È facile farsi prendere dall'entusiasmo e accumulare sottoscrizioni a DAZN, Netflix e altre piattaforme e condividere l'account con gli esponenti della propria famiglia, ma a un certo punto può risultare difficile stabilire chi abbia accesso o meno al vostro account. Quindi potrebbe interessarvi sapere come vedere chi altro sta usando i tuoi servizi di streaming, perché è vero che a ogni accesso i vari abbonamenti vi mandano un avviso via email, ma nella frenesia di tutti i giorni è facile rimandare e poi dimenticarsi di controllare cosa sia accaduto, per non parlare del fatto che magari vi siete lasciati con il vostro compagno che continua a usare il vostro abbonamento. Ma se a un certo punto avete il sospetto che qualcuno sia scroccando uno dei vostri servizi video o audio, o semplicemente volete controllare a chi avete concesso di usarlo, è opportuno sapere come fare. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirlo, oltre a ricordarvi come cambiare abbonamento DAZN.

Come vedere chi altro sta usando DAZN

DAZN offre diversi piani che permettono la visione in contemporanea anche su reti internet diverse. Start, che parte da 9,99 euro al mese, consente la registrazione di 4 dispositivi, con la possibilità di guardare in contemporanea su una sola rete due dei quali possono guardare in contemporanea sulla stessa rete. Standard, che parte da 29,99 euro, consente invece la registrazione di 6 dispositivi, ma impone sempre il limite di visione contemporanea su una sola rete per due dispositivi (oltre ad aggiungere più sport tra cui la sere A). Per superarlo, bisogna passare al piano Plus che parte da 49,99 euro al mese e non solo consente di registrare 7 dispositivi, ma permette la visione in contemporanea su 2 reti internet domestiche, a un massimo di 2 dispositivi per rete. Quindi a seconda del piano che sottoscrivete potreste avere una diversa "esposizione" alla condivisione, ma ricordiamo che potete condividere l'account solo con appartenenti al nucleo famigliare, ovvero che vivono sotto lo stesso tetto. Per controllare i dispositivi associati al vostro account da PC, andate sul sito della società e cliccate su Accedi in alto a destra. Inserite i vostri dati di accesso, indirizzo email e password, e cliccate sul pulsante Accedi. Successivamente, cliccate in alto a destra su Menu e selezionate Il mio account, per poi cliccare, nella nuova pagina, su Dispositivi. Qui vedrete la sezione Gestione dispositivi, con l'elenco dei Dispositivi registrati e quindi associati al vostro account. Questi sono quelli che hanno accesso alla visione del vostro account DAZN. Se volete eliminarne uno, cliccate su Rimuovi e poi date conferma cliccando su Conferma. Se non sapete o ricordate a chi avete concesso l'accesso, potete rimuovere tutti i dispositivi e poi riaggiungerli a uno a uno. Sotto Dispositivi recenti, invece, troverete invece i dispositivi che avete associato al vostro account ma che avete rimosso (e che potete aggiungere ai dispositivi Registrati cliccando su Aggiungi).

Come vedere chi altro sta usando Netflix

Anche Netflix offre diversi piani, con differenti possibilità di condivisione dell'account all'interno del proprio nucleo domestico, ovvero che vivono sotto lo stesso tetto, e per utenti cosiddetti "extra". Netflix Standard con pubblicità da 5,49 euro al mese consente di guardare su 2 dispositivi alla volta e non permette di aggiungere utenti extra. Netflix Base da 7,99 euro al mese consente di guardare su un solo dispositivo alla volta, senza utenti extra, mentre Netflix Standard da 12,99 euro al mese consente di guardare su due dispositivi alla volta e di aggiungere un utente extra a 4,99 euro al mese. Infine, Netflix Premium da 17,99 euro al mese offre la possibilità di guardare su 4 dispositivi alla volta e di aggiungere 2 utenti extra, al prezzo di 4,99 euro l'uno. Quindi se avete Netflix Premium potreste avere alcuni dispositivi associati. Vediamo come fare ordine, da sito o da app. Da sito Web, effettuate l'accesso a questo indirizzo, poi passate il cursore sul vostro avatar in alto a destra e cliccate su Account. Per prima cosa, cliccate su Attività di streaming recente, e potrete accedere a una lista di tutte gli orari, gli indirizzi IP, le posizioni e il tipo di dispositivo che hanno effettuato l'accesso. Da qui avrete un'idea di quello che sta succedendo. Se invece volete eliminarne qualcuno, sotto la sezione Sicurezza e privacy trovate la voce Gestisci accesso e dispositivi. Per fare piazza pulita e mettere ordine nei vostri dispositivi, appena sotto Gestisci accesso e dispositivi trovate l'opzione Esci da tutti i dispositivi. Questo vi consente di eliminare tutti quelli associati al vostro account, compreso quello che state utilizzando, e dovete riaccedere manualmente su ognuno di loro. Se invece volete controllare ogni dispositivo singolarmente, cliccate su Gestisci accesso e dispositivi e si aprirà una nuova schermata. Qui vedrete un elenco di dispositivi che hanno recentemente effettuato l'accesso al vostro account Netflix, insieme al profilo della persona che lo stava usando. Se volete eliminarne qualcuno, cliccate su Esci da una delle voci in elenco, e per riaccedere quel dispositivo avrà bisogno della vostra password. Inoltre se volete impedire a qualche dispositivo di scaricare i video offline, andate su Account e poi Gestisci dispositivi di download. Qui cliccate su Rimuovi dispositivo. Se temete che qualcuno che non conoscete possa avere la vostra password, potete cambiarla cliccando su Cambia password nella pagina Account. Assicuratevi che la casella Richiedi a tutti i dispositivi di accedere di nuovo con una nuova password sia selezionata. Da app, il processo è simile. Avviate l'app, che sia per iPhone o Android, toccate il vostro avatar in alto a destra e toccate Account. Qui potete controllare i dispositivi registrati e scegliere se espellerli.

Come vedere chi altro sta usando Disney+

Disney+ offre invece un solo abbonamento, a 8,99 euro al mese o 89,99 euro l'anno. Il piano prevede la possibilità di impostare fino a sette diversi profili utente per i membri della famiglia, associare un massimo di 10 dispositivi e guardare tutti i contenuti su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Ma come scoprire se qualcuno sta usando il piano a nostre spese oppure ci siamo scordati di eliminare qualcuno che non vive più con noi ma continua a godere del servizio? Da sito Web, effettuate l'accesso al sito di Disney Plus cliccando in alto a destra su Accedi. Inserite i vostri dati di accesso e passate il cursore sull'avatar del vostro profilo in alto a destra. Cliccate su Account. Purtroppo Disney+ non vi permette di vedere la lista di dispositivi associati al vostro account, ma potete solo cliccare su Esci da tutti i dispositivi se pensate che qualcuno stia sfruttando il vostro piano. A questo punto ogni sessione sarà annullata, compresa quella attuale, e dovrete effettuare l'accesso da ogni dispositivo, mentre se pensate che qualcuno conosca la vostra password, potete cambiarla per maggior sicurezza. Da app la procedura è sostanzialmente identica. Avviate l'app e toccate l'avatar del vostro profilo in basso a destra, poi toccate Account e infine Esci da tutti i dispositivi.

Come vedere chi altro sta usando Sky Go / NOW

Sky Go è la piattaforma di Sky che vi consente di associare al vostro Sky iD fino a quattro dispositivi a vostra scelta fra smartphone, tablet e PC o Mac. Quando raggiungete il numero massimo di dispositivi, Sky Go rimuove automaticamente il dispositivo meno utilizzato e senza download effettuati per garantirvi una visione senza interruzioni, ma se non ricordate più quali dispositivi avete associato potete controllare in questo modo. Da sito, andate alla pagina di login e accedete all'area Fai da te in alto a destra inserendo le vostre credenziali. Successivamente cliccate su Vai al tuo profilo poi su Gestione servizi. Se avete un abbonamento Sky Wifi e TV, selezionate abbonamento TV. Entrate in Gestisci i tuoi dispositivi Sky Go e controllate i dispositivi su cui avete effettuato l'accesso. Se necessario, rimuovete il dispositivo da sostituire, premete su Conferma e in alto nella pagina apparirà per qualche secondo un messaggio di conferma che l'operazione è andata a buon fine. Se invece volete effettuare la stessa procedura da app, My Sky, avviatela e toccate Area Fai da te. Qui toccate la sezione Servizi, poi selezionate Dispositivi e toccate I tuoi dispositivi Sky Go. Da qui potete controllare chi ha accesso ed eventualmente eliminarlo. La stessa procedura può essere effettuata da app Sky Go: avviatela, andate su Impostazioni e poi toccate Gestisci i tuoi dispositivi. Per quanto riguarda NOW, invece, la piattaforma di streaming di Sky che offre piani a partire da 7,99 euro al mese a seconda dei vostri interessi, consente di associare fino a sei dispositivi per account. Il Pass Cinema + Intrattenimento, che parte da 11,99 euro al mese con tariffazione annuale, consente inoltre la visione su 2 dispositivi in contemporanea all'interno del gruppo famigliare. A differenza di Netflix o altre piattaforme, però non sono disponibili i profili, quindi sarà come se aveste sempre effettuato l'accesso voi. Ma come fare a controllare i dispositivi che abbiamo associato al nostro account? Per farlo, effettuate l'accesso a NOW sul sito della piattaforma cliccando in alto a destra su My Account e poi su Accedi. Inserite i vostri dati di accesso e cliccate nuovamente su My Account in alto a destra. Qui nel menu apparirà la voce Offerta e dispositivi. Cliccateci sopra e nella pagina seguente vedrete l'elenco dei dispositivi a cui avete effettuato l'accesso. Non potete rimuoverli singolarmente, quindi in caso vogliate rimuoverne qualcuno dovete cliccare su Disconnetti tutti i dispositivi. A questo punto, resterà solo quello su cui avete effettuato l'operazione. Se qualcosa non vi quadra, però, e pensate che ci sia qualche dispositivo che non riconoscete, è meglio cambiare anche la password, cosa che potete fare cliccando su Reimposta password. In questo modo, solo chi conosce la nuova password potrà effettuare di nuovo l'accesso a NOW con il vostro account

Come vedere chi altro sta usando Prime Video

Amazon offre una serie di servizi che potete associare a diversi dispositivi. Tra questi, Prime Video, incluso nella sottoscrizione a Prime (49,99 euro l'anno) consente lo streaming di massimo tre titoli contemporaneamente utilizzando lo stesso account Amazon e lo streaming di uno stesso titolo su non più di due dispositivi per volta. In alternativa, potete scaricare un contenuto e avviarne la riproduzione in modalità offline, operazione che potete effettuare su due dispositivi per volta. Ma come controllare se qualcuno ha effettuato l'accesso e sta sfruttando il nostro abbonamento? Da sito Web, cliccate sul pulsante Cliente Amazon Prime? Accedi per effettuare l'accesso con i vostri dati, email e password. Successivamente, passate il cursore in alto a destra sull'icona del vostro profilo e selezionate Account e impostazioni. A questo punto si aprirà una pagina, cliccate sulla scheda I tuoi dispositivi per vedere tutti i dispositivi a cui avete effettuato l'accesso e la data in cui avete completato l'operazione per la prima volta. Assicuratevi di essere i proprietari principali dell'account e non di utilizzare un profilo, altrimenti non vedrete tutti i dispositivi connessi. Ora, se c'è qualche dispositivo che non riconoscete, cliccate sulla destra sul pulsante Annulla registrazione, e l'elenco verrà aggiornato senza il dispositivo rimosso.

In caso vogliate cambiare la password, perché temete che qualcuno ne sia venuto a conoscenza, dovrete cambiare quella del vostro account Amazon. Per farlo, andate sul sito Amazon e cliccate su Account e liste in alto a destra. Nella pagina successiva, cliccate su Accesso e impostazioni di sicurezza, inserite nuovamente la password del vostro account e cliccate sul pulsante Modifica accanto a Password. Modificatela ed eventualmente impostate l'autenticazione a due fattori. Se temete che l'account sia stato compromesso, sulla stessa pagina cliccate in fondo sul pulsante Inizia di fianco ad Account compromesso?. Questo vi disconnetterà da tutti i dispositivi e vi permetterà di cambiare la password. Se invece preferite operare da app per dispositivi mobili, avviate l'app Prime Video e toccate l'avatar del vostro profilo (in alto a destra). Poi toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionate Dispositivi registrati. Anche da qui potete cambiare la password.

Come vedere chi altro sta usando Apple TV+ / Apple Music

Apple TV+ e Apple Music sono i servizi di streaming della mela. Apple TV+ costa 6,99 euro al mese e può essere condiviso con cinque membri della famiglia (o si può utilizzare un abbonamento Apple One a partire da 16,95 euro al mese), mentre Apple Music è disponibile con il piano individuale da 10,99 euro al mese o quello famiglia da 16,99 euro al mese, che permette l'ascolto su altri cinque dispositivi di membri della famiglia. In questo caso, se si opta per il pacchetto Apple One, bisogna scegliere quello da 22,95 euro al mese perché quello base offre solo un piano Apple Music individuale. Per vedere i dispositivi associati al vostro account, da Web effettuate l'accesso sul sito Apple ID, effettuate l'accesso e cliccate a sinistra su Dispositivi. Qui se non riconoscete un dispositivo, potete cliccarci sopra e poi cliccare su Rimuovi dall'account per revocare il suo accesso.

La stessa operazione può essere effettuata da Mac o altri dispositivi Apple. Da Mac, cliccate sull'icona della mela in alto a sinistra, cliccate su Impostazioni di sistema (o Preferenze di Sistema) e cliccate sul vostro nome o sull'ID Apple. Cercate il dispositivo nella colonna di sinistra e selezionate Rimuovi dall'account. Su iPhone e iPad, toccate l'icona a forma di ingranaggio (Impostazioni) nella Home o nella Libreria app e poi toccate il vostro nome in alto. Scorrete verso il basso e troverete l'elenco dei dispositivi. Selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate Rimuovi dall'account.

Come vedere chi altro sta usando Spotify

Spotify offre diversi piani, oltre a quello gratuito. Premium, il piano singolo, da 9,99 euro al mese, Premium Duo, che offre 2 account Premium per una coppia che vive insieme, e Premium Family, che offre 6 account Premium per una famiglia che vive insieme. Per vedere i dispositivi, dovrete accedere alle integrazioni dei servizi. Questo significa che non potretevedere chi ha accesso al vostro account, ma potrete vedere quali integrazioni di app e periferiche (come speaker, smart TV o altro) sono collegate all'account, e quindi rimuoverle. Per vederle, andate sul sito Spotify ed effettuate l'accesso cliccando su Accedi in alto a destra. Poi cliccate sul vostro profilo in alto a destra e selezionate Account (se cliccate sul vostro profilo e poi su Account da app, aprirà la pagina Web). Ora scorrete verso il basso e a sinistra cliccate su App. Si apre la schermata al centro Gestione delle app, dove vedrete le app che hanno accesso al vostro account Spotify. Se c'è qualcosa che non vi convince, cliccate su Rimuovi accesso.

Se pensate che qualcuno possa avere accesso non autorizzato al vostro account, potete scollegare qualunque dispositivo, come tablet, app web o telefono in un colpo solo. Sempre dalla stessa pagina qui sopra, cliccate sulla voce a sinistra Panoramica dell'account (la prima in alto). Al centro, scorrete verso il basso fino in fondo e cliccate su Scollega ovunque. Fatto questo, cambiate password cliccando sulla voce a sinistra Modifica password e impostandone una nuova.

Come vedere chi altro sta usando YouTube Music

YouTube Music è il servizio di streaming musicale di Google, che consente di accedere al catalogo musicale della GrandeG senza pubblicità, offline e anche in background. La piattaforma offre due tipi di abbonamenti, uno individuale da 9,99 euro al mese e uno Famiglia da 14,99 euro al mese che consente di condividere l'account con cinque membri della famiglia che risiedono nella stessa abitazione. Tutte le funzionalità del servizio vengono gestite attraverso il vostro account Google principale e non dall'app singola, un po' come avviene per Apple. Per controllare i dispositivi associati al vostro account da Web, andate alla pagina del vostro account Google ed eventualmente effettuate l'accesso con la vostra email e password. Successivamente, cliccate a sinistra sulla voce Sicurezza. Scorrete verso il basso fino a I tuoi dispositivi e vedrete tutti i dispositivi su cui avete attualmente effettuato l'accesso. Fare clic sulla voce Gestisci tutti i dispositivi e si aprirà una pagina che vi mostra tutti i dispositivi e le attività che sono state eseguite su ognuno, oltre alle app, da Google Maps a YouTube. Per uscire, cliccate su un dispositivo e selezionate Esci. Se c'è qualcosa che non riconoscete, potete anche cambiare password tornando indietro cliccando sulla freccia in alto verso sinistra e cliccando, sempre su Sicurezza, su Password (sotto Come accedi a Google). Qui modificate la password di accesso.

Se volete effettuare la stessa operazione da telefono, aprite l'app Google per Android o iOS, toccate l'avatar del vostro profilo (in alto a destra), quindi Gestisci il tuo account Google. Cercate Sicurezza nel menu in alto (scorrete verso sinistra se non la vedete), quindi trovate la sezione I tuoi dispositivi per accedere a Gestisci tutti i dispositivi.

Domande e risposte

Come faccio a vedere chi guarda il mio Netflix? Da sito Web, effettuate l'accesso a questo indirizzo , poi passate il cursore sul vostro avatar in alto a destra e cliccate su Account. Per prima cosa, cliccate su Attività di streaming recente, e potrete accedere a una lista di tutte gli orari, gli indirizzi IP, le posizioni e il tipo di dispositivo che hanno effettuato l'accesso. Da qui avrete un'idea di quello che sta succedendo. In alternativa, potete seguire quanto indicato in questo capitolo

Quando entri su Netflix arriva la notifica? Quando qualcuno effettua un nuovo accesso al vostro account, riceverete un'email da Netflix che vi informa. Se avete effettuato l'accesso da un nuovo dispositivo potete ignorare la notifica, ma se il dispositivo di cui ricevete una notifica sembra sconosciuto, è sicuramente qualcun altro e potrebbe essere una buona idea cambiare password.