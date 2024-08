Si possono vedere i file in Windows senza aprirli?

Vediamo, quindi, come vedere file in Windows senza aprirli . E se non riuscite ad aprirne qualcuno, vi suggeriamo di leggere i nostri approfondimenti su come cambiare tipo di file su Windows e come risolvere messaggio "Accesso negato" su Windows .

Indice

Come vedere l'anteprima dei file su Windows?

Attenzione, però: questa funzionalità non è selezionata di base, ma deve essere abilitata manualmente dall'utente. Vediamo come fare.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma Esplora file ha una funzionalità integrata - e quindi gratuita, non essendo necessario installare alcun plug-in - che consente di visualizzare in anteprima un qualsiasi file senza aprirlo.

Il "trucco" per vedere l'anteprima dei file su Windows prende il nome di Esplora file . Sì, proprio quel programma che utilizziamo più volte a giorno, sia a lavoro che per svago.

Per ripristinare la funzione, basterà cliccare sul tasto Dettagli in alto a destra, come nell'immagine riportata in basso.

Come visualizzare l'anteprima di un documento?

Individuate il documento di vostro interesse, utilizzando sempre l'app Esplora file , e selezionatelo premendo una sola volta il tasto sinistro del mouse. A questo punto, a destra apparirà una anteprima del documento . Potete anche scorrere in basso per visualizzare in modo integrale il testo di quest'ultimo e volendo è possibile anche selezionare una o più frasi, copiarla e incollarla in un qualsiasi altro programma.

Soltanto dopo aver impostato questa opzione di visualizzazione (che, come abbiamo ricordato in precedenza, non è abilitata di default), potete vedere un documento su Windows senza aprirlo . Come?

Come visualizzare l'immagine di anteprima?

Questi stessi passaggi valgono per qualsiasi tipologia di file, e quindi non soltanto documenti (Word, Excel, Powerpoint, e via discorrendo), ma anche immagini. Non esiste, invece, alcuna anteprima per i file in formato zip.

Per vedere una immagine di anteprima, bisognerà anche in tal caso impostare l'opzione di visualizzazione in "Riquadro di anteprima" su Esplora file, seguendo il percorso illustrato nel precedente paragrafo (e quindi, cliccare sui tre puntini in alto, premere su Visualizza nel menu a tendina e poi su Riquadro di anteprima), dopodiché è possibile individuare l'immagine di vostro interesse da Esplora file e premere una sola volta l'immagine mediante tasto sinistro del mouse per fare apparire a destra della schermata una anteprima della fotografia.

Questa era la guida su come vedere file in Windows senza aprirli.

Potete proseguire con gli approfondimenti dedicati al sistema operativo di Microsoft cliccando su uno dei link riportati in calce al presente articolo.