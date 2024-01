La procedura è semplicissima, e se avete attivato la sincronizzazione su iCloud, potrete accedervi da tutti i vostri dispositivi in maniera sicura. Ma prima, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come verificare le password compromesse .

Ma in alcune circostanze può capitare di volerle consultare, magari per modificarle o perché dovete usarle per accedere allo stesso servizio dall'app. Ecco che potrebbe interessarvi sapere come vedere le password salvate su Safari , da iPhone, iPad o Mac.

Come tanti altri browser, anche Safari ha un gestore di password (e passkey ) integrato in grado di riempire automaticamente i nomi utente e le password dei siti web per voi.

Indice

Come vedere le password salvate su Safari

La funzione di compilazione automatica di Safari consente non solo di salvare e inserire automaticamente password e passkey per tutti i nostri servizi, ma grazie al portachiavi iCloud potete anche sincronizzarle su tutti i nostri dispositivi a cui avete effettuato accesso con lo stesso ID Apple.

Il portachiavi iCloud infatti memorizza e compila automaticamente tutta una serie di informazioni, tra cui anche le password e le passkey salvate su Safari (ma non solo, anche i codici di sicurezza delle app, le carte di credito e le password Wi-Fi) su tutti i vostri dispositivi, oltre a poterle condividere con chi desiderate. Lo strumento inoltre è in grado di avvisarvi

Ma come vederle? Nonostante sia incredibilmente semplice utilizzare password e passkey, a volte potreste sapere dove sono salvate (soprattutto le prime), in modo da poterle gestire per fare ordine o semplicemente per sapere se le avete salvate per un servizio in caso dobbiate accedervi da un'app o se voleste accedervi da un telefono Android o da un PC Windows, ad esempio.

Andiamo a vedere come fare, da iPhone, iPad e Mac.

Su iPhone e iPad

Se volete sapere come salvare e vedere una password su Safari da iPhone o iPad, sappiate che la procedura per i due dispositivi è assolutamente identica, quindi quanto andremo a descrivere vale sia per i telefoni della mela che per i suoi popolarissimi tablet.

Come salvare le password

Se volete far sì che Safari vi chieda di salvare una password di un sito a cui vi state registrando, per prima cosa dovete attivare l'inserimento automatico delle password e delle passkey.

Se desiderate, poi, potete anche sincronizzarlo con il portachiavi di iCloud, che conserva le password online, sincronizzandole tra tutti i dispositivi associati allo stesso ID Apple e proteggendole tramite la crittografia end-to-end.

Per farlo, sbloccate il vostro iPhone o iPad, poi toccate l'icona Impostazioni (quella a forma di ingranaggio che trovate nella Home o nella Libreria app). Qui scorrete verso il basso e toccate Password (potrebbe essere richiesto di inserire il codice del telefono o autenticarsi tramite Face ID / Touch ID), per poi toccare la voce Opzioni password.

Nella schermata che si apre, attivate l'interruttore di fianco a Inserimento automatico password e passkey, e sotto scegliete un gestore delle password. L'impostazione predefinita è il gestore di Apple, Password e portachiavi iCloud, ma potete anche scegliere un gestore di terze parti (ad esempio LastPass, Google o anche quello di Firefox).

Ora per salvare una password è semplicissimo: quando accedete a un sito da Safari il vostro iPhone vi chiederà se desiderate che Inserimento automatico salvi la password, e vi proporrà una password sicura, che potete utilizzare o modificare.

In alternativa, potete inserire una password manualmente andando nelle Impostazioni e toccando Password. Qui toccate il pulsante "+" in alto a sinistra e nella finestra pop-up che appare toccate Nuova password, poi vi verrà mostrata una pagina in cui dovrete inserire il nome della password (opzionale) il sito web, il nome utente e la password (Password ve ne suggerirà una, che troverete già inserita, oppure potete metterne una voi).

Volete sincronizzare le password con iCloud in modo da accedervi da tutti i vostri dispositivi? Il portachiavi di iCloud consente di mantenere aggiornate le password su tutti i dispositivi, ma prima di attivarlo assicuratevi di avere impostato l'autenticazione a due fattori per il vostro ID Apple (in caso vi verrà richiesto di farlo).

Andate nelle Impostazioni del vostro iPhone o iPad, poi toccate il vostro nome in alto. Qui toccate iCloud, e successivamente toccate la voce Password e portachiavi iCloud, infine attivate l'interruttore di fianco a Sincronizza quest iPhone.