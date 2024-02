In questa guida vedremo come usare TikTok senza account, seppur con tante limitazioni

TikTok è indubbiamente uno dei social network più utilizzati in tutto il mondo. Ogni giorno milioni di utenti visualizzano e pubblicano video brevi all'interno della piattaforma, interagiscono con gli altri iscritti e adoperano i tantissimi tool di editing messi a disposizione dagli sviluppatori per arricchire i filmati con filtri, musica ed effetti speciali. Creare un account su TikTok è certamente necessario per sfruttare al massimo questo social network; è possibile, comunque, utilizzare TikTok senza account, seppur con alcune ovvie (e, in taluni casi, importanti) limitazioni imposte dagli sviluppatori, peraltro in incremento con gli ultimi aggiornamenti. Così, se non desiderate registrarvi alla piattaforma, magari perché, ad esempio, siete soltanto curiosi di guardare, di tanto in tanto, qualche video del vostro personaggio preferito o di un vostro conoscente, sappiate che vi basterà utilizzare un qualsiasi browser per navigare su Internet (da smartphone e tablet) e null'altro. Vediamo come fare. Prima, però, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come vedere le storie su TikTok, tanto per restare in tema.

Indice

Usare TikTok senza account: limitazioni

Partiamo dall'inizio. Utilizzare TikTok senza account comporta l'impossibilità di sfruttare alcune funzionalità che costituiscono, ovviamente, prerogativa per gli iscritti. Oltre all'ovvia mancanza di interazione (non è possibile, infatti, pubblicare alcun video all'interno della piattaforma), la persona non registrata non avrà modo di mettere "Mi piace" e pubblicare post sotto ogni video, né tantomeno seguire alcun account. Inoltre, non ci sarà alcuna cronologia dei filmati già visualizzati, elemento quest'ultimo che potrebbe costituire un problema se desiderate recuperare un video riprodotto in passato, fatta salva ovviamente la possibilità di spulciare la cronologia del browser. Scordatevi, in aggiunta, i video dal vivo: tali filmati verranno riprodotti soltanto per venti secondi prima che TikTok chieda all'utente non registrato di accedere (o, per l'appunto, registrarsi) alla piattaforma. Ma vale la pena precisare un altro fattore: la mancata registrazione non equivale ad anonimato; è possibile perlopiù cancellare i cookie o eliminare la cache del browser dopo ogni sessione di navigazione, oppure sfruttare la modalità di navigazione in incognito incorporata su tutti i programmi per navigare su Internet (vi abbiamo già spiegato come fare in un precedente articolo di approfondimento).

Come usare TikTok senza account

Ora che abbiamo ribadito queste doverose premesse, vediamo come utilizzare TikTok senza account. Vi basterà entrare nella piattaforma sfruttando un qualsiasi browser per navigare su Internet (Google Chrome, Mozilla FireFox, Apple Safari, Microsoft Edge, e così via) smartphone e tablet. Attenzione, però: se provate ad accedere alla pagina iniziale di TikTok, la piattaforma vi chiederà di accedere al vostro profilo o di registrarvi, eventualmente "agganciando" altri account in uso, come Facebook, Google, Apple. Alla stessa maniera, non è possibile cercare su Google il nome del profilo TikTok dell'utente del quale desiderate visualizzare un determinato filmato: con gli ultimi aggiornamenti, la piattaforma ha impedito la visualizzazione per così dire "offline" della pagina del profilo. Il "trucco", se così si può dire, è cercare su Google, o su un altro motore di ricerca, il nome del profilo TikTok dell'utente del quale desiderate visualizzare un determinato filmato e, dai risultati correlati, accedere direttamente al video: basterà cliccare, per l'appunto, su uno dei video nella sezione "Video" di Google. Oppure cliccare direttamente sul tasto "Play" di un filmato condiviso all'interno di una qualsiasi schermata o pagina. Solo in quest'ultimo caso apparirà una schermata con la scritta "Vivi l'esperienza completa dell'app" e due tasti a scelta: "Apri TikTok" in rosso, oppure "Non ora". Cliccate sul secondo per avviare la riproduzione del filmato: potete interromperlo a piacimento e riprendere la visione in un successivo momento. Potrete visualizzare il filmato e alcune informazioni, come la didascalia, il numero di "Mi piace", il numero di commenti e di condivisioni. Scorrendo in basso apparirà anche una sorta di "preview" dei commenti: non sarà possibile, però, leggerli per intero. Cliccando, infatti, su "Mostra altri commenti", il sistema vi inviterà a scaricare l'applicazione. La procedura in questione funziona soltanto su smartphone e tablet, e non, invece, su computer. L'interfaccia mobile ricorda vagamente l'app TikTok, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet. E se volessimo rivedere il filmato? In questo caso la piattaforma chiederà all'utente di accedere. Potete utilizzare la navigazione in incognito per ovviare alla limitazione, avendo cura ovviamente di chiudere prima la scheda del browser e aprirne una nuova.

Piattaforme per vedere video TikTok senza account

In alternativa, esiste è disponibile in rete una piattaforma di terze parti per esplorare i video su TikTok. Si chiama Urlebird e può essere utilizzata tramite un qualsiasi programma per navigare su Internet. La barra di ricerca in alto permette all'utente di cercare i video di un determinato account registrato su TikTok. Attenzione, però: i risultati non sono sempre affidabili e il sito web in questione è "infarcito" di pubblicità e annunci.