Come usare Nascondi la mia email di Apple (e non solo)

Il mondo digitale in cui siamo immersi purtroppo impone, oltre alla nostra privacy, di proteggere anche la nostra casella di posta. Con l'aumentare dei servizi e siti di eCommerce che sfruttiamo, infatti, il nostro indirizzo email è bombardato da offerte e aggiornamenti. Per questo potrebbe esservi utile conoscere alcuni strumenti per farlo. Uno di questi è integrato negli iPhone da iOS 15 e nei Mac da Monterey. Vediamo quindi come usare Nascondi la mia email di iCloud, oltre ad altri strumenti come gli alias di Gmail o Outlook. Il concetto di questi strumenti è semplice. Invece di comunicare la vostra email personale a un sito, creerete un alias, a cui arriveranno le comunicazioni. A questo punto, potete decidere cosa ricevere e cosa no. Ma soprattutto interrompere ogni contatto con il servizio in questione semplicemente cancellandola. Certo, potreste creare un indirizzo email secondario, ma gli alias sono più convenienti e più facili da creare o eliminare. Andiamo a scoprire come usarli per rendere la nostra vita digitale più privata e la nostra casella di posta più snella.

A cosa serve Nascondi la mia email di Cloud

Cos'è Nascondi la mia email Quando vi iscrivete a una newsletter o a un sito per un acquisto dovete dare la vostra email. Ma perché condividere il nostro indirizzo di posta elettronica con qualcuno che non conosciamo bene o di cui magari non ci fidiamo molto? O con il rischio magari di essere bombardati da email che non vogliamo? È qui che interviene Nascondi la mia email, un servizio integrato in Accedi con Apple e iCloud+ lanciato da Apple con iOS 15. Lo strumento consente di creare indirizzi email unici e casuali. Questi possono essere utilizzati per le app, i siti web e altro, se preferite non inserire il vostro vero indirizzo email. I messaggi arrivati a questi indirizzi verranno inoltrati alla vostra casella di posta, e potrete leggere e rispondere direttamente alle email inviate a questo indirizzo, senza rivelare il vostro vero indirizzo email. Quanto costa Nascondi la mia email Nascondi la mia email è gratuito, ma se volete sfruttare la possibilità di creare indirizzi email fittizi, dovrete abbonarvi a iCloud+. I piani del servizio partono da 0,99 euro al mese per 50 GB, fino a 9,99 euro al mese per 2 TB di spazio. C'è una differenza tra la versione gratuita e quella a pagamento. Quella gratuita è disponibile solo per siti e app che supportano Accedi con Apple. Quella a pagamento invece vi consente di generare email fittizie per qualunque servizio. Caratteristiche di Nascondi la mia email Quando create un account per un'app o un sito web che supporta Accedi con Apple, potete scegliere di non condividere l'indirizzo email. Scegliendo Nascondi la mia email, verrà creata un'email casuale che verrà usata dall'app o dal sito per comunicare con voi. E vi consentirà di ricevere email ma senza lo spam. Inoltre è una soluzione perfetta per nascondere la propria email su Facebook o altre piattaforme. Se avete un abbonamento a iCloud+, potete generare indirizzi unici e casuali sul vostro iPhone, iPad o Mac nei campi email di Safari. In alternativa, potete creare indirizzi email dalle Impostazioni (o dal sito di iCloud e app Mail su Mac) quando vi servono. I dispositivi devono essere aggiornati a iOS 15 o macOS Monterey. Invece con iOS 17 e macOS Sonoma la funzione è compatibile con Apple Pay. Privacy e spam Apple garantisce la privacy sui contenuti delle email ricevute sfruttando il servizio. Inoltre esegue sulla posta in arrivo il filtraggio standard dello spam, ma elimina tutti i messaggi email recapitati dai server. Relay privato Un'altra caratteristica di iCloud+ è Relay privato, un servizio che nasconde il vostro indirizzo IP e l'attività di navigazione. Attenzione, però, perché funziona solo in Safari. Il servizio vi consente di scegliere se mantenere una posizione generica (una zona più ampia in base al vostro Paese e fuzio orario). Oppure di impostare Paese e fuso orario.

Come usare Nascondi la mia email di iCloud

Vediamo come usare Nascondi la mia email nelle varie situazioni in cui potreste trovarvi. Come impostare Nascondi la mia email Se vi state chiedendo come impostare Nascondi la mia email, sappiate che non dovete fare niente. Troverete semplicemente la voce relativa nelle Impostazioni del vostro dispositivo (iPhone, iPad o Mac). Cliccate sul vostro nome in alto e poi selezionate iCloud. Ora sotto iCloud+ troverete Nascondi la mia email e potrete accedere alle email create e agli account collegati. Come usare Accedi a Apple per nascondere l'email

Accedi a Apple è lo strumento gratuito che consente di iscrivervi a un servizio con il vostro account Apple. Il servizio vi permette di nascondere la vostra email anche se non siete abbonati a iCloud+. Per usarlo, andate da browser su un sito che supporta l'accesso tramite account Apple (vedrete l'icona della mela). Iscrivetevi selezionando Apple, poi inserite i vostri dati di accesso. Successivamente, selezionate Nascondi la mia email in basso. Toccate Continua e confermate con Face ID, Touch ID o codice del dispositivo per accedere. Come usare Nascondi la mia email in Safari

Se volete usare Nascondi la mia email in Safari, aprite l'app Safari su iPhone, iPad o Mac. Quando vi viene chiesto di fornire l'indirizzo email su un sito web, toccate il campo corrispondente. Toccate l'opzione Nascondi la mia email sopra alla tastiera (o sotto al campo su Mac). Verrà suggerito un indirizzo email, generato in modo casuale. Se non volete utilizzare l'indirizzo suggerito, toccate il pulsante Aggiorna (una freccia tonda). Verrà creato un nuovo indirizzo email generato in modo casuale. Sotto, vedrete la scritta Inoltra a: e il vostro indirizzo email a cui verranno inoltrati i messaggi. In basso, è indicata l'etichetta (il nome del sito), e oltre potete inserire una nota. Per utilizzare l'indirizzo suggerito, selezionate Continua, poi toccate Continua. Come creare un indirizzo email con Nascondi la mia email

Se invece volete creare un indirizzo email fittizio da zero con Nascondi la mia email, per usarlo in Safari o Mail, ecco come fare. Andate nelle impostazioni del vostro iPhone, iPad o Mac. Cliccate sul vostro nome in alto, poi selezionate iCloud e cliccate su Nascondi la mia email. Nella schermata che appare selezionate, su iPhone e iPad, "+ Crea nuovo indirizzo". Su Mac invece cliccate sull'icona "+" in basso a sinistra. Verrà creato un nuovo indirizzo casuale. Potete crearne un alto cliccando in basso su Usa un altro indirizzo, oppure se va bene cliccate su Continua. Ora inserite un'etichetta identificativa e, se volete, aggiungere una nota. Toccate Avanti in alto a destra e poi toccate Fine. Adesso potete usare l'indirizzo email casuale quando inviate email in Mail o quando dovete inserire un indirizzo email su Safari.

Come disattivare Nascondi la mia email di iCloud

Se non utilizzate un indirizzo casuale generato da Nascondi la mia email, potete disattivarlo temporaneamente. In questo modo, non riceverete alcuna email inoltrata. Per farlo, andate nelle impostazioni del vostro iPhone, iPad o Mac. Poi cliccate sul vostro nome in alto, selezionate iCloud e cliccate in basso su Nascondi la mia email. Trovate l'indirizzo email che volete disattivare, poi cliccate su Disattiva indirizzo email. Confermate la vostra scelta. Adesso l'indirizzo si troverà sotto la sezione Indirizzi inattivi. Su iPhone e iPad, Indirizzi inattivi si trova in fondo alla pagina Nascondi la mia email. Su Mac dovrete cliccare sull'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra nella schermata Nascondi la mia email. Poi cliccate su Mostra indirizzi inattivi. Da qui potete eliminarlo o riattivarlo. Per eliminarlo, cliccateci sopra, poi selezionate Elimina indirizzo e date conferma. Se volete invece riattivarlo, cliccate su Riattiva indirizzo e date conferma.

Come nascondere la propria email con Gmail

Anche Gmail presenta un sistema per creare indirizzi email fittizi che inoltrano la posta al vostro indirizzo principale. Utenti Workspace Per gli utenti Workspace, l'amministratore deve andare nella Console di amministrazione, poi cliccare sull'icona con tre linee orizzontali. Successivamente deve selezionare Directory (l'icona con l'omino) e poi Utenti. Adesso bisogna cliccare sul nome di un utente per aprire la pagina delle sue impostazioni. Poi bisogna cliccare su Aggiungi indirizzi email alternativi, poi cliccare su Indirizzo email alternativo. Bisogna inserire un nome per l'alias (la parte dell'indirizzo che precede il simbolo @). Se necessario, si può selezionare un dominio secondario, poi si clicca su Salva. Utenti privati

Per gli utenti privati, la procedura è diversa e avete diverse opzioni a vostra disposizione. Create un alias temporaneo con Gmail Un modo per creare un alias è semplicemente aggiungendo un "+" dopo il vostro nome utente e (se volete) una parola che volete. Per esempio se il vostro indirizzo email è indirizzoemail@gmail.com Potreste usare uno di questi indirizzi: indirizzoemail+@gmail.com

indirizzoemail+lavoro@gmail.com

indirizzoemail+codici.sconto@gmail.com

indirizzoemail+servizi@gmail.com Tutte le email arriveranno al vostro indirizzo email personale. In alternativa, potete inserire uno o più punti nel vostro indirizzo. Per esempio indirizzoemail@gmail.com potrebbe diventare: indirizzo.email@gmail.com

in.di.ri.zzo.em.ail@gmail.com

i.n.d.i.r.i.z.z.o.e.m.a.i.l@gmail.com Qual è il motivo per fare una cosa del genere? Per sfruttarlo al meglio potreste creare filtri che indirizzano le email da uno di questi alias a una cartella diversa. In questo modo la vostra casella di posta principale sarà libera. Questa soluzione non è comunque ottimale, perché si può risalire al vostro indirizzo di posta principale. Come creare un alias permanente in Gmail In alternativa, potete creare un altro indirizzo di posta elettronica da usare come alias. Questo può essere di qualunque tipo, Gmail, Outlook o altro. Potete inviare email fino a 99 diversi indirizzi. Dopo averlo creato, andate sulla pagina di Gmail e, se necessario, effettuate l'accesso. Cliccate in alto a sinistra sull'icona a forma di ingranaggio, poi selezionate Visualizza tutte le impostazioni. Qui cliccate in alto su Account e importazione, scorrete in basso e selezionate la voce Aggiungi un altro indirizzo email. Compilate i campi Nome (quello che i destinatari vedranno) e Indirizzo email (l'indirizzo email creato), assicurandovi che di fianco a Considera come un alias ci sia la spunta blu. Poi cliccate su Passaggio successivo e selezionate il pulsante Invia verifica. Adesso accedete all'account di posta elettronica che avete appena creato e cliccate sul link dall'email di conferma. In alternativa, potete inserire il codice di conferma nella finestra Aggiungi un altro indirizzo email che possiedi. Per mantenere privato il vostro indirizzo eemail principale, cambiate l'indirizzo collegato ai campi da e rispondi. Per farlo, andate nelle impostazioni del vostro indirizzo principale (icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi Visualizza tutte le impostazioni). Ora cliccate su Account e importazione e sotto Invia messaggio come cliccate su Modifica informazioni di fianco all'account aggiunto. Specificate come indirizzo email di risposta l'email alias. Se si utilizzano più alias nello stesso account di posta elettronica, selezionate Rispondi dallo stesso indirizzo a cui è stato inviato il messaggio.

Come nascondere la propria email con Outlook

Se usate Outlook, potete creare uno o più alias (massimo 10 all'anno) da usare al posto del vostro indirizzo email principale. Questi indirizzi possono essere usati non solo per ricevere o inviare email, ma anche per accedere ai servizi Microsoft. Inoltre condivideranno la stessa password dell'indirizzo principale. Per usarlo, andate sul sito di Outlook ed effettuate l'accesso. Poi cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra e cliccate su Il mio profilo. Nella nuova pagina, cliccate su Preferenze di accesso e se necessario inserite nuovamente la password dell'account. Adesso arriverete alla schermata Gestisci la modalità di accesso a Microsoft. Sotto Alias dell'account cliccate su Aggiungi e-mail, poi selezionate Crea un nuovo indirizzo e-mail e aggiungilo come alias. Inserite un nome utente da utilizzare come alias, mentre nella seconda parte potete scegliere il dominio tra outlook.it e outlook.com. Cliccate su Aggiungi alias e l'indirizzo verrà creato. Ora se date questo indirizzo a terzi, le email arriveranno sul vostro indirizzo di posta principale. Potete comunque creare una cartella e attivare un filtro per dirottare lì le email ricevute a quell'indirizzo. Se volete eliminarlo, tornate nella sezione Gestisci modalità di accesso a Microsoft e cliccate su Rimuovi in corrispondenza dell'alias.

Altri strumenti per nascondere la propria email

Non siete limitati a questi strumenti per nascondere la vostra email, ma ce ne sono anche di terze parti. Ecco alcuni dei più popolari. Firefox Relay Firefox Relay è uno strumento degli sviluppatori del popolare browser che consente di creare gratuitamente fino a 5 alias email. In futuro arriverà anche la possibilità di creare alias per numeri di telefono, ma al momento non è attivo e sarà a pagamento. Per iniziare potete andare qui e scorrere in basso, per poi cliccare su Ottieni Relay. Registratevi o effettuate l'accesso e arriverete a una dashboard. Cliccate su Genera un nuovo alias e seguite le istruzioni a schermo. DuckDuckGo Email Protection Anche DuckDuckGo email protection è uno strumento che vi consente di creare alias gratuitamente. In questo caso dovrete scaricare l'app per dispositivi mobili DuckDuckGo o l'estensione per browser (Chrome / Edge / Firefox). Poi dovete andare a questo indirizzo e seguite le istruzioni a schermo per creare un alias. SimpleLogin SimpleLogin è un altro strumento che consente di creare alias email per nascondere la vostra email. Lo strumento, open source, consente di creare fino a 10 alias gratuitamente.

Domande e risposte

Come funziona nascondi la mia Mail? Nascondi la mia email è uno strumento di iCloud che consente di creare indirizzi email casuali e unici. I messaggi arrivati a questi indirizzi verranno inoltrati alla vostra casella di posta, e potrete leggere e rispondere direttamente alle email inviate a questo indirizzo, senza rivelare il vostro vero indirizzo email.