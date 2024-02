Perché l'app della GrandeG vi offre tutti gli strumenti per viaggiare sempre in sicurezza, scopriamo come vedere gli autovelox fissi o mobili insieme alle segnalazioni di traffico, incidenti o altro, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come devono essere segnalati gli autovelox .

Ma perché installare uno strumento apposito? Andiamo a vedere come vedere gli autovelox su Google Maps , come attivare l'avviso acustico e come aggiornare il navigatore di Google con gli autovelox, in modo da segnalarli anche agli altri utenti

Quando si viaggia fa sempre comodo avere a disposizione un'app che indichi dove sono posizionati gli autovelox, in modo da non rischiare anche inavvertitamente di superare il limite di velocità proprio in quel punto e quindi una contravvenzione.

Indice

Come vedere gli autovelox su Google Maps gratis

Gli autovelox sono dispositivi che sfruttano diverse tecnologie per determinare la velocità di un veicolo, e vengono usati dalle organi di polizia sia come deterrente che come strumento per contestare eventuali infrazioni.

Due sono i tipi principali di autovelox: i dispositivi fissi, ovvero quelli che vedete a bordo strada di colore arancione, ma non solo (i cosiddetti velobox), o montati su pali, oppure i dispositivi mobili, utilizzati dalle pattuglie montati su treppiedi, installati nel veicolo o da utilizzare a mano (le cosiddette pistole laser).

Questi dispositivi devono essere segnalati opportunamente, ma fa comodo averli indicati sul navigatore, in modo da sapersi regolare durante la guida. Per fortuna, da giugno 2019 Google Maps ha iniziato a ricevere una nuova funzionalità che consente di non dover installare un'app apposita, ovvero vi indicherà la presenza degli autovelox, gratis, e persino un avviso sonoro per suggerirvi di rallentare (come vedremo in seguito).

La segnalazione degli autovelox non riguarda solo le postazioni fisse, ma anche quelle mobili, ed è uno strumento utile per ridurre il rischio di incidenti, oltre che di multe, perché spesso gli autovelox sono posizionati (al netto di utilizzi più criticati) in punti strategici dove maggiore è la tentazione di accelerare e quindi di causare incidenti.

Ma come vedere gli autovelox con Google Maps? La funzione è attiva sia sull'app per Android che su quella per iOS, e funziona in maniera estremamente semplice in quanto non dovete attivare nessuna impostazione.

Il funzionamento è lo stesso, sia che abbiate un telefono del robottino verde che un melafonino. Tutto quello che dovete fare è avviare l'app e impostare una destinazione. Gli autovelox sono infatti visibili solo su un itinerario, quindi cercando semplicemente su una mappa come fareste per individuare un ristorante o un distributore.

Toccate quindi in alto il campo di ricerca e inserite una destinazione, per poi selezionarla dall'elenco dei suggerimenti. Successivamente, toccate in basso il pulsante Indicazioni e l'app vi mostrerà due o tre percorsi suggeriti, indicando in blu quello consigliato.

Adesso potete vedere gli autovelox lungo il percorso, evidenziati con un fumetto a volte arricchito dalla scritta Una segnalazione.

Il fumetto che indica i dispositivi di rilevamento presenta al centro il disegno di una telecamera, e sarà colorato di arancione per gli autovelox fissi e di blu per gli autovelox mobili (immagine sotto).