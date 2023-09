Come usare MSI Afterburner per overclocking, FPS, ventole e altro

Il grafico che vedete rappresenta mostra le velocità delle ventole correlate alle temperature della GPU, quindi potete regolarle come meglio credete.

Se volete che la GPU raggiunga velocità della ventola più elevate più rapidamente, dovete aumentare la velocità della ventola a temperature più basse o trascinare i punti dati della velocità della ventola più in alto in modo che si attivino a temperature più basse.

Cliccate con il pulsante sinistro del mouse in un punto del grafico per aggiungere un nuovo nodo. Trascinate il nodo lungo l'asse verticale per alterare la velocità della ventola e spostatelo orizzontalmente per cambiare l'intervallo di temperatura per il nodo. Quando avete finito, premete il pulsante Applica e cliccate su OK.

Overlay per monitorare fps

Come abbiamo visto all'inizio, attraverso RivaTuner Statistics Server, MSI Afterburner vi consente anche di tenere d'occhio le vostre statistiche hardware come la temperatura della GPU e della CPU, gli FPS di gioco e l'utilizzo della RAM. Ma non solo, potete anche aggiungerle all'On-Screen Display per averle in overlay.

Cliccate sull'icona Impostazioni e poi in alto su Grafici. Ora selezionate la statistica che volete vedere e mettete la spunta sotto Proprietà del grafico alla prima voce, Mostra su On-Screen Display.

In alto, cliccate su On-Screen Display e impostate una scorciatoia per l'opzione Attiva On-Screen Display, per esempio Ctrl+Maiusc+N. In alternativa, se volete che l'OSD appaia all'avvio di un gioco potete abilitare l'opzione Show On-Screen Display in RivaTuner Statistics Server (per farlo, cliccate sulla freccia verso il basso nella barra delle applicazioni di Windows, a sinistra dell'ora e della connessione, poi selezionate l'icona a forma di monitor blu e poi attivate il pulsante di fianco a Show On-Screen Display). Assicuratevi che il livello di rilevamento dell'applicazione in RivaTuner Statistics Server non sia impostato su Nessuno, altrimenti l'OSD non apparirà nemmeno dopo aver premutola scorciatoia.

Se nell'overlay non dovessero apparire alcune metriche come gli FPS minimi, massimi, la media e l'1% inferiore, potete forzarli ad apparire cliccando il pulsante di scelta rapida utilizzato per il benchmark. Potete impostarlo andando nelle Impostazioni di MSI Afterburner, cliccando in alto su Benchmark e inserite la scorciatoia che preferite nel campo Inizia la registrazione sotto Tasti di scelta rapida del benchmark globale.

Se cliccate sul pulsante Distaccare (l'ultimo in basso a sinistra, con un grafico su un monitor), potete mostrare questa finestra come separata dall'app.