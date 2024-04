A beneficio di completezza, esistono app per vedere cartelle nascoste Mac , come ad esempio, TinkerTool , che permette di modificare molte impostazioni nascoste su Mac e, di conseguenza, attivare la visualizzazione di file e cartelle nascoste. Nella guida vi proporremo, però, più specificatamente due soluzioni già integrate all'interno del sistema, senza dover, quindi, scaricare software di terze parti. Buona lettura!

In realtà, anche su macOS è possibile recuperare questi file e cartelle, che magari potrebbero tornare utili, ad esempio, in caso di problematiche di driver ma che Apple ha preferito tenere nascosti all'utente medio onde evitare che quest'ultimo possa combinare dei pasticci: dopotutto, spostare o eliminare accidentalmente uno di questi file inclusi nelle directory, librerie e file di backend, significa compromettere il regolare funzionamento del sistema operativo.

Se siete degli utilizzatori di Windows e avete acquistato da poco un computer Apple, probabilmente vi sarete chiesti come vedere file e cartelle nascoste su Mac , in quanto il sistema operativo della "mela" adotta un approccio differente (oseremmo dire più "conservativo") rispetto al rivale di Microsoft, che offre, invece, libero accesso a tali elementi in Esplora risorse .

Indice

Come vedere file e cartelle nascoste Mac tramite scorciatoia da tastiera

Ma sappiate che questa non è l'unica modalità per vedere file e cartelle nascoste Mac : ne esiste, infatti, una un po' più "sofisticata", su cui ci concentreremo nel prossimo paragrafo.

In questo modo, attiverete la visualizzazione di file e cartelle nascoste, che appariranno con delle icone semi-trasparenti. Per disattivarla, non dovete fare altro che pigiare la stessa combinazione per far scomparire tali file.

Generalmente, i file non visibili all'utente per impostazione predefinita sono preceduti da un punto : ad esempio, il file .htaccess è inibito all'utilizzatore del computer e presenta la peculiarità di cui abbiamo appena fatto cenno.

Come vedere file e cartelle nascoste Mac tramite Terminale

Anziché utilizzare la scorciatoia da tastiera (a proposito, avete letto la nostra guida in proposito?), è possibile sfruttare il Terminale di macOS per riuscire nell'intento. Come? La soluzione è piuttosto semplice.

La prima cosa da fare è trovare Terminale: potete farlo velocemente con Spotlight (vale a dire la funzione di ricerca in tempo reale integrata da Apple nel suo sistema operativo), oppure seguire il classico percorso riportato qui di seguito:

Launchpad > Altro > Terminale (in pratica, dovrete aprire la cartella Altro del Launchpad e pigiare su Terminale)

Ora che avete trovato il Terminale, l'ultimo passaggio prevede l'esecuzione di una sequenza di comandi che riportiamo qui di seguito.

Badate bene, però: ognuno di questi comandi dovrà essere seguito dalla pressione del tasto Invio sulla tastiera del Mac.

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true killall Finder

Una volta eseguite entrambe le righe di codice, dovreste vedere i file nascosti nel Finder insieme ai file temporanei memorizzati sul desktop. E per rimettere le cose come prima? Anche in questo caso, bisognerà seguire il percorso inverso, avendo cura di sostituire il valore true del codice sopra riportato con false. Se non avete compreso cosa fare, vi spieghiamo passo passo come riuscire nell'intento:

Aprite il Terminale così come spiegato in precedenza Digitate il comando defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles false e battete Invio Digitate killall Finder e premete Invio.

Perché utilizzare il Terminale anziché la scorciatoia di cui abbiamo fatto cenno nel precedente paragrafo? Questa soluzione potrebbe essere particolarmente utile per nascondere singoli file e cartelle sul computer: se, ad esempio, condividete l'uso del PC in famiglia e desiderate che i vostri figli non abbiano accesso ad elementi importanti di lavoro, potete seguire questa procedura per evitare che tali elementi finiscano lontano da occhi (o sarebbe meglio dire mani) indiscreti, con il rischio di eliminazione.

Vediamo come procedere:

Aprite il Terminale Digitate la stringa chflags hidden e premete spazio Trascinate il file che desiderate nascondere nella finestra del Terminale così da recuperarne il relativo percorso Premete Invio per rendere effettive le modifiche.

Visto? In un batter d'occhio, questo elemento sparirà alla vista.