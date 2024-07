Scopriamo quindi come vedere i Mi piace su Facebook , come nasconderli, in caso abbiate bisogno di una maggiore privacy, e capire perché non potete metterli.

Se infatti agli albori della piattaforma i Mi piace erano un modo per mostrare le vostre preferenze o hobby, ora hanno un significato molto più ampio. Infatti, oltre a mostrare apprezzamento o riconoscere di aver visto un post, possono essere usati per salvare i reel che volete vedere più tardi e persino per creare corrispondenze con Facebook Dating .

È più che probabile quindi che ne abbiate accumulato anche migliaia, e per questo potreste voler sapere come vedere i Mi piace messi su Facebook , sia i vostri che quelli delle altre persone.

Indice

Come vedere i Mi piace che ho messo su Facebook

Volete sapere come vedere i Mi piace che avete messo su Facebook, sui post, sulle pagine o sui Reel degli altri utenti? La procedura è leggermente diversa a seconda che stiate usando l'app per dispositivi mobili o il sito della piattaforma.

Per vedere da app per Android o iPhone i vostri Mi piace messi su Facebook, avviatela e toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra, poi in basso toccate la voce Impostazioni e privacy e successivamente toccate Impostazioni (in alternativa, potete toccare direttamente l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra dopo aver selezionato la vostra icona di profilo).

Qui scorrete verso il basso e sotto la sezione La tua attività e le tue autorizzazioni toccate la voce Registro attività. Toccate la voce La tua attività su Facebook e nella schermata che si apre selezionate la voce Commenti e reazioni.

Toccate la voce "Mi piace" e reazioni e nella schermata successiva vi verranno mostrati tutti i Mi piace e le reazioni che avete messo su Facebook. Vi state chiedendo come vedere i Mi piace in ordine cronologico?

Sappiate che i Mi piace verranno mostrati direttamente in ordine cronologico: in alto verranno mostrati quelli più recenti e in basso quelli meno recenti.

Toccando l'icona con tre puntini e poi Visualizza, vedrete il contenuto a cui avete messo Mi piace.

Se volete restringere la ricerca ad alcune date, toccate l'icona in alto a sinistra con due cursori e con il numero 1, poi in basso toccate la voce Data. Adesso indicate la data di inizio e quella di fine per filtrare i Mi piace in un certo arco temporale.

Da questo menu vedrete anche l'opzione Categorie. Toccandola, potete scegliere di mostrare i Mi piace e le reazioni, i commenti o tutte le vostre interazioni sulla piattaforma.

Nel caso preferiate agire da computer, andate sul sito di Facebook ed effettuate l'accesso con il vostro account. Da qui cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra e selezionate Impostazioni e privacy, poi toccate Registro attività.

Adesso a sinistra cliccate su Commenti e reazioni, poi selezionate la voce "Mi piace" e reazioni.

Come da app, vedrete tutti i Mi piace che avete messo su Facebook, in ordine cronologico.

Se volete mostrare il numero di Mi piace nei vostri post o in quelli di altre persone, sappiate che sono attivi per impostazione predefinita. Comunque potete controllare o disattivare questa funzione toccando da app l'icona del vostro profilo in alto a destra e selezionate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

Ora toccate la voce Preferenze per le reazioni e scegliete se nascondere il numero di reazioni Nei post di altre persone e/o Nei tuoi post agendo sugli interruttori relativi.

Da sito cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra, poi selezionate Impostazioni. Ora a sinistra cliccate su Preferenze per le reazioni e agite sugli interruttori per nascondere o meno il numero di reazioni.