'immagine nella vostra galleria su midjourney.com.

Su Midjourney potete anche caricare delle immagini già esistenti, per vari scopi. Ci sono diversi modi per farlo, e questo dipende dalle vostre intenzioni. Se volete caricare un'immagine da usare nel prompt, deve essere online per poter inserire il link nel prompt stesso. Potete copiare l'URL o semplicemente trascinare l'immagine sul campo di testo. Se l'immagine è sul computer, cliccate sul pulsante "+" a sinistra del campo di testo e selezionate Carica un file. Poi trascinate l'immagine nel campo di testo. Se invece volete caricare un'immagine per ottenere una descrizione da parte di Midjourney, inserite nel prompt il seguente comando: /describe Poi trascinate l'immagine nel prompt. La funzione offre suggerimenti da usare come ispirazione, ma non può essere usata per ricreare esattamente un'immagine caricata. Infine, potete caricare più immagini da "fondere" in un'unica. Per farlo, usate il seguente comando: /blend Ora potrete caricare 2 immagini, ma per caricarne di più (fino a 5) selezionate il campo optional/options e selezionate altre immagini. È consigliato caricare immagini con lo stesso rapporto d'aspetto di quella che volete ottenere. Le immagini prodotte hanno un rapporto di aspetto 1:1 per impostazione predefinita. Nondimeno, è possibile cliccare su dimensions per scegliere anche un rapporto di aspetto verticale (2:3) o un rapporto di aspetto orizzontale (3:2).

I trucchi per usare al meglio Midjourney

Midjourney è molto semplice da usare, ma ottenere immagini di qualità, o quelle che si desiderano è un altro paio di maniche. Il modo migliore è sperimentare. Il fondatore di Midjourney, quando ha presentato la versione 6, ha spiegato che bisognerà imparare di nuovo a usare il bot. Questo perché l'ultima versione consente di ottenere risultati migliori evitando prompt con parole come fotorealistico, premium, 8K. È molto meglio utilizzare i parametri, come --style raw per ottenere un'immagine realistica. Usando valori di --stylize bassi (meno di 100) si ottiene maggiore aderenza al prompt. Valori più alti (fino a 1000) consentono di avere un'estetica migliore. Qui trovate qualche altro suggerimento. Se invece volete una mano per creare il prompt giusto potete usare un sito come Promptmania.

Come spostare Midjourney sul proprio server Discord

Come avrete avuto modo di notare, usare Midjourney su uno dei canali Newbies è piuttosto scomodo. Non solo perché dovrete recuperare le immagini mentre gli altri utenti creano le loro, ma anche perché gli altri potranno vedere le vostre. Per risolvere, potete creare un server Discord e aggiungere il bot. Per creare un server Discord, cliccate sul pulsante "+" a sinistra e selezionate Crea personalizzato. Indicate per chi volete crearlo, poi dategli un nome e caricate un'icona: avrete un server nuovo di zecca nella colonna di sinistra. Adesso per aggiungere Midjourney cliccate sul server Midjourney e cliccate in alto a destra sull'icona con due omini. A destra scorrete fino a vedere Midjourney bot, cliccateci sopra e selezionate +Aggiungi app. Adesso cliccate sul menu a tendina in basso Seleziona un server e selezionate il vostro server. Cliccate su Continua, poi su Autorizza e potrete usare Midjourney in completa libertà.

Come disdire l'abbonamento a Midjourney