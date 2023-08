DAZN è la famosa piattaforma in streaming, in diretta o on demand, di eventi sportivi, particolarmente popolare in quanto si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite della Serie A di calcio fino alla stagione 2023/2024 (nel momento in cui scriviamo).

Se avete sottoscritto un abbonamento, vorrete subito iniziare ad approfittarne e potreste chiedervi come vedere DAZN. Il servizio infatti è accessibile da numerosi dispositivi, TV, smartphone o PC che siano, e anche attraverso diversi canali, come Sky o TIMVision: vediamo come accedervi, oltre a ricordarvi come sospendere l'abbonamento a DAZN.