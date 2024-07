Come usare al meglio Netflix su diversi dispositivi

Hai deciso di abbonarti a Netflix per accedere al suo immenso catalogo di film e serie TV? Forse però non sai che la popolarissima app di streaming è anche estremamente versatile e ti consente di vedere i suoi programmi da una ampia serie di dispositivi. Scopriamo quindi come usare Netflix su diversi dispositivi, che sia su smart TV, PC, smartphone, tablet o altro, in modo da poter accedere ai contenuti comodamente dal divano, durante un viaggio in treno o in qualsiasi altra situazione. Inoltre a seconda del piano che hai sottoscritto, hai la possibilità di vedere in contemporanea o di scaricare i contenuti della piattaforma su un certo numero di apparecchi. Andiamo quindi a vedere come vedere film e serie TV di Netflix: tutto quello che ti serve è una connessione Internet, un account, un piano e sei pronto alla visione!

Indice

Quali sono i dispositivi supportati da Netflix

Netflix supporta una ampissima gamma di dispositivi, da smart TV a telefoni e tablet, per passare a computer, console, set-top-box e dispositivi per lo streaming. Tra le smart TV, abbiamo apparecchi a marchio Fire TV, Hisense, LG, Panasonic, Philips, Roku TV, Samsung, Sharp, Sony, TCL, Vestel e Vizio. Per quanto riguarda i dispositivi di streaming ci sono le Roku Stick, Chromecast con Google TV, Fire Stick e Apple TV, mentre ai set-top-box certificati abbiamo dedicato un articolo apposta. Netflix poi funziona su tutti i computer (Mac, Windows, Chromebook) tramite i principali browser, ovvero Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera e Safari, anche se non tutti garantiscono la risoluzione massima. Su Linux non è supportata la visione in 4K su nessun browser. Per PC Windows c'è anche un'app dedicata su Microsoft Store, ma ha le stesse funzioni della app Web e a differenza di qualche tempo fa non consente di scaricare i contenuti per la visione offline. Per quanto riguarda telefoni e tablet Android, l'app Netflix funziona su dispositivi aggiornati ad Android 5 e superiori, mentre la versione più recente dell'app necessita di Android 7 e superiori. Su iPhone e iPad, invece, l'app sull'App Store è compatibile solo con iOS 16 o iPadOS 16 e versioni successive, ma se l'hai già installata funziona anche su iOS 5 e successivi. Netflix è compatibile anche con tablet Amazon Fire aggiornati a sistema operativo Fire versione 5 o successiva, oltre alle console Sony PlayStation (3, 4 e 5) e Xbox (360, One, One S, One X, Series S e Series X). Non solo, ma Netflix funziona anche sui visori per la realtà virtuale Apple Vision Pro e Meta Quest. Prima di vedere come usare Netflix su questi dispositivi, tieni presente che avrai anche bisogno di una connessione Internet. Netflix raccomanda una velocità minima di 3 Mbps per la visione in HD (Alta definizione), ovvero 720p di risoluzione, 5 Mbos per la visione in Full HD, ovvero 1080p di risoluzione, e 15 Mbps per la visione in UHD (Ultra HD), che corrisponde a una risoluzione 4K.

Come usare Netflix su smart TV

Se vuoi sapere come usare Netflix su smart TV, sappi che la procedura per l'installazione dell'app potrebbe essere differente a seconda del marchio del tuo televisore. Inoltre tieni presente che Netflix potrebbe non essere più disponibile su alcune TV prodotte prima del 2015. Quindi per usare Netflix avvia il televisore e assicurati di essere connesso a una rete Internet, poi entra nello store delle app, in caso Netflix non sia già installata. Cerca l'app e installala, poi avviala. Alcuni televisori sono dotati di un tasto Netflix dedicato sul telecomando per avviare il servizio (in tal caso l'app sarà già preinstallata). Adesso clicca su Accedi e se sei già abbonato potrai connetterti inserendo la tua email e password di accesso. Il modo più comodo è però utilizzare un telefono o tablet: inquadra il codice QR che vedi sullo schermo ed effettua l'accesso a Netflix dalla pagina del browser che si viene ad aprire. Controlla che il codice sul televisore corrisponda a quello sul telefono o tablet e conferma la connessione. A questo punto potrai utilizzare Netflix: accedi al tuo profilo e sfoglia il catalogo, poi clicca su un contenuto e seleziona il pulsante Play per iniziare la visione. La schermata di visione mostra in basso la lingua e gli eventuali sottotitoli. Per cambiare le impostazioni, clicca su Altro e seleziona le opzioni di tua scelta. Cliccando sull'icona a forma di ingranaggio puoi scegliere lo stile dei sottotitoli. Subito sopra trovi il pulsante Play / Pausa e la barra di avanzamento. Agendo con le frecce direzionali del telecomando (Avanti, Indietro), puoi mandare indietro o avanti di 10 secondi. In alto a sinistra trovi l'opzione per far ripartire il film dall'inizio. La procedura è la stessa anche nel caso utilizzi un dispositivo di streaming, in quanto basta scaricare l'app Netflix ed effettuare l'accesso tramite email e password o inquadrando il codice QR con un telefono / tablet.

Come usare Netflix su PC

Se vuoi vedere Netflix da computer, sappi che Netflix supporta i seguenti browser: Chrome, Edge, Firefox, Opera eSafari. Attenzione, però, perché la piattaforma garantisce una risoluzione video massima a seconda del browser e del sistema operativo. Per esempio, su Windows l'Ultra HD si ottiene solo con Edge, mentre il Full HD solo con Chrome. Su Mac, l'Ultra HD si raggiunge con Safari e il Full HD con Chrome, mentre su Linux è garantita la visione massima in HD con tutti i browser. Su Chromebook, è supportato Chrome, che consente una risoluzione massima Full HD. Tieni presente che per vedere i contenuti su PC Windows in Ultra HD, oltre a un browser supportato, è necessario installare l'estensione HEVC e avere una scheda NVIDIA GPU di questo tipo o una scheda AMD RX 400 e superiori, oltre a una CPU Intel 7a generazione o AMD Ryzen e superiori (e ovviamente uno schermo 4K). Per i Mac, è necessario che sia aggiornato almeno a macOS 10.15, mentre per vedere i contenuti in Ultra HD deve avere un chip Apple o un chip di sicurezza T2, macOS 11.0 e superiori e schermo Ultra HD. Per usare Netflix da PC, vai sul sito di Netflix, poi clicca su Accedi in alto a destra, poi inserisci l'indirizzo email o il numero di telefono e la password per Netflix. Infine clicca su Accedi e seleziona il tuo profilo. Se invece non hai ancora sottoscritto l'abbonamento a Netflix inserisci la tua email nel campo al centro e clicca su Inizia, poi segui le istruzioni per creare un account e sottoscrivere un piano. Adesso puoi esplorare i contenuti e cliccare su quello di tua scelta. Una volta avviata la riproduzione, in basso trovi, da sinistra, il pulsante Play / Pausa, i pulsanti Avanti / Indietro di 10 secondi, e il controllo del volume. In basso a destra trovi invece l'icona del fumetto, che ti consente di scegliere le opzioni per lingua e sottotitoli, e il pulsante per la riproduzione a schermo intero. Subito sopra trovi la barra di avanzamento della riproduzione, mentre in alto a sinistra trovi la freccia per uscire dal contenuto e in alto a destra l'icona a forma di bandiera per segnalare eventuali problemi. Per i PC Windows è disponibile anche un'app dedicata, che puoi scaricare dal Microsoft Store seguendo il link indicato o avviando il Microsoft Store, cliccando su Cerca e digitando Netflix. Ora premi il tasto Invio e clicca sul risultato corrispondente, per poi cliccare su Installa. A installazione completata, clicca su Apri o clicca sull'icona Netflix nel menu Start (che puoi far apparire premendo il tasto Windows), poi effettua l'accesso cliccando su Accedi. Inserisci i tuoi dati di accesso, clicca sul profilo di tua scelta ed esplora il catalogo. L'app Netflix per Windows ha più o meno le stesse funzioni della versione Web e non consente il download dei contenuti sul dispositivo per la visione offline.

Come usare Netflix su tablet

Cosa c'è di meglio di un tablet per vedere Netflix in mobilità? Se si tratta di un dispositivo Android, scarica l'app Netflix dal Play Store usando direttamente questo link o aprendo il Play Store, cercando Netflix e toccando il risultato corrispondente. Se si tratta di un dispositivo con Android 7 e successivi, puoi scaricare l'ultima versione dell'app (altrimenti basta Android 5), mentre se il dispositivo ha il root potresti non riuscire a scaricare l'app nel Play Store o comunque avere problemi. Tocca Installa e seleziona Apri, poi effettua l'accesso all'app inserendo indirizzo email e password, poi tocca Accedi. Infine seleziona il tuo profilo e inizia a esplorare il catalogo. Scegli un contenuto e tocca Play, poi la riproduzione inizierà. Nella schermata di riproduzione trovi al centro i comandi Play / Pausa e ai lati Indietro 10 secondi e Avanti 10 secondi. In basso c'è la barra di avanzamento con sotto i controlli per velocità di riproduzione, blocco schermo (che blocca i controlli per evitare azioni indesiderate) e opzioni per lingua e sottotitoli. A sinistra c'è il controllo della luminosità e in alto a sinistra il pulsante per tornare indietro. Alcuni smartphone e tablet Android con Android 8 e successivi ti consentono di guardare Netflix mentre usi altre applicazioni con la modalità Picture in Picture. Se invece vuoi vedere Netflix su iPad, installa l'app Netflix dall'App Store seguendo il link o aprendo l'App Store (l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata) dalla Home o Libreria app del dispositivo. Tocca Cerca in basso a destra e in alto scrivi Netflix, poi seleziona il risultato e tocca Ottieni. Tieni presente che l'app è disponibile solo per iPad con iPadOS 16 e successivi, ma è possibile usarla se già installata su dispositivi con iPadOS 5 e successivi. Avvia Netflix toccando Avvia o l'app dalla schermata Home e inserisci la tua email e password, poi tocca Accedi e seleziona il tuo profilo. come per i tablet Android, seleziona un titolo e tocca Play per avviare la riproduzione. Sia su tablet Android che iPad puoi scaricare i contenuti per la visione offline.

Come usare Netflix su smartphone

Al giorno d'oggi, gli smartphone sono dotati di schermi sempre più grandi, che consentono di gustarsi film e serie TV in qualunque situazione. Come per i tablet, è possibile usare Netflix sia da telefoni Android che da iPhone: la procedura è esattamente la stessa. Scarica l'app e avviala, poi effettua l'accesso, seleziona il profilo adeguato ed esplora il catalogo. Una volta trovato il titolo, puoi avviarne la riproduzione o scaricarlo sul dispositivo per la visione offline.

Come usare Netflix su console

Vuoi vedere Netflix da console collegata al computer? In questo caso, la procedura è esattamente la stessa vista per altri dispositivi. Scarica e installa l'app Netflix dal marketplace di riferimento della tua console, che sia PlayStation o Xbox, e avvia l'app. Successivamente, inserisci email e password per effettuare l'accesso e clicca su Accedi, poi seleziona il tuo profilo. A questo punto, esplora il catalogo e inizia la visione.

Su quanti dispositivi si può vedere Netflix contemporaneamente

A seconda del tuo piano, puoi vedere i contenuti di Netflix su un certo numero di dispositivi in contemporanea. Il piano Standard con pubblicità da 5,49 euro al mese consente la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta in Full HD, così come il piano Standard da 12,99 euro al mese. Il piano Premium da 17,99 euro al mese, invece, che offre la visione in Ultra HD sui dispositivi supportati, consente invece la visione in contemporanea su 4 dispositivi alla volta.

Su quanti dispositivi si possono scaricare i contenuti da Netflix

Se ti stai chiedendo su quanti dispositivi in contemporanea puoi scaricare film e serie TV di Netflix per vederli comodamente offline, sappi che anche in questo caso dipende dal tuo abbonamento. Il piano Standard con pubblicità consente il download su due dispositivi alla volta, ma solo di 15 contenuti al mese e senza le funzioni Smart downloads, Scarica il prossimo episodio e Download per te, che permettono di scaricare i contenuti automaticamente Il piano Standard consente sempre il download in contemporanea su due dispositivi alla volta, ma con il limite di 100 download per dispositivo e con la possibilità di accedere alle funzioni Smart downloads. Il piani Premium, come il piano Standard, consente 100 download per dispositivo e l'accesso alle funzioni Smart downloads, ma il numero di dispositivi su cui sono possibili i download sale a sei.