Come vedere le mail archiviate su Gmail

Avete archiviato per errore un'email e non sapete dove sia finita? Niente paura: Gmail offre una serie di strumenti che consentono, per chi lo desidera, di avere una casella di posta ordinata e non piena all'inverosimile di messaggi che non ci interessano o comunque non importanti.

Uno di questi è la funzione Archivia, ma se l'avete usata involontariamente potreste voler sapere come vedere le email archiviate di Gmail, da computer o telefono.

Archiviare le email consente infatti di non vederle più, pur avendole sempre a disposizione, ed è così utile che si può attivare come funzione automatica. Ma se non si conosce questa caratteristica dell'app si può essere un po' spiazzati all'inizio: vediamo quindi come tornare a vedere le email archiviate, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come attivare e personalizzare il risponditore automatico su Gmail.