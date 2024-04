Noi non incoraggiamo in nessun modo l'utilizzo illecito di Stremio per la visione di contenuti protetti da copyright.

Scopriamo come configurare lo strumento, vedere e scaricare i film, oltre a come installare proprio gli add-on . Ma prima di procedere, vi ricordiamo che come servizi simili Stremio consente di accedere sia a contenuti legali che piratati.

Andiamo a vedere quindi come usare Stremio, un'app gratuita e open source che sta diventando sempre più popolare. Prima di tutto per la sua versatilità, in quanto è disponibile per computer, Mac o Windows, telefoni, smart TV o chiavette. Ma anche per il fatto di essere estremamente semplice da usare, e che può essere ulteriormente arricchita grazie agli add-on .

Indice

Come configurare Stremio

Poi c'è la Libreria, con i vostri contenuti preferiti, e il Calendario, che vi avvisa quando vanno in onda gli episodi. Infine, trovate gli Add-on , ovvero i componenti aggiuntivi, e le Impostazioni. Qui potete scegliere le impostazioni dei sottotitoli, per lingua e visive, di streaming, le scorciatoie e la lingua dell'interfaccia.

A questo punto, arriverete alla schermata iniziale di Stremio. A sinistra avete una colonna con una serie di strumenti. Dall'alto in basso: la Home (icona a forma di casa), Scopri, per scoprire nuovi contenuti, con in alto un campo di ricerca e i filtri. Qui potete scegliere di vedere Film, Serie o canali, contenuti popolari, nuovi o di pubblico dominio, e i generi.

Da smart TV , vedrete un codice QR che potete leggere da telefono o potete andare su strem.io/activate. L'app per iPhone invece è molto limitata non aggiornata da tre anni, quindi è consigliato accedere all'interfaccia Web .

Entrambe le soluzioni vi consentono di utilizzare Stremio, ma tenete presente che se non vi registrate avete alcune limitazioni. La prima è che le vostre impostazioni non saranno salvate all'uscita. Inoltre non potete usare la libreria e il calendario.

Come vedere film su Stremio

All'avvio, Stremio vi offrirà una serie di contenuti popolari o appena usciti. Stremio non è come Netflix o Prime Video: non offre contenuti, è un aggregatore che vi permette solo di accedervi dai diversi servizi. Questi possono essere le piattaforme di streaming, o anche YouTube. Oppure anche il disco locale.

Se volete vedere i film in italiano, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio a sinistra, poi scorrete in basso. Sotto Audio attivate l'interruttore di fianco a Autoseleziona Traccia Audio, poi cliccate sul menu a tendina che appare sotto e selezionate Italiano (Ita). Purtroppo l'app non funziona benissimo da questo punto di vista e non saranno molti i contenuti in italiano disponibili.

Per vedere i film potete cliccare su una scheda dalla Home, oppure potete cliccare in alto sul campo di ricerca e inserire un termine. Potete scrivere il titolo di un film, o il nome di un regista o di un attore, poi premete il tasto Invio. Vi verrà mostrata la lista di contenuti in base alla ricerca.

In alternativa, potete cliccare a sinistra sull'icona Scopri (la bussola) e in alto usare i menu a tendina per selezionare il tipo di contenuto. Poi potete, sempre in alto, scegliere se mostrare i contenuti popolari, nuovi o da certi add-on, come Public Domain Movies. Infine, potete selezionare il genere.

Una volta che avete selezionato un contenuto, arriverete alla sua scheda. Da qui potete leggere le informazioni e se volete aggiungerlo alla vostra libreria cliccate in basso su Aggiungi alla libreria. A destra, se avete gli add-on installati, vedrete le piattaforme su cui è disponibile il contenuto, per esempio Prime Video.

Passateci sopra il mouse e cliccate sull'icona verde con il triangolo bianco. Si aprirà il browser con la pagina del servizio relativo per accedervi e vedere il contenuto. Se invece il contenuto è disponibile su una piattaforma tipo Public Domain Movies, apparirà la scritta Show. Se ci cliccate il film verrà riprodotto in una finestra, ma la velocità dipenderà dai seeder disponibili, e in Italia sono pochi.