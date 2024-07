Olimpiadi 2024: ecco dove vederle in TV e streaming, anche gratis

Scopri come non perderti neanche una gara del tuo sport o del tuo campione preferito

Non importa che tu sia appassionato di sport o meno: le Olimpiadi sono il momento in cui ci entusiasmiamo fino alle lacrime a qualunque disciplina, e ora che le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per partire vorrai sapere dove vederle. Scopriamo quindi come vedere Olimpiadi 2024, in TV e streaming, perché tra skateboard, nuoto, atletica, pallacanestro 3x3, ginnastica e altro non è facile stare dietro a tutti gli appuntamenti che si terranno tra il 24 luglio e l'11 agosto. Per chi vuole vederli in chiaro c'è una soluzione, la Rai, che però seguirà solo le gare con atleti italiani, mentre chi non vuole perdersi neanche un evento dovrà abbonarsi a Discovery+. In mezzo, ci sono tantissime altre proposte, come Sky, DAZN, TIMVision e persino il sito olimpico ufficiale. Andiamo a scoprire tutte le possibilità a nostra disposizione.

Indice

Quando iniziano le Olimpiadi 2024 e il calendario

Con la cerimonia di apertura del 26 luglio scattano ufficialmente i 33esimi giochi Olimpici, ospitati per il 2024 da Parigi. A causa della pandemia di Covid, sono passati solo tre anni dall'ultima edizione di Tokyo, e circa 10.500 tra i migliori atleti del mondo provenienti da 206 comitati (alle Olimpiadi in teoria non ci sono Paesi, ma Comitati Olimpici Nazionali) scenderanno in campo, piscina, pedana o altro per portarsi a casa una medaglia, possibilmente d'oro. Dopo la cerimonia di apertura, che si svolgerà lungo la Senna su 94 barche e non in uno stadio come di consueto, le gare prenderanno ufficialmente il via, anche se alcuni atleti hanno già iniziato a darsi battaglia dal 24 luglio. Stiamo parlando dei turni preliminari di calcio, rugby a sette, pallamano, tiro con l'arco e tiro sportivo (in questo caso sono allenamenti pre-evento). Tra il 27 luglio e il 4 agosto si potrà assistere alle gare di nuoto, agli incontri di tennis (ricordiamo che il numero uno del mondo, l'italiano Sinner, è assente) e alla scherma, una delle specialità da sempre più generose dal punto di vista delle medaglie. Dal 1° agosto all'11 agosto, invece, ci attendono le gare di atletica, che tre anni fa ci hanno fatto sognare con prestazioni incredibili. In mezzo, troviamo il basket con le star dell'NBA, il ciclismo, la ginnastica artistica, la pallavolo e tutte le altre discipline. Per seguire tutto il calendario, vi rimandiamo al sito ufficiale delle Olimpiadi.

Dove vedere Olimpiadi 2024 in TV: l'offerta Rai

Per chi si sta chiedendo come vedere le olimpiadi in chiaro in TV, c'è una parola: Rai, che ha stretto un accordo con Warner Bros e Discovery per trasmettere i contenuti in chiaro per le Olimpiadi (estive e invernali) fino al 2032. Come di consueto, quindi, avremo la possibilità di seguire i nostri atleti in TV, gratuitamente e senza la necessità di sottoscrivere nessun abbonamento. A Parigi 2024 saranno 360 le ore di diretta disponibili su Rai 2 e Rai SportHD, oltre a riassunti, highlight e differite sui principali eventi della giornata, che ci permetteranno di tifare per i colori azzurri. Non solo canali TV, però. Grazie a RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, si possono guardare le Olimpiadi 2024 anche da smartphone, tablet o PC, gratuitamente e in mobilità.

Per vedere tutte le Olimpiadi in streaming c'è Discovery+

Se vuoi seguire tutte le dirette degli eventi alle Olimpiadi 2024 devi invece passare alla piattaforma streaming di Discovery+, che è broadcaster ufficiale delle Olimpiadi fino a Brisbane 2032. Discovery+ trasmetterà per due settimane le dirette delle gare sui canali Eurosport con più di 50 feed in contemporanea che mostrano ognuno una sequenza temporale interattiva con segnalazioni per i momenti migliori dell'evento, oltre a notifiche per i momenti da medaglia. Non solo, ma alcune discipline avranno accesso anche a una multicam. Ovviamente tutto questo non sarà gratuito e dovrete abbonarvi al pacchetto Intrattenimento + Sport. Potete sottoscrivere l'abbonamento a Discovery+ dal sito della piattaforma oppure da Prime Video, sottoscrivendo il canale Discovery+. Dal sito Discovery+, i costi sono di 7,99 euro al mese, più che sufficiente per vedere le Olimpiadi, o 39,90 euro l'anno (ora in offerta dai 69,90 euro originali). Da Prime Video, invece, si ha a disposizione una prova gratuita di 7 giorni, poi si pagano 5,49 euro al mese.

Sei abbonato a Sky o NOW? Ecco l'offerta per te

Sei abbonato a Sky? Allora sei in buone mani: il servizio ha stipulato un accordo con Warner Bros Discovery che consente, in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 di accedere, oltre ai soliti canali Eurosport 1 e Eurosport 1, anche ad altri otto canali dedicati alla manifestazione. Eurosport 1, canale 210, garantirà il primo il meglio della programmazione mentre Eurosport 2, canale 211, offrirà le gare degli azzurri e gli sport next-gen. Gli altri invece consentiranno di seguire i seguenti sport: Eurosport 3 (canale 251) è dedicato agli sport da racchetta come badminton, golf, tennis e tennistavolo

(canale 251) è dedicato agli sport da racchetta come badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 (canale 252) è dedicato agli sport artistici come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

(canale 252) è dedicato agli sport artistici come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 (canale 253) è dedicato al calcio

(canale 253) è dedicato al calcio Eurosport 6 (canale 254) è dedicato alla pallacanestro

(canale 254) è dedicato alla pallacanestro Eurosport 7 (canale 255) è dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

(canale 255) è dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 8 (canale 256) è dedicato alla pallamano

(canale 256) è dedicato alla pallamano Eurosport 9 (canale 257) è dedicato alla pallavolo A questi si aggiunge Eurosport 4K (canale 250), che trasmetterà il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD. Con l'offerta Sky si può accedere ai contenuti dalla propria abitazione, o in mobilità grazie all'app Sky Go. Questa offerta è disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Chi invece vuole sottoscrivere ora un abbonamento, può accedere solo online e con Ultra HD incluso al pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi (poi 33 euro al mese), oppure al pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio a 37,90 euro al mese per 18 mesi (poi 59,90 euro al mese). Per gli abbonati NOW, invece, sono disponibili solo i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 per vedere le Olimpiadi. Per i nuovi abbonati, il Pass Sport costa 14,99 euro al mese per un anno o 24,99 euro al mese con abbonamento mensile.

Anche TIMVision offre le Olimpiadi

Anche gli utenti TIMVision hanno la possibilità di vedere le Olimpiadi grazie ai canali Eurosport. In occasione della manifestazione, infatti, si potrà accedere a 14 canali di Eurosport. Oltre ai dieci canali di Eurosport che abbiamo visto nel capitolo precedente per Sky, compreso Eurosport 4K, saranno disponibili anche quattro canali chiamati Eurosport 360, con una selezione di eventi delle altre discipline. Per i nuovi clienti, le offerte di TIMVision attualmente attive sono TIMVision Calcio e Sport e TIMVision Calcio e Sport Plus, entrambi con fatturazione annuale. Il primo è gratuito il primo mese, poi costa 19,90 euro al mese per tre mesi e successivamente 34,99 euro al mese. Il secondo invece è gratuito il primo mese, poi 44,99 euro al mese per tre mesi e infine si passa a 59,99 euro al mese. La terza opzione è TIMVision Calcio e Sport con pagamento mensile, che costa 30,99 euro al mese per tre mesi, poi 40,99 euro al mese.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 anche su DAZN

Anche DAZN offre i canali Eurosport, che in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 ai canonici Eurosport 1 e Eurosport 2 si arricchiranno di altri canali dedicati alle singole discipline, gli stessi che abbiamo visto per Sky: Eurosport 3 per gli sport da racchetta come badminton, golf, tennis e tennistavolo

per gli sport da racchetta come badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 per gli sport artistici come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

per gli sport artistici come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 per il calcio

per il calcio Eurosport 6 per la pallacanestro

per la pallacanestro Eurosport 7 per gli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

per gli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 9 per la pallavolo Questi canali saranno disponibili per gli abbonati a DAZN Standard (a partire da 34,99 euro al mese) e DAZN Plus (da 59,99 euro al mese), mentre gli abbonati a DAZN Start (da 11,99 euro al mese) potranno accedere solo ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Altri canali per vedere le Olimpiadi: c'è la piattaforma ufficiale

Ci sono altre opzioni per vedere i Giochi olimpici 2024. Uno è il canale ufficiale dei Giochi, Olympic Channel, che consente di seguire alcune gare e vedere contenuti esclusivi come approfondimenti e gesta degli atleti del passato, ma non aspettarti una copertura totale. Per vedere i contenuti, clicca su Watch TV sotto TV Channel nella Home del sito e poi su Watch Now. A questo punto dovrai registrarti gratuitamente e vedere i contenuti proposti. In basso puoi vedere la programmazione giorno per giorno. Un sito che consente di esplorare le storie degli atleti italiani è invece Italia Team tv.