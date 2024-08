Come vedere le app che hai scaricato, e magari anche cancellato, su Android, iPhone, Mac e PC

Vuoi ritrovare un'app che hai installato tempo fa e poi hai cancellato magari per errore? Ecco come fare su telefono o computer

Ti ricordi quell'app che hai scaricato tempo fa per scrivere gli appunti all'università? Ora ti farebbe proprio comodo per un congresso a cui stai per partecipare, ma non riesci più a ricordare come si chiama. Niente paura: anche se le disinstalli, le app che hai scaricato sul tuo telefono, che sia Android o iPhone, oppure sul tuo computer Windows o Mac non vengono mai veramente perse. Scopriamo quindi come vedere le app scaricate, magari anche poi cancellate, su qualsiasi dispositivo. Magari invece vuoi solo vedere la lista delle app attualmente installate per sapere se ci sono app che non usi e puoi eliminare per liberare spazio, oppure per vedere se sono disponibili aggiornamenti. Scopriamo come fare.

Indice

Come vedere le app scaricate (e cancellate) su Android

Se vuoi sapere come vedere le app attualmente installate sul tuo telefono o tablet Android, hai diverse opzioni a disposizione. Il modo più semplice è dal cassetto delle app, l'app drawer: aprilo facendo scorrere il dito dal basso verso l'alto nella schermata iniziale (dipende dal tuo telefono) o toccando l'icona relativa. Se preferisci procedere dalle Impostazioni, tocca l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale, nel cassetto delle app o dopo aver abbassato due volte la tendina delle notifiche, poi tocca App e seleziona Mostra tutte le app. Vedrai l'elenco completo delle app installate, e potrai disinstallarle toccandole e poi selezionando Disinstalla. Questi sistemi ti consentono di vedere qualsiasi app installata sul dispositivo, anche quelle non scaricate tramite il Play Store, ma non ti permetteranno di vedere le app scaricate e poi cancellate. Per farlo, avvia il Play Store toccando l'icona con il triangolo colorato nella schermata iniziale o nel cassetto delle app. Adesso tocca la tua immagine di profilo in alto a destra, poi seleziona Gestisci app e dispositivo e nella schermata che si apre avrai la possibilità di vedere se ci sono app dannose (grazie a Play Protect), eventuali aggiornamenti disponibili e lo spazio utilizzato. Tocca proprio questa voce, Spazio utilizzato, e vedrai l'elenco delle app installate sul telefono, con in alto il numero. Vuoi eliminarne qualcuna? Metti la spunta alla casella a destra del nome e seleziona l'icona a forma di cestino in alto a destra. Attenzione, perché da questa pagina vedrai solo le app non di sistema. Se invece vuoi vedere tutte le app, anche quelle di sistema, nella pagina Gestisci app e dispositivo (puoi tornare indietro toccando l'icona a forma di freccia in alto a sinistra) tocca la voce in alto a destra Gestisci. Qui potrai vedere il numero di app attualmente installate e sotto l'elenco. Per disinstallarne una, metti la spunta alla casella alla destra del nome e tocca in alto a destra l'icona a forma di cestino. Avrai notato che in alto c'è un menu a tendina azzurro con la spunta, Installate. Toccalo e seleziona Non installate: ora vedrai tutte le app mai scaricate usando quell'account Google su un qualsiasi telefono o tablet, e non installate sull'attuale dispositivo, ovvero quelle scaricate e poi cancellate. Vuoi reinstallarne una? Metti la spunta alla casella a destra del nome e tocca l'icona con la freccia verso il basso in alto a destra. In alternativa, puoi rimuoverla dalla lista toccando l'icona a forma di cestino. Infine c'è un altro modo per vedere le app mai scaricate su un dispositivo Android, anche se poi cancellate: dal sito Web del Play Store. Vai alla pagina del Play Store e tocca sull'icona del tuo profilo in alto a destra (se necessario effettua l'accesso con il tuo account Google). Adesso tocca Raccolta e dispositivi e vedrai le app mai installate. Cliccando sulle schede relative, potrai accedere a eventuali giochi, libri e film acquistati, oltre alla lista desideri e ai tuoi dispositivi. Non riesci a vedere le app dal Play Store? Assicurati di aver selezionato l'account corretto dopo aver toccato sulla tua icona di profilo: in caso tocca l'account attualmente selezionato e scegline un altro, o aggiungilo toccando Aggiungi un altro account. Un altro problema potrebbe essere la connessione Internet: controlla che la connessione funzioni avviando un browser e andando a una pagina qualsiasi come smartworld.it.

Come vedere le app scaricate (e cancellate) su iPhone

Se sei un utente iPhone (o iPad), puoi vedere le app attualmente installate sul dispositivo andando nella Libreria app, l'ultima pagina a destra che incontrerai scorrendo verso sinistra dalla schermata iniziale. Qui le app sono ordinate in cartelle a seconda delle categorie di appartenenza, ma per vedere l'elenco alfabetico tocca il campo di ricerca Libreria app in alto. Ora potrai cercare un'app specifica digitando il suo nome e per disinstallarla basta toccare e tenere premuta l'icona, per poi toccare Elimina app e infine Elimina. In alternativa, puoi procedere dalle Impostazioni del telefono (l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale o nella Libreria app). Ora scorri verso il basso e vedrai le app installate. Tieni presente che il dispositivo ti mostrerà prima le app di sistema, e poi quelle di terze parti, e che da qui non potrai disinstallare le app ma accedere solo alle loro impostazioni. Se invece vuoi vedere tutte le app, sia quelle installate attualmente che quelle scaricate e poi cancellate tocca l'icona dell'App Store, quella azzurra con la "A" bianca. Qui tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra e seleziona la voce App. Adesso tocca la voce Le mie app e vedrai un elenco di tutte le app, installate e no. Quelle installate sono riconoscibili dalla voce Apri alla loro destra, mentre quelle non attualmente installate mostreranno un'icona a forma di nuvola con la freccia verso il basso. Vuoi filtrare solo quelle non attualmente installate? Tocca in alto a destra la scheda Non su iPhone, mentre per cercare una specifica app puoi usare il campo di ricerca in alto. Se vuoi nascondere qualche app dall'elenco, puoi semplicemente far scorrere la scheda dell'app verso sinistra e selezionare la voce su fondo rosso Nascondi. Tieni presente che potrai tornare a vedere questa app nell'elenco andando nella pagina iniziale dell'App Store, quella a cui puoi arrivare toccando la scheda Oggi in basso a sinistra, e selezionando la tua immagine di profilo in alto a destra. Ora tocca Acquisti nascosti e tocca l'icona a forma di nuvola sulla sua destra. Come per Android, se non dovessi vedere le app, assicurati di utilizzare l'ID Apple corretto e di avere una connessione Internet attiva. Tieni presente inoltre che questa procedura si applica solo alle app installate tramite App Store, per quelle installate tramite marketplace alternativi dovrai usare l'app di riferimento.

Come vedere le app scaricate (e cancellate) su PC Windows

Se vuoi vedere le app attualmente installate sul tuo computer Windows, premi il tasto Windows, quello con l'icona con quattro quadrati sulla tastiera, a sinistra della barra spazio, e seleziona il pulsante Tutto in alto a sinistra. Ora vedrai un elenco delle app installate sul PC: se vuoi disinstallarne una cliccaci sopra con il tasto destro del mouse e seleziona la voce Disinstalla. In alternativa, premi i tasti Windows + I e clicca su App a sinistra. Ora clicca su App installate al centro e si aprirà una pagina con l'elenco delle app installate sul computer. Da qui potrai disinstallarle cliccando sull'icona con tre puntini a destra del nome e selezionando Disinstalla. Per cercare un'app specifica, puoi usare il campo di ricerca in alto, o sfruttare i filtri per restringere la ricerca. Vuoi vedere le app scaricate e poi cancellate? In questo caso potrai farlo solo per quello installate tramite Microsoft Store. Per procedere, avvia l'app Microsoft Store (premi il tasto Windows, scrivi Microsoft Store e clicca sull'icona corrispondente), poi clicca sulla voce Raccolta in basso a sinistra. Qui vedrai un elenco delle app installate, con in alto eventuali aggiornamenti disponibili. Per installare un'app scaricata in precedenza e poi cancellata, clicca sull'icona a forma di nuvola a destra del nome.

Come vedere le app scaricate (e cancellate) su Mac

Anche su Mac hai diversi modi per vedere le app installate. Per una lista di quelle attualmente installate sul dispositivo, clicca sull'icona del Finder (quella con la faccina sorridente nel Dock) e a sinistra clicca su Applicazioni. Ora vedrai le app attualmente sul Mac e per disinstallarne una trascinala semplicemente sull'icona a forma di cestino nel Dock. In alternativa, clicca sull'icona con nove quadrati colorati nel Dock (il Launchpad) e si aprirà una schermata con tutte le app installate, divise per categorie in alcuni casi. Potrai cercarne una specifica usando il campo di ricerca in alto. Vuoi invece vedere le app installate e poi cancellate? Come per Windows, potrai farlo solo per le app installate utilizzando l'App Store. Per procedere, avvia l'App Store, ovvero cliccando sull'icona azzurra con la "A" bianca, e seleziona il tuo nome in basso a sinistra. Ora vedrai un elenco delle app mai scaricate sul Mac: quelle attualmente installate saranno riconoscibili per la presenza del pulsante Apri a fianco del nome. Quelle che invece hai scaricato e poi cancellato avranno un'icona a forma di nuvola con una freccia verso il basso: per reinstallarle ti basterà cliccarci sopra. Vuoi nascondere un'app? Passaci il cursore del mouse sopra e clicca sull'icona con tre puntini in basso, poi seleziona la voce Nascondi acquisto.