TikTok è una delle piattaforme più popolari per vedere i video dei nostri creator preferiti o anche solo dei nostri amici, ma implica anche esporsi alla vista di altre persone, il che magari potrebbe non sempre farci piacere. Ma come vedere chi visita il mio profilo su TikTok? Per fortuna, il social di video brevi ha implementato una funzione per poter controllare quali account hanno visto il vostro profilo, proprio come avviene su Linkedin, ma a certe condizioni. Andiamo a scoprire come fare, da telefono o PC, e come comportarci in caso non dovesse funzionare. Ma prima vi ricordiamo il nostro approfondimento su come disabilitare i "per te" per la privacy sull'app.

Indice

Come vedere chi visita il mio profilo su TikTok Android / iPhone

TikTok consente di vedere le visualizzazioni al proprio profilo. La funzione è stata sviluppata per un certo periodo (le prime avvisaglie si sono avute a inizio 2022), e solo dopo alcuni mesi è stata rilasciata al pubblico, prima in determinati Paesi e poi a livello globale. consente di vedere le visualizzazioni al proprioLa funzione è stata sviluppata per un certo periodo (le prime avvisaglie si sono avute a inizio 2022), e solo dopo alcuni mesi è stata rilasciata al pubblico, prima in determinati Paesi e poi a livello globale. Attivandola, potete vedere chi sta esplorando il vostro profilo, ma tenete presente che la funzione ha anche una valenza bidirezionale. Infatti attivando questa impostazione, che si chiama Cronologia delle visualizzazioni del profilo, potrete vedere l'elenco degli account che negli ultimi 30 giorni hanno visualizzato il vostro profilo attraverso la voce Visualizzazioni del profilo, ma solo se hanno anche loro attivato questa funzione. Se non l'hanno fatto, non li vedrete, il che significa che lo strumento può essere utilizzato per "spiare" gli altri utenti, ovvero vedere i loro profili senza che lo sappiano. Fortunatamente, l'impostazione è disattivata per impostazione predefinita, quindi se finora avete curiosato il profilo di un ex non rischiate niente! C'è inoltre un'altra considerazione da fare. Questa impostazione è attivabile solo se avete almeno 16 anni e se avete meno di 5.000 follower, un limite probabilmente imposto perché gli utenti o i creator molto popolari hanno account pubblici con altri strumenti per controllare le metriche e le analisi sui follower attraverso TikTok Pro. Chiarito questo aspetto, andiamo a vedere come attivare la Cronologia delle visualizzazioni del profilo su TikTok e poi controllare la loro cronologia sul vostro telefono, Android o iPhone che sia. Come attivare la Cronologia delle visualizzazioni del profilo Per attivare la Cronologia delle visualizzazioni del profilo, avviate l'app TikTok da dispositivo mobile e, se necessario, effettuate l'accesso inserendo i vostri dati o da account Google, Facebook o Apple. Arrivati nella schermata principale, toccate in basso a destra la voce Profilo e nella pagina che si apre toccate in alto a destra l'icona con tre linee orizzontali. Si aprirà una finestra dal basso: toccate la voce Impostazioni e privacy e potrete accedere alle impostazioni dell'app. Toccate la voce Privacy e scorrete verso il basso. Ora toccate la voce Visualizzazioni del profilo, in corrispondenza della quale trovate l'impostazione "off". Nella pagina successiva, toccate l'interruttore di fianco a Cronologia delle visualizzazioni del profilo, che diventerà azzurro per indicare di essere stato attivato.

Come recita la descrizione, questa impostazione vi permette di scoprire "chi ha visualizzato il tuo profilo negli ultimi 30 giorni" e consente "agli altri di vedere che hai visualizzato i loro profili". Una volta attivata, solo voi potete vedere chi ha visualizzato il vostro profilo, e se la notifica è attiva riceverete una notifica delle visualizzazioni del profilo. Infine, potete disattivare questa funzione in qualsiasi momento. In alternativa, potete attivare la Cronologia delle visualizzazioni del profilo direttamente dalla schermata del vostro profilo. Per farlo, avviate TikTok e dal feed principale toccate l'icona Profilo in basso a destra. Ora in alto a destra toccate l'icona con le orme. Qui troverete la pagina della cronologia delle visualizzazioni del profilo. In basso a destra, toccate il pulsante Attiva e la funzione sarà attivata.

Ovviamente non potrete vedere ancora nessun utente, perché avete appena attivato l'opzione (e dovrebbero averla attivata anche loro). Per vedere chi ha visitato il vostro profilo, potrete tornare qui o dalla notifica che riceverete quando qualcuno lo farà. In quest'ultimo caso, toccate l'icona In arrivo in basso a destra dalla schermata principale, poi toccate la notifica che vi avvisa che qualcuno ha visitato il vostro profilo. Si aprirà la schermata della cronologia delle visualizzazioni del profilo. C'è infine un altro sistema per avere delle metriche su chi visita il vostro profilo, ovvero informazioni sui loro account, ed è da Analitica. Per accedervi, toccate l'icona Profilo in basso a destra dal feed principale e poi in alto a destra toccate le tre linee orizzontali. Ora in basso toccate Strumenti per creator e nella pagina che segue toccate Analitica in alto. Qui, se non l'avete ancora attivata, toccate Attiva e nella pagina successiva toccate la scheda Nuovi follower. Troverete delle metriche riguardanti il Gender, l'età, i Paesi e le città, oltre agli orari di maggiore attività. Come disattivare le visualizzazioni del profilo Se volete disattivare le visualizzazioni del profilo, avete due opzioni. La più semplice è direttamente dalla schermata delle visualizzazioni, che potrete raggiungere toccando dal feed l'icona Profilo e nella pagina che si apre toccate in alto a destra l'icona con le impronte. In alto a destra toccate l'icona a forma di ingranaggio e dalla finestra che si apre in basso toccate il pulsante verde di fianco a Cronologia delle visualizzazioni del profilo per disattivarlo.

Altrimenti, potete disattivare la funzione dalle Impostazioni. Dal feed toccate in basso a destra l'icona Profilo e nella pagina che si apre toccate in alto a destra l'icona con tre linee orizzontali. Si aprirà una finestra dal basso: toccate la voce Impostazioni e privacy e potrete accedere alle impostazioni dell'app. Toccate la voce Privacy e scorrete verso il basso. Ora toccate la voce Visualizzazioni del profilo, in corrispondenza della quale vedetee l'impostazione "on". Nella pagina successiva, toccate l'interruttore di fianco a Cronologia delle visualizzazioni del profilo, che diventerà grigio per indicare di essere stato disattivato. In caso non vogliate ricevere notifiche per le visualizzazioni del profilo, dal feed di TikTok toccate l'icona Profilo in basso a destra e poi l'icona con tre linee orizzontali in alto a destra. In basso toccate Impostazioni e privacy e da questa schermata toccate Notifiche. Per non ricevere notifiche riguardanti le visualizzazioni del profilo, disattivate l'interruttore di fianco a Visualizzazioni del profilo.

Come vedere chi visita il mio profilo su TikTok PC

In caso vogliate sapere come vedere da PC chi visita il mio profilo su TikTok, purtroppo la cronologia delle visualizzazioni del profilo non è disponibile, ma potete accedere alle attività riguardanti il vostro account, come i Mi piace, i Commenti, Menzioni e tag e Follower. Per farlo, cliccate in alto a destra sull'icona In arrivo (la seconda da destra). Un altro modo per controllare le metriche di chi visita al vostro profilo è la sezione Analitica, che dev'essere stata ovviamente attivata. Per accedervi, cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e cliccate su Informazioni analitiche. Qui troverete una serie di grafici riguardanti la vostra attività su TikTok. Cliccate su Nuovi follower in alto e potrete vedere una serie di informazioni riguardanti il Gender, l'età, i Paesi e le città, oltre agli orari di maggiore attività.

Visualizzazioni profilo TikTok non funziona

Avete attivato la cronologia delle visualizzazioni del profilo ma non vedete utenti popolare la pagina? Le motivazioni possono essere molteplici. La prima e la più semplice è che gli utenti che visitano il vostro profilo non l'abbiano abilitata. Vi ricordiamo infatti che perché possiamo vedere gli utenti che visitano il nostro profilo, dobbiamo non solo attivare noi la cronologia delle visualizzazioni del profilo, ma devono farlo anche loro. E, particolare non da poco, questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita, oltre a essere disponibile da non molto tempo. Per controllare che tutto funzioni come dovrebbe, chiedete a un amico di attivarla e di andare a vedere il nostro profilo. Dovreste ricevere una notifica e vedere il suo nome nella pagina delle visualizzazioni del profilo. Non la vedete ancora? A questo punto è probabile che non rispettiate i requisiti per accedere a questo strumento, ovvero avete meno di 16 anni oppure siete molto popolari e avete più di 5.000 follower. Se questo è il vostro caso, TikTok non consentirà di vedere la cronologia delle visualizzazioni del profilo.

Come vedere profilo TikTok senza essere visti

Se vi state chiedendo come vedere un profilo su TikTok senza essere visti? Niente di più facile. Prima di tutto, assicuratevi di avere disattivato la cronologia delle visualizzazioni del profilo. Per farlo, dal feed toccate l'icona Profilo in basso a destra e nella pagina che si apre toccate in alto a destra l'icona con le impronte. In alto a destra toccate l'icona a forma di ingranaggio e dalla finestra che si apre in basso toccate il pulsante verde di fianco a Cronologia delle visualizzazioni del profilo per disattivarlo. A questo punto, potete andare sul profilo di una persona cercandola direttamente, guardando i suoi video o dai video su cui ha messo mi piace (se non ha disattivato l'opzione). Anche se il vostro conoscente o amico ha attivato la funzione, non riceverà la notifica e non vedrà il vostro profilo nella pagina delle Visualizzazioni del profilo e potrete controllare il suo profilo in completo anonimato. Ovviamente, vi ricordiamo che per non essere scoperti dovrete mantenere un profilo basso, quindi non mettere Mi piace ai suoi contenuti e non commentarli.

Domande e risposte

Come funziona l'occhio su TikTok? L'occhio indica le visualizzazioni del profilo, ovvero una funzione che vi consente di vedere chi ha visualizzato il vostro profilo negli ultimi 30 giorni. Per poter vedere un account in questa posizione, però, anche la persona che ha visitato il vostro profilo deve averla attivata. Inoltre potete attivarla solo se avete più di 16 anni e meno di 5.000 follower. Per attivarla, aprite l'app TikTok, toccate Profilo in basso a destra e poi l'icona a forma di occhio presente in alto a destra. Toccate Attiva per vedere l'elenco di chi visualizza il vostro profilo.