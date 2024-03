Come vedere le proprie candidature su LinkedIn

In questo modo riuscirete subito nell'intento. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Siete alla ricerca di lavoro e state inviando i vostri CV in risposta a vari annunci in rete? In questo caso, sicuramente conoscerete LinkedIn e starete utilizzando questa utile piattaforma per trovare il vostro prossimo impiego, non è così? Bene, in questo caso, con una buona ricerca sarete riusciti a trovare numerosi annunci. Come succede in queste circostanze, però, è difficile riuscire a tenere traccia di tutte le candidature LinkedIn che avete inviato , vero? Se state cercando un modo per vederle, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo libero da dedicare ai prossimi paragrafi. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi troverete le istruzioni dettagliate per vedere le candidature inviate su LinkedIn . Inoltre, per evitare confusione e rischiare di commettere degli errori durante la procedura, perché non eseguirla subito? Proprio mentre ve la illustriamo.

Indice

Visualizzare le candidature LinkedIn da PC

Utilizzate LinkedIn dal vostro computer? Bene, in questo caso andiamo a vedere insieme come fare per visualizzare le candidature che avete inviato utilizzando questo dispositivo, dunque dalla versione browser della piattaforma. Quindi, per prima cosa avviate il browser che usate di solito per la navigazione in rete. Poi andate sul sito di LinkedIn ed effettuate il login utilizzando le credenziali che avete scelto al momento della registrazione per creare il vostro account. Una volta visualizzata la schermata principale fate riferimento alle icone che sono presenti in alto a destra. Fate clic sul tasto Lavoro, quello con l'icona che raffigura una valigetta. Si aprirà così una nuova pagina, su cui troverete varie sezioni. Fate riferimento ora al menù presente sulla parte sinistra dello schermo.

Cercate l'opzione Le mie offerte di lavoro. Cliccateci su e selezionate la voce Candidature inoltrate. In questo modo andrete alla schermata dove sono presenti tutte le candidature LinkedIn inviate. Su ciascuna potrete vedere la data in cui avete risposto all'annuncio, se l'azienda o il recruiter ha visto la vostra candidatura e, in quest'ultimo caso, anche la data. Potrete, inoltre, visualizzare se la persona responsabile dell'annuncio ha scaricato il vostro curriculum vitae e quando.