Dove vedere il campionato di Serie A Enilive 2024 / 2025: tutte le opzioni disponibili

Come avrete intuito, le alternative a vostra disposizione per vedere le partite della vostra squadra del cuore non sono molto diverse dagli ultimi cinque anni , ma ci sono anche alcune novità, non da ultima una lotta al pezzotto ancora più dura e senza esclusione di colpi.

Scopriamo quindi come vedere il campionato di Serie A 2024-2025 , perché a ottobre 2023 i club hanno votato, assegnando i diritti TV per il quinquennio 2024-2029 a DAZN e Sky, e di fatto cancellando l'ipotesi di un canale proprietario della Lega calcio.

La stagione 2024 / 2025 del campionato di Serie A è pronta: il calendario è stato definito, il sorteggio per gli incontri effettuato, ma soprattutto sappiamo già dove si potranno vedere le partite, almeno per chi non andrà allo stadio.

Indice

Chi si è aggiudicato i diritti della Serie A 2024/2025?

DAZN e Sky si sono aggiudicati quindi i diritti per il campionato di Serie A dal 2024 al 2029. Andiamo a vedere le modalità per vedere le partite.

Questo meccanismo consente ai club di ricevere il 50% dei ricavi di DAZN una volta superati i 750 milioni di incasso, stimati in almeno 60 milioni a stagione. E senza scordarsi altri 47 milioni a stagione per i costi tecnici di investimenti dei broadcaster, che portano l'offerta totale a superare il miliardo di euro a stagione.

Il 23 ottobre 2023 si è tenuta l'attesissima votazione da parte dei club di calcio per decidere chi si sarebbe aggiudicato i diritti televisivi del campionato di Serie A per il quinquennio 2024-2029.

Dove vedere il campionato di Serie A

Ma dove vedere quindi il campionato di Serie A Enilive 2024 / 2025? Come i cinque anni precedenti, chi non vuole perdersi neanche un incontro dovrà abbonarsi a DAZN, al piano Standard o Plus (il piano Start non consente di vedere la Serie A).

La piattaforma di streaming nel 2024 ha notevolmente alzato i prezzi dei suoi piani, anche per già clienti. Ecco i prezzi in vigore da agosto 2024:

DAZN Standard : Pagamento annuale dilazionato in 12 mesi a 34,99 euro ( 39,99 euro se si paga con Google Pay). Pagamento mensile senza vincoli di permanenza a 40,99 euro . Pagamento annuale in un'unica soluzione a 359 euro .

: DAZN Plus : Pagamento annuale dilazionato in 12 mesi 59,99 euro. Pagamento mensile senza vincoli di permanenza a 59,99 euro . Pagamento annuale in un'unica soluzione a 599 euro .

:

In alternativa, sempre con DAZN, è disponibile l'abbonamento solo calcio, chiamato Goal Pass. A 13,99 euro al mese, questo piano consente di vedere 3 partite di serie A per ogni turno di campionato, oltre ad altri contenuti. Ecco l'offerta completa:

3 partite di Serie A per ogni turno di campionato.

per ogni turno di campionato. UEFA Women's Champions League

Partite della Liga spagnola .

. Il meglio del calcio portoghese con la Liga Portugal Betclic .

. Tutti gli highlights della Serie A.

Potete vedere DAZN sulla TV, sul PC o sui dispositivi mobili, oltre ad altre soluzioni.

Ricordiamo che dal 1° agosto 2024 non c'è più ZONA DAZN, il canale dove era possibile vedere le 7 partite di Serie A TIM trasmesse per ogni giornata di campionato. Quindi non sarà più possibile accedere al canale 214 del decoder Sky Q e a Sky Q senza parabola.

È stata però attivata una collaborazione tra Tivùsat e DAZN, che consente di vedere tutti i match della Serie A Enilive 2024/2025 sui canali satellitari di DAZN presenti su Tivùsat (canali 214 e 215). Fino al 2023, invece, su Tivùsat venivano trasmesse soltanto le 7 partite in esclusiva di DAZN.

In alternativa, potete vedere DAZN su Sky o su TIMVision (quest'ultimo ha annunciato a marzo 2024 un accordo di distribuzione non esclusivo per consentire ai clienti TIMVision di vedere tutte le partite del campionato di Serie A fino al 2029).

Tenete presente che sono saliti anche i prezzi degli abbonamenti TIMVision con DAZN, da 4 euro al mese e fino a 10 euro al mese.

Le offerte coinvolte sono TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, e DAZN Plus.

L'altra possibilità per vedere le partite del campionato di Serie A Enilive 2024/2025 è il pacchetto Sky Calcio di Sky. La piattaforma ha infatti acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva con DAZN di 3 partite a giornata, per un totale di 114 incontri a stagione di Serie A.

Sky promette i big match con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato: la partita del sabato alle 20.45, quella della domenica alle 18 e la partita del lunedì alle 20.45.

Tutte le 114 partite saranno disponibili anche con l'altissima definizione del 4K, e saranno disponibili anche gli highlights di tutte le 380 partite, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24.

La serie A è disponibile anche con il Pass Sport di NOW da 14,99 euro al mese per dodici mesi (poi 24,99 euro al mese), che consente di vedere 3 partite su 10 a turno, tra le quali almeno 30 delle 76 migliori partite del campionato e 4 big match a stagione.

Purtroppo per quest'anno non sono previste altre soluzioni: Rai e Prime Video non potranno trasmettere la Serie A, ma solo altri campionati, anche europei, e lo stesso gli altri servizi.