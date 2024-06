Come usare Netflix fuori casa da smartphone e PC

State partendo per una vacanza o per un viaggio di lavoro ma non volete rinunciare alla vostre serie TV preferite? Siete fortunati perché si può accedere a Netflix da qualunque luogo

Fate fatica a staccarvi dalle vostre serie preferite anche quando siete in viaggio per lavoro o in vacanza? Nessuna paura, Netflix è sempre con voi, tenendo presente alcuni limiti. Se infatti lo stop agli account condivisi nel 2023 ha imposto alcuni paletti alla visione fuori casa, questo non significa che dobbiate per forza vedere i contenuti della piattaforma solo dalla TV del vostro soggiorno. Scopriamo quindi come usare Netflix fuori casa, anche all'estero o nel caso compiamo frequenti viaggi nello stesso posto, come ad esempio in una seconda casa. Ma cosa c'entrano gli account condivisi con la visione fuori casa? Il problema è che Netflix, per verificare che gli utenti appartengano allo stesso nucleo familiare (e non siano estranei "imbucati"), tiene sotto controllo gli indirizzi IP dei dispositivi che si collegano dall'abitazione principale. Per questo se usate Netflix da un dispositivo mobile potreste vedere un messaggio che vi avverte che non siete a casa, e lo stesso se volete accedere ai contenuti della piattaforma da un altro TV. Vediamo cosa succede e come superare l'ostacolo.

Indice

Come guardare Netflix fuori casa

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, da maggio 2023 Netflix ha imposto una stretta alla condivisione degli account, introducendo, per chi lo desidera ed è abbonato a un piano compatibile, la possibilità di acquistare uno o più slot per utenti che vivono al di fuori della propria casa (utenti extra). A tal proposito, Netflix ha introdotto il concetto di Nucleo domestico, ovvero l'insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui guardate i contenuti della piattaforma. Un Nucleo domestico Netflix può essere impostato da una TV, e tutti gli altri dispositivi che utilizzano il vostro account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa TV apparterranno automaticamente al vostro Nucleo domestico Netflix. Netflix dichiara che se non guardate i contenuti sulla TV o non ne possedete una, non è necessario impostare un Nucleo domestico per l'account. Quindi Netflix utilizza una combinazione di indirizzi IP, ID dispositivo e attività dell'account per determinare chi dovrebbe farne parte. Il che significa che la TV principale che usate per guardare Netflix, più tutti i dispositivi connessi alla stessa connessione internet, sono considerati una sola famiglia. Ma cosa succede quando si esce da casa? Che siate in viaggio o semplicemente fuori per lavoro, non dovete fare altro che accedere ai contenuti del servizio come al solito. Quindi la procedura non cambia sia che usiate Netflix da telefono, tablet, computer o anche da una TV di un albergo o di una casa vacanza. Tenete presente che non riconoscendo l'indirizzo IP della rete associata al nucleo domestico, Netflix potrebbe attivare in automatico un processo di verifica: cliccate sulla voce Sto viaggiando e verrà richiesto di inserire un codice. In questo caso verrà inviato un link all'indirizzo email o al numero di telefono associato al titolare dell'account principale. Bisogna cliccarci sopra e si arriverà a un sito dove vedrete un codice di quattro cifre. Entro 15 minuti bisogna digitare il codice nella schermata del dispositivo e a quel punto si può continuare a vedere i contenuti sulla piattaforma. Una VPN non vi aiuterà, a meno che non siate lo stesso indirizzo IP associato al nucleo familiare (anche in questo caso l'azienda potrebbe verificare l'attività dell'account). In ogni caso, Netflix non usa il GPS del dispositivo per tracciare la vostra posizione. Nel caso di una seconda casa o di un viaggio all'estero la situazione è però un po' più complicata. Vediamo in che modo.

Come guardare Netflix da una seconda casa

Se avete una seconda casa o viaggiate spesso nello stesso luogo e vi connettete a Netflix da quel luogo, la piattaforma potrebbe pensare che stiate condividendo il vostro account con un'altra persona. In questo caso bisogna seguire alcuni passaggi specifici. Quando siete nella vostra abitazione principale, connettetevi a Internet e avviate Netflix, che sia tramite app o browser web, dal dispositivo portatile. Riproducete una serie TV o un film per qualche secondo in modo da stabilire una connessione. Adesso andate nella seconda casa, o comunque nel luogo dove vi recate spesso, e ripetete l'operazione. Quindi avviate Netflix e riproducete un contenuto per qualche secondo. In questo modo potrete guardare Netflix senza interruzioni. In questo modo Netflix saprà che siete sempre voi e che vi state muovendo tra due luoghi, ma attenzione: dovete ripetere questa operazione almeno una volta al mese.

Limiti quando si guarda Netflix fuori casa

Come abbiamo anticipato nei precedenti capitoli, ci sono alcune limitazioni per guardare Netflix fuori casa. La prima è che gli utenti sono ora tenuti ad accedere al proprio dispositivo dalla loro rete Wi-Fi domestica almeno una volta al mese. È possibile che se non lo si faccia si possa essere bloccati, o comunque si debba contattare l'assistenza. Il secondo limite riguarda i viaggi all'estero: Netflix infatti offre contenuti a diffusione regionale e potrebbero esservi differenze tra quelli disponibili dal Paese di provenienza. Questo si applica anche a film e serie TV scaricati sul dispositivo per la visione offline.

Si possono guardare offline i contenuti di Netflix in un altro Paese?

Se vi state chiedendo se potete guardare Netflix anche in caso di viaggi all'estero, la risposta è affermativa, ma, come anticipavamo nel capitolo precedente, con alcune considerazioni da fare. Netflix infatti offre una serie di contenuti a specifica diffusione regionale, a causa delle licenze a sua disposizione. Se infatti la piattaforma possiede la licenza per il film o lo spettacolo anche in un Paese estero che state visitando, potete guardarlo senza problemi, altrimenti potrebbero esserci differenze. Questo discorso non si limita alla selezione di film e serie TV, ma include anche le funzionalità audio e i sottotitoli, e vale sia per i contenuti in streaming che per quelli scaricati sul dispositivo per la visione offline. Tenete presente che nei Paesi interni all'Unione Europea il catalogo conterrà gli stessi contenuti per un periodo di tempo limitato, mentre all'esterno le opzioni disponibili potrebbero essere diverse, e alcuni titoli in La mia lista e Continua a guardare potrebbero non essere disponibili. Altre differenze che potreste riscontrare riguardano le classificazioni per età, che dipendono dal Paese in cui vi trovate e che quindi influiscono un eventuale filtro famiglia. In alternativa, potete usare una VPN (assicurandovi che funzioni con Netflix) e impostare il server sul vostro Paese di origine (per esempio l'Italia). In questo modo per Netflix non uscirete mai dal Paese di origine e non avrete problemi di visione (fermo restando quanto esposto nel primo capitolo).