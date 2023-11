Come vedere la cronologia di Google

Avete navigato molto in rete negli ultimi tempi? Se avete trascorso molto tempo connessi probabilmente avrete visitato molte pagine web o effettuato molte ricerche su Google . Adesso, magari, state cercando un sito in particolare, ma non ricordate qual è. Può darsi che avevate visto un'informazione o un'immagine che in questo momento vi serve. Se non sapete come fare per recuperarla e state cercando informazioni in merito, allora dovete spere che vi trovate nel posto giusto in quanto vi stiamo per spiegare come fare. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire andremo a vedere come vedere la cronologia Google e risalire alle vostre ricerche, per trovare quello che vi serve. Vi consigliamo di eseguire i passaggi che vi stiamo per illustrare uno alla volta, proprio mentre li leggete.

Indice

Cronologia Google da PC

Di solito utilizzate un computer per navigare in rete? Allora andiamo a vedere insieme come cercare la cronologia di Google dal vostro PC. Dunque, prima di tutto avviate Google Chrome e poi fate clic sull'icona con i tre puntini disposti in verticale, che potrete vedere a destra nella parte superiore dello schermo. Fate poi clic su Cronologia dall'elenco che apparirà e selezionate di nuovo Cronologia. Ecco che si aprirà un schermata su cui potrete vedere l'elenco di siti internet che avete visitato, disposti in ordine cronologico, a partire dalla più recente, in modo da cercare la pagina web in base al giorno. Se state cercando un sito specifico potrete usare la barra di ricerca presente in alto.

Se oltre a prendere visione della cronologia delle ricerche effettuate sul motore di ricerca volete anche eliminare una o più voci allora potrete fare clic sull'icona con i tre puntini disposti in orizzontale, presente in corrispondenza della ricerca da cancellare, e poi selezionate la voce Rimuovi la cronologia. Se volete eliminare più di una ricerca, magari tutte quelle presenti in un determinato lasso di tempo, allora fare clic su Cancella dati di navigazione e mantenete la selezione su Cronologia di navigazione, che vedrete nella schermata che apparirà. Poi indicate l'arco di tempo specifico e premete sul comando Cancella dati. In questo modo tutte le ricerche presenti nella cronologia, effettuate in quel periodo, spariranno dall'elenco. Semplice, vero?