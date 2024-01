Se vi piace la musica e siete avidi consumatori di Spotify, potreste voler sapere come vedere l'artista più ascoltato da me su Spotify in modo da farvi un'idea delle vostre abitudini di ascolto e confrontarle con gli amici. La popolare piattaforma di streaming musicale sa che questi dati potrebbero interessarvi, e infatti alla fine dell'anno vi ripropone un'analisi chiamata Wrapped, coloratissima e piena di musica, ma cosa fare se volete utilizzare uno strumento più dinamico e approfondito (e magari vederlo tutto l'anno)? Andiamo a scoprire i migliori, oltre a indicarvi anche un paio di siti che vi offrono alcune analisi un po' meno "ortodosse". Ma prima di tutto, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come condividere la musica da Spotify.

Indice

Come vedere l'artista più ascoltato da me su Spotify

Spotify è piuttosto avara con le statistiche che riguardano i vostri ascolti, ecco perché potreste aver bisogno di altri strumenti. Andiamo a scoprirli tutti, iniziando da quello integrato, Wrapped. Spotify Wrapped è piuttosto avara con le statistiche che riguardano i vostri ascolti, ecco perché potreste aver bisogno di altri strumenti. Andiamo a scoprirli tutti, iniziando da quello integrato, Wrapped. Spotify Wrapped è una sorta di riassunto sotto forma di schede con sottofondo musicale della vostra esperienza di ascolto all'interno di Spotify durante un certo anno, con una serie di statistiche interessanti tra cui il vostro artista più ascoltato. La funzione viene proposta dalla piattaforma di streaming ogni dicembre, e potete accedervi solo fino alla fine del mese, poi potrete solo vedere la playlist. Qui trovate il nostro approfondimento dedicato, ma vediamo comunque come funziona. Avviate l'app per telefono e toccate l'icona con la lente d'ingrandimento in basso a destra, poi scrivete Wrapped e premete il tasto Invio. Ora vi verranno proposte le playlist I tuoi brani preferiti del [anno]. Toccate quella dell'ultimo anno e potrete vedere le canzoni e gli artisti che avete più ascoltato. In alternativa, andate sul sito di Spotify e se necessario effettuate l'accesso con il vostro account cliccando su Accedi e inserendo i vostri dati di accesso. Ora cliccate in alto a sinistra sull'icona Cerca, scrivete Wrapped e premete Invio: vedrete le stesse playlist anche da browser. Questa soluzione però non è particolarmente informativa: vediamo altri strumenti di terze parti che ci consentono di vedere sempre il nostro artista più ascoltato. Stats for Spotify Se volete un elenco preciso dei vostri artisti più ascoltati, Stats for Spotify è la scelta giusta. Ecco come usarla per accedere a ogni dato del vostro ascolto sulla piattaforma di streaming. Andate sul sito del servizio e cliccate sul pulsante verde Login with Spotify. In questa pagina vi verrà spiegato cosa condividerete con il sito (praticamente tutti i dati della vostra attività), poi se avete già eseguito l'accesso sullo stesso browser a Spotify vi verrà chiesto se volete effettuare l'accesso con quell'account, altrimenti dovrete inserire i vostri dati, email e password o con uno degli account tra Google, Facebook o Apple.

Concedete l'autorizzazione all'accesso cliccando su Accetto e si aprirà una schermata con tre pulsanti verdi: cliccate su Top Artists (potete cliccarlo anche dai collegamenti in cima alla pagina) e vi verranno proposti i vostri artisti preferiti delle e quattro settimane, degli ultimi 6 mesi o da sempre. Instafest Ma Stats for Spotify non è l'unico strumento in grado di mostrarvi statistiche sulle vostre abitudini di ascolto. Instafest è molto divertente, perché crea un vero e proprio manifesto di un festival musicale basato sui vostri artisti preferiti. Più ascoltate un artista, più grande sarà il suo nome nel cartellone. È stato creato dallo studente dell'USC Anshay Saboo, e vi permette di selezionare i migliori artisti delle ultime quattro settimane, degli ultimi sei mesi o di tutti i tempi. Per usarlo, andate a questo indirizzo e cliccate su Sign in with Spotify. Successivamente effettuate l'accesso con il vostro account Spotify, leggete i dati che verranno condivisi (meno di quelli condivisi con Stats for Spotify) e cliccate su Accetto. Adesso sotto Customize scegliete il periodo tra cui selezionare gli artisti e sotto uno stile tra Malibu Sunrise, LA Twilight e Mojave Dusk (sì, è molto americano).

Successivamente date un nome al festival e scegliete se nascondere o meno il vostro nome utente e il vostro Basic Score. Questo è un punteggio in basso a sinistra che identifica quanto sia commerciale il vostro festival. Più il punteggio è basso, più il festival è di nicchia. Se volete "barare" cliccate in basso su Customize artits per nascondere degli artisti selezionandoli. Poi cliccate su Save and share per condividere il vostro festival, e uscite cliccando l'icona in alto a destra. Spotify Pie Spotify Pie è un sito che crea un grafico a torta dei vostri ascolti in maniera forse un po' datata ma molto chiara. Creato dallo studente dell'UCLA Darren Huang e ospitato su GitHub, il servizio vi permette di vedere gli artisti più ascoltati e condividerli con chi volete. Per usarlo, andate sul sito ufficiale e leggete le condizioni del servizio al link Privacy Notice. Inoltre considerate che riceverete email con nuove funzionalità del sito (no spam), poi se siete d'accordo cliccate sul pulsante al centro Login with Spotify. Adesso dovrete effettuare l'accesso con il vostro account, leggere cosa verrà condiviso e cliccare su Accetto. Attendete pochi istanti mentre il servizio "digerisce" i vostri dati con una animazione rotante e poi cliccate su See Your Spotify Pie. Adesso cliccate su Spotify Stats per scegliere i tempi di analisi (sempre 4 settimane, 6 mesi o da sempre), e cliccate su Top Artists.

Adesso vi verrà mostrato l'elenco dei vostri 50 artisti più ascoltati, con a fianco il genere. Se invece cliccate su Spotify Pie vedrete la famosa torta, ma riferita solo agli artisti delle ultime 4 settimane e se cliccate su Download Spotify Pie potrete scaricarla sotto forma di file .png. Obscurify Obscurify vi dice quanto sia di nicchia (oscura) la musica che ascoltate rispetto agli altri utenti del servizio, e vi mostrerà anche statistiche come la top five dei vostri artisti oscuri e valuterà la felicità, la danzabilità e l'energia della vostra musica rispetto ad altri utenti. Per usarlo, andate sul sito del servizio e cliccate su Login, poi effettuate l'accesso a Spotify e toccate Accetto dopo aver letto l'elenco di dati a cui accederà il servizio. Adesso potrete vedere i vostri generi più ascoltati, quanto sia il vostro Obscurity rating (più è alto, più di nicchia è la musica che ascoltate), come vi paragonate agli altri utenti e poi in fondo finalmente le classifiche. Prima gli artisti più oscuri che avete ascoltato, e poi l'elenco degli artisti in assoluto che avete più ascoltato da sempre (All time). Se volete potete anche vedere l'elenco delle canzoni più ascoltate, agendo sul pulsante a destra.

Successivamente, vi verrà mostrato l'umore (mood) della vostra musica, la "danzabilità", l'energia e la percentuale di musica acustica rispetto a quella elettronica. Infine, oltre a un'analisi dei periodi musicali da voi esplorati, il servizio vi propone anche interessanti suggerimenti di ascolto. stats.fm for Spotify Un altro strumento che potete usare per controllare le statistiche di Spotify è stats.fm (precedentemente noto come Spotistats), che però non è un sito come i precedenti ma un'app gratuita (con acquisti in app e pubblicità) per Android e iOS. stats.fm vi consente di visualizzare una serie di statistiche sul vostro account Spotify: avviatela, toccate Prossimo in basso a destra tre volte e poi toccate Login with Spotify. Adesso si aprirà una pagina Web dove dovrete accedere con il vostro account del servizio di streaming, effettuatelo, poi leggete a quali dati accederà l'app e acconsentite l'accesso all'account Spotify toccando Accetto. Ora in basso avete cinque icone. Nella Home, quella a sinistra a forma di omino, potete vedere il vostro artista preferito (Artisti più ascoltati) delle ultime 4 settimane, 6 mesi o da sempre (potete selezionare usando le schede in basso).

Se toccate su Altro passerete alla scheda Più ascoltati (potete arrivarci anche toccando l'icona in basso a forma di grafico lineare, la seconda da sinistra) e sopra scegliete Artisti. A questo punto l'app dovrebbe mostrarvi l'elenco degli artisti più ascoltati, mentre alcune funzioni sono limitate alla versione a pagamento, come le statistiche, che nella versione gratuita non sono molte. Sempre nella Home page, invece, scorrendo verso il basso verrà visualizzato un elenco dei brani Spotify riprodotti di recente. L'app non costa molto, 3,39 euro / anno o 5,99 euro una tantum, quindi dipende da voi quanto siete interessati a questi dati, mentre la pubblicità è piuttosto aggressiva e invadente.

Altri strumenti per analizzare le vostre abitudini musicali

Se invece non siete interessati a vedere il vostro artista più ascoltato più Spotify ma volete avere accesso a una serie di informazioni sulla vostra esperienza all'interno della piattaforma di streaming, magari particolari e presentate in maniera originale, ecco alcune soluzioni per voi. Icebergify Icebergify è un sito che vi permette di scoprire quanto popolari o di nicchia siano i vostri ascolti, esponendoli su un grafico sotto forma di iceberg! Lo strumento recupera i primi 50 artisti delle vostre tendenze di ascolto a breve e lungo termine e li organizza in base alla loro popolarità o oscurità. Se l'artista è super popolare (tipo i Måneskin), sarà al top, ma se ascoltate molto Leo Kottke lo vedrete sprofondare sotto la superficie. Per usarlo, andate sul sito del servizio e cliccate su create yours, poi come al solito effettuate l'accesso a Spotify e cliccate su Accetto. All'apertura vedrete gli ascolti dell'ultimo mese, ma se cliccate su click here to see your all-time iceberg! potrete fargli analizzare tutta la vostra storia di ascolto.

Se non sapete bene come interpretare questo grafico, cliccate in alto su interpret your iceberg, che vi guiderà sull'analisi dei vostri dati. Nel complesso, lo strumento è veramente divertente, e magari potrebbe farvi riscoprire qualche artista che non ascoltate da un po'. Zodiac Affinity Se credete nell'astrologia, non potete farvi scappare Zodiac Affinity, un servizio che sceglie cinque delle canzoni che vi piacciono di più e le allinea con diversi segni zodiacali (i criteri non sono proprio trasparenti, quindi dovete fidarvi). Andate sul sito ufficiale e cliccate su Login with Spotify, poi effettuate l'accesso e consentite di condividere i dati con il servizio. A questo punto, dovete scegliere il vostro segno zodiacale, cliccate su Next e il servizio vi mostrerà l'elenco delle vostre canzoni preferite correlate al vostro segno zodiacale. How Bad is Your Spotify Un servizio che andava molto di moda qualche anno fa è How bad is your Spotify (Quanto è brutto il tuo Spotify), che utilizza quella che si afferma essere intelligenza artificiale (ma non lo è) per commentare in modo piuttosto pungente le vostre preferenze di ascolto (ora è stato aggiornato). Per usarlo, andate sul sito e cliccate su Find out al centro, poi lo strumento farà finta di avviare l'algoritmo di IA e vi chiederà il servizio che volete analizzare. Cliccate su Spotify ed effettuate l'accesso, acconsentendo alla condivisione dei dati.

Il sito analizzerà la vostra storia di ascolto e vi farà qualche domanda sarcastica di conferma per essere sicuro di essere indirizzato sulla strada giusta, poi commenti sarcastici e infine dovrete scegliere di dare un giudizio a tre artisti. Dopo qualche istante, arriverà la risposta. Non vorrà dire niente, ma servirà a far ridere i vostri amici.

Domande e risposte

Come vedere artisti più ascoltati da me Spotify? Se volete vedere delle statistiche interessanti su Spotify, potete vedere il sito Stats for Spotify, che vi permette di avere accesso a diverse informazioni utili sulla vostra esperienza di ascolto. Qui trovate come usarlo.