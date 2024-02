Come usare ReShade per rendere i videogiochi più belli

Vi siete imbattuti in ReShade con la promessa che avrebbe migliorato la grafica dei videogiochi ma non sapete come fare a usarlo? In questa guida vi spieghiamo tutto!

Se giocate da PC e state cercando un modo per migliorare la vostra esperienza di gioco, come modificare i colori o aumentare la profondità di campo, allora potreste pensare di utilizzare un injector grafico. E uno dei più popolari a disposizione è ReShade. Ma cos'è, come installare e come usare Reshade? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo strumento, gratuito e molto semplice da utilizzare per cambiare l'aspetto di giochi come GTA V o Halo. Perché con ReShade potete regolare i colori, aggiungere filtri visivi e molto altro, anche utilizzando comodi preset a disposizione. Vediamo come usarlo, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento cosa sia il Ray Tracing.

Indice

Cos'è ReShade

ReShade è un injector grafico, ovvero uno strumento di post-elaborazione gratuito e open source pensato per cambiare l'aspetto visivo dei giochi. Sviluppato da crosire partendo da sweetfx, ReShade è in grado di aggiungere tecniche di anti-aliasing come SMAA o di ambient occlusion come SSAO (Screen-Space Ambient Occlusion) in caso manchino o non funzionino, effetti di profondità di campo, correzione del colore, gestione della grana dinamica, saturazione automatica, blur multi-pass molto altro.

L'effetto è impressionante, tanto efficace da cambiare l'aspetto del gioco, e funziona così bene da essere diventato in poco tempo uno degli strumenti più usati dalla community di appassionati. Lo strumento supporta Direct3D 9, Direct3D 10, Direct3D 11, Direct3D 12, OpenGL e Vulkan, e necessita solo di un computer con Windows 7 SP1, 8.1, 10 o 11 con NET Framework 4.6.2 o superiore installato. Come suggerisce il nome, ReShade agisce sugli shader di gioco (quegli algoritmi che consentono di simulare l'aspetto del materiale virtuale in modo tale da sembrare reale), e lo fa in maniera automatizzata e generica per accedere sia al frame-color che alle depth information . Il primo consente la correzione del colore, la regolazione del contrasto e insomma le regolazioni più comuni, e funziona per tutti i giochi copiando per poi modificare l'output del gioco (il framebuffer). Il secondo invece consente effetti più avanzati e funziona con alcuni giochi copiando il depthbuffer. Ma tutto questo avviene "sotto al cofano". Tutto quello che dovrete fare voi sarà utilizzare un preset, ovvero un file contenente le modifiche create da altri giocatori, ma che potete modificare durante il gioco. Se tutto questo vi sembra ancora poco chiaro, andiamo a vedere come scaricare, installare e usare ReShade, in modo da rendere tutto più semplice.

Quali giochi sono compatibili

ReShade è quindi un'ottima soluzione per migliorare la grafica di alcuni giochi. L'atmosfera è troppo scura? I colori spenti? Nessun problema, con questo strumento potete effettuare tutta una serie di modifiche, ma il problema è che non tutti i giochi sono supportati. Per fortuna, l'elenco di giochi compatibili con ReShade è in continua espansione e se ne contano migliaia. Qui è impossibile mostrarvelo, ma a questo indirizzo non solo trovate una lista aggiornata mese per mese, ma con indicata anche l'API supportata, come funziona e l'eventuale supporto al depthbuffer. Tra i titoli, spiccano GTA V, Halo 3, la serie Need for Speed e anche Assassin's Creed, tra gli altri. Questa pagina è anche utile per trovare al volo la versione di DirectX supportata, che vi servirà in fase di installazione.

Download ReShade

La prima cosa da fare se volete usare ReShader è scaricarlo, operazione che potete compiere direttamente dal sito ufficiale dello strumento, mentre qui potete trovare la pagina GitHub. Prima di iniziare, sarà utile sapere quale versione di DirectX supporta il gioco su cui volete installare ReShade (vedremo dopo perché), poi cliccate sul pulsante Download al centro. Nella pagina successiva troverete due pulsanti, che vi daranno accesso a due versioni di ReShade: Download ReShade [numero versione] e Download ReShade [numero versione] with full add-on support.

La prima opzione è per i giochi che hanno si giocano online o hanno un meccanismo anti-cheat / anti-tamper, come avviene per la maggior parte degli MMO e degli FPS moderni. Questa dovrebbe essere l'opzione principale per i giochi multiplayer o comunque i giochi che si adattano ai criteri sopra esposti, a parte alcuni giochi che hanno sistemi anti-cheat pur supportando la versione standard di ReShade, come Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Playerunknown's Battlegrounds o Fortnite. Gli effetti basati sulla profondità che utilizzano un depthbuffer per ottenere l'output desiderato non funzioneranno con questa versione. Se questa versione di ReShade rileva una connessione online, taglierà tutte le connessioni ai componenti aggiuntivi per impedire azioni del gioco, come un ban. La seconda opzione è per giochi single player o giochi senza un anti-cheat. Quando viene utilizzato con giochi che hanno vecchi meccanismi anti-cheat (come i vecchi giochi Valve con VAC, vecchi sparatutto idTech con PunkBuster), rischierà comunque un ban, quindi tenetelo presente. La maggior parte degli effetti non creano problemi, ma alcuni potrebbero mettervi a rischio ban, poiché tecnicamente modificano il gioco in fase di esecuzione. Il secondo extra di questa versione è l'uso di "add-on": estensioni che possono essere programmate dagli sviluppatori per essere poi utilizzate per estendere la potenza di ReShade, che si tratti di rilevare buffer in modi diversi o di utilizzare diversi effetti che si legano profondamente nel gioco. Scegliete il download per il vostro caso: ora andiamo a vedere come installarlo.

Come installare ReShade

Dopo aver scaricato il file EXE di ReShade, premete i tasti Windows + E, cliccate a sinistra su Download e cliccateci sopra due volte, al che si aprirà una finestra di installazione che vi chiede di scegliere il gioco su cui installare il programma. La finestra contiene anche una casella di ricerca (nel caso abbiate troppe applicazioni da sfogliare), e un pulsante Browse per trovare il file direttamente, il che potrebbe essere utile in alcune situazioni. Dopo aver selezionato il gioco, cliccate in basso su Next e vi verrà mostrata una selezione di nomi di renderer, tra cui dovete scegliere quello corretto. In caso di dubi, potete andare alla pagina indicata nel capitolo sulla compatibilità o su PCGamingWiki, oppure avviate il gioco stesso e controllate nelle impostazioni relative alla grafica.

A titolo informativo, DirectX 9 è il renderer utilizzato dall'inizio del 2005 alla fine del 2012 (ora usato come versione legacy), mentre DirectX da 10 a 12 sono i renderer più utilizzati adesso sulla maggior parte dei motori standard del settore (come Unreal o Unity) e sui giochi AAA. In caso di dubbio, selezionate questa voce e dovrebbe funzionare. Altrimenti, provate uno dei seguenti. OpenGL è ancora molto usato per alcuni motori di gioco (come Unity e Godot), applicazioni (come emulatori, lettori video) e alcuni vecchi giochi. Se DirectX non funziona e il titolo non utilizza alcuna opzione di rendering "legacy", questo probabilmente funzionerà. Infine c'è il renderer Vulkan, utilizzato negli emulatori come PS3, Switch, Xbox 360 e tutti i titoli Bethesda / idSoftware rilasciati di recente (DOOM Eternal, DOOM 2016, serie Wolfenstein). Questa soluzione richiederà i diritti di amministratore per l'installazione poiché crea alcuni file nella cartella "ProgramData" e cambia alcuni valori nel registro. Se usate Linux tramite Wine o con interfacce come Proton di Steam è la scelta obbligata. Dopo aver selezionato il renderer, cliccate su Next in basso e vi verranno proposti gli effetti da installare oltre a quelli standard. Un'opzione potrebbe essere di installarli tutti, in modo poi da averli a disposizione nel gioco e scegliere quale abilitare, ma ovviamente sta a voi. Selezionate i pacchetti da installare (per selezionarli tutti cliccate su Uncheck all in alto e poi cliccateci sopra nuovamente) e cliccate su Next, o cliccate su Skip per saltare questo passaggio, poi il programma di installazione installerà ResShade. Cliccate su Finish per completare la procedura. Ora ReShade è ufficialmente installato e quando avviate il gioco, il programma vi mostrerà come cambiare vari aspetti visivi: andiamo a vedere come usarli.

Preset ReShade

Una delle caratteristiche di ReShade è il supporto ai preset, che vi risparmiano la fatica di modificare le impostazioni e di basarvi su quelle già create da un altro utente. I preset sono infatti semplici file che altri utenti hanno reso disponibili e sono utilizzabili dagli altri. Alcuni giochi presentano solo un preset, altri diversi: non dovete fare altro che provare, anche perché sono estremamente semplici da installare. Per prima cosa, scaricate i preset che volete da un sito come NexusMods: selezionate il gioco che volete modificare, poi cliccate su Explore all mods sulla destra, nella scheda More Mods, e cliccate sulla freccia arancione verso il basso a destra, di fianco a Refine results. Ora sulla destra, sotto Refine with tags, scrivete ReShade e in basso a sinistra cliccate sul pulsante Apply Filters. Adesso cliccate sul preset di vostro interesse, poi in alto a destra cliccate su Manual di fianco a Download e il preset sarà stato scaricato. In basso troverete le istruzioni relative all'installazione, ma in genere non dovrete fare altro che estrarre i file dal pacchetto ZIP scaricato, poi andare nella cartella dell'eseguibile de gioco (il file EXE) e incollarli dentro. In alternativa, potete farlo da ReShade a destra della riga Preset, selezionate il file e cliccate su OK. Vedremo dopo come fare.

Come usare ReShade

Una volta installato ReShade e scaricati i preset, potete usarlo. Tutto quello che dovete fare è lanciare il gioco e in alto vedrete una barra di caricamento su una finestra in sovrimpressione. Il tempo di caricare i pacchetti installati e alla fine del processo vedrete una scritta che vi avverte dell'avvenuta installazione.

Per iniziare a sfruttare il programma e aprire il menu, premete il tasto Home e a sinistra apparirà un tutorial, che potete saltare cliccando su Skip tutorial in basso. Adesso vedrete l'elenco completo dei vari effetti disponibili, ovviamente in base ai pacchetti e ai preset che avete installato. In alto ci sono alcune schede: Home, con i pacchetti e gli effetti disponibili

con i pacchetti e gli effetti disponibili Add-ons , con gli effetti degli Add-on

, con gli effetti degli Add-on Settings con le impostazioni a disposizione, anche per effettuare gli screenshot o scegliere l'aspetto della finestra di ReShade,

con le impostazioni a disposizione, anche per effettuare gli screenshot o scegliere l'aspetto della finestra di ReShade, Statistics, che vi mostra le statistiche di utilizzo e i frame

che vi mostra le statistiche di utilizzo e i frame Log, con l'elenco degli eventi

con l'elenco degli eventi About, con le informazioni su ReShade. Per attivare gli effetti non dovete fare altro che cliccare su Home e selezionare l'effetto che volete attivare, e sotto appariranno le impostazioni, che potete regolare. Giusto come guida per alcuni termini, FXAA (Fast approXimate Anti-Aliasing) è uno shader più veloce ed efficace di MSAA, mentre AmbientLight migliora l'illuminazione complessiva sulle superfici, il che permetterà di vedere meglio nei giochi più scuri. DPX (Digital Picture Exchange) consente effetti di immagine di post-produzione limitati che forniscono più controlli sul colore dell'immagine risultante, mentre HDR (High Dynamic Range Rendering) fornisce maggiore vivacità e contrasto all'immagine complessiva senza distorcere il flusso dei fotogrammi renderizzati.

Se invece volete utilizzare un preset, sotto la riga a cui appartiene la scheda Home, in alto, vedrete due frecce, e un preset applicato. Se ci cliccate sopra, potrete selezionare un altro file .ini di preset dalla cartella del gioco, oppure cliccate sull'icona a forma di cartella per agire da Esplora File. Per passare velocemente tra preset, potete semplicemente cliccare le frecce, che vi consentono di passare rispettivamente al preset precedente e successivo in un istante. Volete crearvi un preset personalizzato? Effettuate le regolazioni che più vi piacciono e cliccate sul pulsante "+" a destra, che vi permetterà di salvare il preset. ReShade ha l'autosave on per impostazione predefinita, così che i cambiamenti vengano salvati automaticamente sulla configurazione attuale, ma potete disattivare questa impostazione cliccandoci sopra. In alternativa, potete cliccare sull'icona a forma di floppy disk per salvare il preset attuale eliminando le impostazioni inattive.

Come mettere ReShade su FiveM per GTA V

GTA 5 e GTA Online sono tra i giochi più popolari sul mercato, e non sorprende che siano state create diverse mod per rendere l'esperienza ancora più appagante. Tra queste, FiveM si distingue come una delle miglior di sempre, in quanto funziona come un server alternativo per GTA Online, consentendovi di giocare con gli amici in modalità personalizzate, con le vostre regole. Ma come installare ReShade con FiveM? Semplicissimo. Scaricate ReShade come visto in precedenza, poi selezionate GTA V e DirectX 10-12 e nella pagina successiva selezionate tutti i pacchetti. Poi cliccate su Next e cliccate su Finish. Adesso premete i tasti Windows + R e inserite il percorso %localappdata%, poi premete Windows + E per aprire un'altra finestra, mettetela a fianco e andate alla cartella dove è installato GTA V (SteamLibrary\steamapps\common\Grand Theft Auto V). Ora copiate dalla cartella di GTA V la cartella reshade-shaders e i file dxgi.dll, ReShade.ini, ReShade.log e ReShadePreset.ini, e incollateli nella cartella FiveM, all'interno della cartella FiveM Application Data/plugins. Ora aprite l'app FiveM e troverete ReShade.

Come disinstallare ReShade

Volete disinstallare ReShade? Il metodo più semplice è utilizzare lo strumento integrato. Cliccate due volte sul file EXE di ReShade che avete usato per installare i pacchetti, poi selezionate il gioco su cui lo avete applicato e cliccate sul renderer corretto, esattamente come abbiamo visto per l'installazione. Ora si aprirà una finestra: cliccate su Uninstall ReShade and effects, selezionate Next in basso e in un istante vedrete la schermata che vi conferma la disinstallazione. La disinstallazione di ReShade rimuoverà il programma e tutte le relative configurazioni, log e file di effetti installati dal gioco. Cliccate su Finish e avete completato la procedura.

Alternative a ReShade

ReShade non è l'unico strumento di post-elaborazione disponibile sul mercato. Il più famoso è SweetFX, da cui lo stesso ReShader deriva, ma ci sono anche ENB e GemFX. ENB è un po' più complicato da usare di ReShade, presenta un'interfaccia meno immediata e soprattutto ha meno preset disponibili, anche a causa della sua minore popolarità. SweetFX è un altro strumento in passato molto popolare che è stato un po' offuscato da ReShade. Innanzitutto, SweetFX non è così potente e nel tempo ha avuto diversi problemi con DirectX 10 o superiori, oltre che con Windows 10. Questi problemi sono stati risolti, ma nel frattempo è comparso ReShade, che all'inizio si chiamava ReShade + SweetFX vista la relazione tra i due strumenti, per poi sostituirlo definitivamente nel cuore degli appassionati. Il risultato è che SweetFX è molto meno popolare e quindi ha meno preset di ReShade. GemFX è un altro strumento di post-elaborazione, ma non così potente e ha meno funzionalità. Anche GemFX ha una base utenti inferiore a quella di ReShade, con il risultato di avere meno preset disponibili.

