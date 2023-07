In questa guida andremo a vedere come vedere le bollette online . Nello specifico, vedremo come visualizzare e scaricare da PC e telefono le bollette di acqua, luce e gas.

Le bollette sono i documenti che ci permettono di pagare le forniture per le nostre utenza domestiche. Hanno sempre una scadenza di pagamento, sempre cruciale da rispettare per non incorrere in multe.

Indice

Come vedere le bollette della luce online

L'elettricità è uno dei servizi fondamentali che deve esserci in ogni ambiente domestico. Quindi tutti abbiamo un contratto di fornitura per l'energia elettrica nella nostra casa.

Da qualche anno il mercato dell'energia è stato liberalizzato e quindi troviamo tantissime aziende che offrono contratti di fornitura dell'energia elettrica.

Quindi alcuni di voi potrebbero avere Enel Energia come fornitore, mentre altri potrebbero essersi affidati al mercato di maggior tutela con il Servizio Elettrico Nazionale. Oltre a questi, vi sono tantissimi fornitori per la luce che offrono contratti di fornitura in Italia.

Ma indipendentemente dal fornitore che avete, la cosa che accomuna tutti è il pagamento della fornitura di luce. Questo avviene solitamente tramite le classiche bollette, in questa guida abbiamo descritto come pagare le bollette online, mentre in questa trovate come pagare le bollette Enel online. Le bollette possono essere visualizzate in due modi: potete aspettare di riceverla dal postino a casa, oppure scaricarla e visualizzarla in formato digitale.

La seconda opzione è quella sicuramente più comoda e sicura, oltre che più sostenibile. La bolletta digitale non rischia di perdersi, oppure di non essere consegnata per qualche motivo.

Tutti gli operatori per la fornitura della luce offrono la possibilità di attivare la Bolletta Web per riceverla automaticamente via email oppure scaricarla dal proprio profilo online.

La procedura per vedere le bollette della luce online può variare leggermente in base al vostro fornitore. I passaggi principali però sono comuni a tutti. Chiaramente dovete accedere al sito ufficiale del vostro operatore, quindi effettuare il login con le vostre credenziali, oppure registrarvi se ancora non l'aveste fatto.

A questo punto dovete accedere alla sezione delle bollette, solitamente denominata Le mie bollette, e quindi individuare quale delle bollette emesse dal vostro operatore della luce intendete scaricare e visualizzare. A questo punto cliccate su Download e il gioco è fatto. Se non vedete alcuna bolletta allora significa che dovete attivare l'opzione Bolletta Web. Per fare questo vi basta cliccare sulla relativa opzione e confermare l'intenzione di ricevere la bolletta digitale anziché quella cartacea a casa.