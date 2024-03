Come vedere le storie su Instagram in modo anonimo?

Le Storie Instagram sono uno dei formati più popolari dell'app. Ogni giorno attraggono milioni di utenti, grazie alla loro immediatezza. Si tratta infatti di brevi clip, animate o meno, che hanno la caratteristica di durare solo 24 ore. Trascorso questo lasso di tempo scompaiono per sempre. Tanti creator, influencer, ma anche star del cinema, politici, e aziende le usano per restare in contatto con il proprio pubblico. È un po' come leggere un diario della vita quotidiana, che aiuta i fan a sentirsi più vicini ai propri idoli. In più, essendo le Storie autodistruttive, non ci sono troppi problemi di privacy.

C'è però un problema, anzi due. Una volta visualizzata una storia, il tuo nome appare nell'elenco delle visualizzazioni. Chiariamo che questo elenco lo può vedere solo l'autore della Storia. Inoltre non è possibile vedere Storie Instagram senza essere iscritti...a Instagram!

Ma esiste quindi un modo per vedere le storie su Instagram in modo anonimo? La risposta è sì a entrambi i problemi appena sollevati, e questa guida è stata creata appositamente per esplorare i vari metodi disponibili per farlo.

Vediamo quindi come mantenere la tua privacy mentre ti tieni aggiornato con i contenuti pubblicati dai tuoi amici, celebrità preferite o influencer, senza lasciare alcuna traccia.