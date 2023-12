Come usare Shotcut in italiano

Uno dei più popolari è Shotcut: open source, gratuito e disponibile per diverse piattaforme , è la soluzione ideale per chi si cimenta per la prima volta in questa impresa. Andiamo a vedere cos'è e come usare Shotcut per creare un filmato, aggiungere testi o transizioni, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come unire due video .

Fare un video non è difficile, ma farne uno che non faccia inorridire i vostri amici al solo pensiero di doverselo sorbire sì. Ecco perché è importante avere il programma di editing video giusto.

Indice

Cos'è Shotcut

Inoltre, Shotcut è tradotto anche in italiano: andiamo a vedere come scaricarlo e usarlo.

Insomma, uno strumento estremamente completo, disponibile per diverse piattaforme e con un'interfaccia forse non modernissima ma che offre pannelli agganciabili e disattivabili, file recenti con ricerca, playlist con visualizzazione in miniatura, pannello dei filtri, visualizzazione della cronologia, pannello di codifica, coda dei lavori e supporta anche il drag-and-drop delle risorse dal gestore file del computer.

Shotcut è infatti un programma per tagliare, montare e creare video dotato di una serie di caratteristiche e funzionalità avanzate. Il supporto audio e video è molto completo, con centinaia di formati e codec audio e video grazie a FFmpeg. Non è richiesta alcuna importazione, il che significa che Shotcut effettua modifiche native, oltre a consentire timeline multiformato, risoluzioni e frame rate all'interno di un progetto.

Per le suite per ufficio c'è LibreOffice, per le foto c'è GIMP e per i video c'è Shotcut , che offre molte funzionalità di editing video standard e, con una curva di apprendimento tutto sommato non eccessivamente ripida, non è così difficile da usare.

Chi non vuole pagare per le funzionalità più appariscenti o l'interfaccia più elegante, ha sempre un'alternativa open source gratuita che possa soddisfare le necessità dei meno esigenti e di chi abbia voglia di esplorarne le possibilità.

Download Shotcut

Come abbiamo anticipato, Shotcut è disponibile per Windows (dal 7 all'11, anche con file portatili), Mac (da macOS 10.14) e Linux (con almeno glibc 2.31).

I requisiti hardware sono, per la CPU, x86-64 Intel o AMD, almeno un core da 2 GHz per i video in risoluzione SD, 4 core per i video in HD e 8 core per quelli in 4K. Per quanto riguarda la GPU, deve supportare OpenGL 2.0 o DirectX 9 o 11 su Windows.

La RAM deve essere almeno 4 GB per i video SD, 8 GB per quelli in HD e 16 GB per i video in 4K, mentre lo spazio di archiviazione più ce n'è meglio è.

Shotcut non richiede l'accesso alla rete per attivare, controllare un abbonamento o inviare analisi di utilizzo, ma alcuni collegamenti nel menu Guida si collegano al sito Web dell'azienda.

Da dove scaricare Shotcut? Semplicissimo, andate sul sito ufficiale e cliccate in alto su Download. La pagina riconoscerà automaticamente il vostro sistema operativo e vi proporrà il file di download adeguato. Se avete un Mac, cliccate su macOS universal, poi cliccate sull'icona del Finder (quella con la faccina sorridente nel Dock) e selezionate a sinistra Download.

Cliccate due volte sul file shotcut-macos-xxxxxx.dmg e poi spostate l'app nella cartella Applicazioni.

Da Windows, scegliete se scaricare l'installer o il file portatile. Nel primo caso, dovrete poi cliccare sui tasti Windows + E, selezionare Download, cliccare due volte sul file shotcut-win64-xxxxxx.exe e seguire le indicazioni a schermo, mentre per il secondo non c'è bisogno di installarlo.

Adesso possiamo avviare Shotcut e iniziare a usarlo.