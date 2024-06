WeTransfer è uno dei servizi più usati per inviare a qualcuno file di grandi dimensioni o trasferirli da un dispositivo all'altro, visto che tramite email c'è un limite di 25 MB, ma cosa fare se volete usarlo dal vostro iPhone?

Per fortuna la piattaforma offre due alternative: una, la più comoda, è usare l'app apposita, oppure potete accedere al sito da browser, il che può essere utile per chi non vuole creare un account. Vediamo quindi come usare WeTransfer da iPhone per inviare, ma anche per ricevere i file dai nostri amici, parenti o collaboratori.

WeTransfer è infatti non solo un ottimo strumento per collaborare, ma anche per condividere foto o video in famiglia, per esempio dopo una vacanza o una festa. Il tutto gratis o, per chi ha maggiori necessità, sottoscrivendo uno dei piani a pagamento.