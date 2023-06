Come usare NightCafe per creare immagini con la IA

Per rispondere a questa domanda cercheremo di spiegare cosa sia e come funzioni questa piattaforma dedicata all'arte digitale e che permette di sfruttare diversi modelli di intelligenza artificiale, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti su Midjourney , DALL-E e Stable Diffusion .

Ma non tutte le IA sono uguali, e probabilmente vi potreste chiedere come usare NightCafe (il cui nome deriva dal famoso dipinto di Van Gogh), uno degli strumenti più in voga del momento per creare arte digitale.

Indice

Cos'è NightCafe

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo come funziona NightCafe.

Il generatore di arte digitale di NightCafe è completamente gratuito (finché non esaurite i crediti), e grazie a un sistema di ricompense tramite la condivisione delle opere d'arte, potete guadagnare crediti per le vostre creazioni, e questo ha reso la comunità di NightCafe uno dei valori aggiunti della piattaforma.

Inoltre NightCafe non richiede un account per accedere a tutte le sue funzionalità, e permettendovi di creare un account temporaneo anonimo potete accedere senza impegni (a noi però nel momento in cui scriviamo ha sempre chiesto di accedere con il nostro account).

Ci sono altri vantaggi che spiegano il motivo per cui NightCafe abbia così successo tra gli artisti. Il primo riguarda i diritti sulle creazioni. Con la piattaforma infatti si conserva il permesso di utilizzare l'opera d'arte creata come si desidera, compreso l' uso per scopi commerciali , ovviamente se questa non è stata creata da un'immagine protetta da copyright.

Quindi con NightCafe potete fare due cose: caricare un'immagine e trasformarla usando lo stile che volete, oppure inserire una descrizione testuale per un'immagine che volete creare, scegliere uno stile e generarla a partire da zero.

All'inizio i suoi sforzi si sono concentrati su algoritmi di tipo Neural Style Transfer (NST, trasferimento di stile neurale), un tipo di algoritmi che modificano le immagini applicando lo stile di un'altra, in genere famosa. Per esempio, quando applicate a un vostro scatto lo stile di Van Gogh o Hokusai, o mischiate gli stili di diversi pittori su quadri famosi.

Chi ha paura dell'IA? Non certo Angus Russell , che spronato da un amico a decorare le pareti della sua stanza particolarmente spoglia, si è appassionato all'uso di questa tecnologia per creare immagini uniche e, soprattutto, personali.

Come funziona NightCafe

In pratica, in questo sistema si utilizza un set di dati noto per addestrare il discriminatore finché non raggiunge una precisione accettabile. A questo punto si usa il generatore per generare immagini da rumore casuale (z) e quindi impara a generare immagini realistiche.

è una rete generativa avversaria (GAN sta per Generative Adversarial Network), ovvero un sistema che utilizza due reti neurali, una chiamataG(x) e unaD(x), che vengono addestrate in maniera competitiva.

Se invece volete creare un'immagine da zero a partire da un testo, potete usare lo strumento apposito che, per impostazione predefinita, sfrutterà i modelli VQGAN+CLIP.

Questo sistema però non è in grado di creare immagini a partire da testo, ed è qui che interviene il modello CLIP, un'altra rete neurale in grado di determinare in che misura un testo corrisponde a un'immagine. Il modello CLIP in pratica "embedda" immagini e testi, ovvero a ogni testo associa l'informazione di un'immagine e viceversa, in modo da creare uno spazio rappresentazionale in cui testi e immagini sono collegati tra loro.

Le implementazioni di VQGAN+CLIP sono state rese pubbliche su Google Colab, il che significa che chiunque può eseguire il proprio codice per generare immagini, e questo nel 2021 ha provocato un'esplosione virale di persone che utilizzano questa tecnica per creare opere d'arte e condividerle su piattaforme come Twitter e Reddit.

Negli anni successivi, NightCafe ha aggiunto anche altri algoritmi per la generazione di immagini, come Stable Diffusion, DALL-E 2 e CLIP-Guided Diffusion.

Ma per cosa si può utilizzare NightCafe? Queste sono alcune funzionalità di Nightcafe:

Generatore di arte AI

Generatore da testo a immagine

Creazione di NFT

AI Art Therapy, ovvero generare arte per aiutarvi a rilassarvi, alleviare lo stress e liberare la mente.

Trasformazione di foto in dipinti

Generatore di volti AI

Questo sistema, però utilizza delle GPU molto potenti per poter funzionare, quindi NightCafe funziona con un sistema a crediti e propone un po' di pubblicità sul suo sito (che si può eliminare passando al piano Pro). Vediamo come funziona questo sistema e quanto costa.

Prezzi

Quando vi iscrivete a NightCafe, vi vengono dati cinque crediti gratuiti per creare arte sulla piattaforma, e con un credito potete creare un contenuto.

Quando usate i vostri crediti, potete scegliere di acquistarne, a partire da 0,08 dollari per credito, o, e questo sarà sicuramente apprezzato dai più, potete guadagnarne gratuitamente.

Il modo più semplice per guadagnare crediti è aspettare.

A mezzanotte (ora UTC, due ore in meno di quella italiana) di ogni giorno, vi verranno donati altri cinque crediti aggiuntivi gratuiti.

Altrimenti, e in questo risiede anche la popolarità della piattaforma, potete guadagnarli attraverso una serie numerosissima di sistemi. Eccone alcuni (qui trovate la lista completa):