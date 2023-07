Se siete abbonati a Sky e siete particolarmente appassionati di calcio, forse potrebbe interessarvi sapere come vedere DAZN su Sky. La popolare piattaforma infatti, pur avendo un'offerta molto ricca offre solo tre partite a giornata, ma per fortuna ha stretto un accordo con la piattaforma di streaming che detiene i diritti della serie A in Italia e l'esclusiva delle restanti sette. Ma come fare, visto che DAZN è accessibile da smart TV, smartphone, PC, tablet, console e altri? Andiamo a scoprirlo insieme, e capiremo come i due servizi si siano spartiti lo streaming degli eventi sportivi, oltre a ricordarvi la nostra guida su come vedere Sky Go.

Indice

Come vedere DAZN su Sky satellite

Prima di scoprire come vedere DAZN su Sky, chiariamo un punto: i diritti della serie A per la stagione 2023/2024 sono di DAZN, che si è spartita i diritti di trasmissione con Sky. Per ogni giornata, indicativamente si avranno le due partite del sabato al pomeriggio in esclusiva di DAZN, così come le partite della domenica a parte la prima. La partita delle 20:45 di sabato, la prima della domenica, alle 12:30 e quella del lunedì delle 20:45 saranno trasmesse in contemporanea da DAZN e Sky. Ovviamente queste giornate potranno cambiare a seconda delle coppe o altre esigenze, ma il concetto è: sette partite in esclusiva a DAZN e tre condivise con Sky. Inoltre DAZN offre la UEFA Europa League, la Serie BKT, LaLiga Santander, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports e altro. Detto questo, DAZN e Sky sono servizi molto diversi, ma hanno organizzato le cose in modo da permettervi di accedere a tutte le partite da Sky in due modi: con connessione o senza connessione Internet. Per vedere le partite con l'app DAZN su Sky e accedere a tutti i contenuti della piattaforma, avrete infatti bisogno della connettività, di un abbonamento Sky e di un abbonamento DAZN qualsiasi. I piani disponibili sono Start da 9,99 euro al mese con possibilità di registrare fino a quattro dispositivi, guardare in contemporanea su una rete domestica e massimo due dispositivi sulla stessa rete. Questo abbonamento però non offre la serie A, quindi se volete vedere su Sky la serie A non dovete prenderlo in considerazione. Per questo, si parte da DAZN Standard a 29,99 euro al mese, che possibilità di registrare fino a sei dispositivi, guardare in contemporanea su una rete domestica e massimo due dispositivi sulla stessa rete, o DAZN Plus a 49,99 euro al mese, che possibilità di registrare fino a sette dispositivi, guardare in contemporanea su due reti domestiche e massimo due dispositivi anche su reti diverse. La prima cosa da fare è quindi, essere un abbonato Sky Q o Sky Glass e poi abbonarsi a uno dei piani DAZN sopra indicati. Il funzionamento è lo stesso che usereste per accedere a Netflix, Prime Video o Disney+, ovvero utilizzando l'app del servizio. Vediamo come fare. Per sapere come vedere DAZN su Sky Q, accendete il televisore e sul telecomando di Sky Q premete sul tasto Home (quello con l'icona della casetta).

A questo punto accederete al menu principale del decoder, e potrete selezionare la voce App che vi mostrerà le applicazioni disponibili. Troverete subito DAZN: selezionatela. In alternativa, attivate il controllo vocale sul telecomando Sky Q e pronunciate "Apri DAZN". Ora cliccate su Accedi con il tasto centrale del telecomando per effettuare l'accesso al vostro account DAZN. Se non lo avete, andate qui e attivatelo. Inserite la vostra email e password per accedere a DAZN e cliccate su Successivo (non dovrete reinserirli ogni volta, Sky Q li salverà per voi). In caso non vediate l'app DAZN, potrebbe essere necessario aggiornare il decoder premendo il tasto Home del telecomando, poi cliccate su Impostazioni, selezionate Info e cliccate su Versione software. Qui cliccate su Aggiorna.

Se invece volete sapere come vedere DAZN su Sky Glass, il funzionamento è molto simile. Avviate il televisore, e premete il tasto Home (quello con la casetta sul telecomando Sky). Andate sul menu e selezionate la voce App, input e digitale terrestre. Ora vedrete l'app DAZN, cliccateci sopra. In alternativa, potete utilizzare l'assistente vocale di Sky Glass dicendo "Ciao Sky" e poi "Apri DAZN". Ora effettuate l'accesso con il vostro account DAZN inserendo email e password e potete iniziare a guardare i contenuti. In caso non ricordiate i vostri dati di accesso a DAZN, potete recuperarli a questo indirizzo. Se vi state chiedendo come vedere DAZN su Sky Go, purtroppo non si può vedere.

Come vedere DAZN su Sky senza Internet

Un'alternativa per vedere DAZN su Sky al metodo sopra indicato in assenza di connessione Internet è vedere il canale ZONA DAZN dal decoder (non è disponibile su Sky Glass). Questa soluzione è per i clienti con decoder Sky e abbonamento a DAZN, e consente di guardare su Sky una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Quindi per fruire del canale ZONA DAZN dovete essere clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo Per prima cosa, assicuratevi di essere abbonati a DAZN, e in secondo luogo dovete attivare l'opzione ZONA DAZN sul sito della piattaforma. Sappiate però che dovrete pagare a DAZN 5 euro al mese per attivarla, mentre il vostro abbonamento Sky non subisce alcuna modifica. Vediamo come fare. Andate al sito DAZN e cliccate su Accedi a sinistra, effettuate l'accesso con i vostri dati, email e password e cliccate su Il mio account. Qui cliccate su ZONA DAZN su Sky e seguite la procedura a schermo, inserendo il vostro Codice Cliente Sky, che potete recuperare dal sito di Sky, effettuando l'accesso al Fai da te. In alternativa, lo trovate nell'app My Sky per dispositivi mobili. Per attivare ZONA DAZN su Sky potete anche andare qui e cliccare sul pulsante Hai DAZN? Aggiungi ZONA DAZN. Ora che avete attivato ZONA DAZN, potete iniziare a vederlo, ma potrebbero essere necessari fino a 30 minuti per l'abilitazione alla visione del canale. Passato quel tempo, andate al canale 214 digitandolo sul telecomando di Sky. Se non vedete il canale ZONA DAZN al numero 214 di Sky, fate i seguenti controlli: Siete abbonati a DAZN e avete aggiunto l'opzione ZONA DAZN inserendo il Codice Cliente Sky

a DAZN e avete aggiunto l'opzione ZONA DAZN inserendo il Codice Cliente Sky Se utilizzate un decoder Sky Q via internet e Sky Q senza parabola, fate una scansione dei canali del digitale terrestre seguendo la guida dedicata.

via internet e senza parabola, fate una scansione dei canali del digitale terrestre seguendo la guida dedicata. Se utilizzate un decoder Sky via satellite o Sky Q senza parabola Verificate che il cavo antenna satellitare sia correttamente collegato alla porta SAT-in1 sul retro del decoder Sky Sintonizzatevi sul canale 214 di Sky e richiedete un aggiornamento della vostra Smart Card come indicato qui

via o Se utilizzate Sky Q via internet Verificate che il cavo antenna del digitale terrestre sia correttamente collegato alla porta RF-IN sul retro del decoder Sky. Sintonizzatevi sul canale 214 di Sky e aggiornate i diritti di visione



Quanto costa vedere DAZN su Sky

Vedere DAZN su Sky non ha costi aggiuntivi per quanto riguarda il vostro abbonamento Sky, che non subirà cambiamenti, mentre per quanto riguarda DAZN dipende dal vostro piano e se avete attivato o meno ZONA DAZN. Ricapitolando, per vedere DAZN potete scegliere tra tre piani, Start da 9,99 euro al mese che però non ha la serie A, Standard da 29,99 euro al mese o Plus da 44,99 euro al mese. A questi dovete aggiungere 5 euro al mese in caso vogliate attivare l'opzione ZONA DAZN per guardare le 7 partite della serie A non trasmesse da Sky e altri contenuti di DAZN. È utile inoltre ricordare che DAZN su Sky è interamente gestito e fatturato da DAZN, quindi per qualunque problema dovrete rivolgervi all'assistenza clienti di DAZN. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, non potrete pagare tramite un partner, esempio TIM o un metodo di pagamento di terze parti (Apple, Google o Amazon), ma solo con un metodo diretto, ovvero carta di credito o carta di debito. Questo anche se il vostro abbonamento DAZN è pagato tramite partner o metodo di terze parti. Infine, in caso vogliate disattivare il canale ZONA DAZN sarà necessario accedere a Il mio Account sul sito DAZN e da lì cliccare sulla sezione ZONA DAZN su Sky. Qui dovrete quindi cliccare su GESTISCI e seguire le istruzioni indicate.

Domande e risposte

Come vedere DAZN sul canale 214 di Sky? Per vedere DAZN sul canale 214 di Sky dovete attivare l'opzione ZONA DAZN a 5 euro al mese (da aggiungere al vostro abbonamento DAZN).