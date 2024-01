Andiamo a scoprire come fare, sia che abbiate una smart TV o un televisore non smart e dobbiate utilizzare un dispositivo come Chromecast, Fire TV Stick o Apple TV per sfruttare le potenzialità della piattaforma. Ma prima di approfondire questo argomento, vi ricordiamo la nostra guida su come abbonarsi a Prime Video .

Fantastico, ma se da telefono, tablet o computer non avete problemi a utilizzare il comodo servizio, vi è rimasto il dubbio di come vedere Prime Video sulla TV .

Come vedere Prime Video sulla TV

Prime Video è il servizio di streaming di Amazon che mette a vostra disposizione un ampio catalogo di contenuti inclusi con l'abbonamento Prime, oltre a una serie di film da noleggiare o acquistare a parte, nonché numerosi canali come Paramount+, Infinity+, MUBI e molti altri a cui abbonarsi separatamente.

Per quanto riguarda i costi, Prime Video non ha un prezzo ulteriore rispetto ad Amazon Prime, che costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno (o 2,49 euro al mese / 24,95 euro l'anno in caso siate studenti). Se invece non siete abbonati a Prime ma utilizzate un dispositivo Apple, potete abbonarvi esclusivamente a Prime Video al costo di 3,49 euro al mese.

Ma da quali dispositivi si può accedere alla piattaforma? Prime Video è accessibile da Computer, attraverso browser come Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera e Safari oltre all'app per Windows e Mac, telefoni e tablet (via app per Android e iOS, che supporta anche la trasmissione tramite Chromecast, dispositivi come Fire TV Stick o Apple TV, console (PS3, PS4, PS5, e Xbox One, S e X), e smart TV (come Samsung, Sony, LG e molte altre).

Per quanto riguarda la qualità, non tutti i dispositivi offrono la visione in Ultra HD, ma alcuni sono limitati alla qualità HD, come i computer e i dispositivi iOS.

Prima di vedere come vedere Prime Video dalla TV, sappiate che il servizio raccomanda una velocità di download minima di 1 Mb/s per i contenuti SD e di 5 Mb/s per quelli HD

Da smart TV

L'app Prime Video è disponibile sui un ampio elenco di marchi di smart TV, e quasi tutti offrono lo streaming video di qualità fino a Ultra HD, con audio surround fino a 5.1 Dolby Atmos.

I TV su cui potrete scaricare l'app al momento sono Sony, Samsung, Panasonic, LG, VIZIO, Hisense, Philips, Sharp, JVC, Grundig, TCL, AOC, Konka, Xiaomi, Skyworth, Haier, Vestel e Sky Glass. Qui potete trovare tutti i dettagli relativi e i link ai siti Web dei produttori.

Stabilito che avete una smart TV compatibile, dovete assicuravi di connettere la TV a Internet, tramite cavo Ethernet o Wi-Fi. Connettere una TV al Wi-Fi può variare molto a seconda del marchio del vostro TV, ma in generale è un'operazione che si può compiere andando nelle impostazioni del televisore, selezionando Connessione o una voce simile e poi identificare la propria rete Wi-Fi dall'elenco, per poi accedervi.

Adesso potete installare l'app Prime Video. Il più delle volte è preinstallata, soprattutto se il vostro TV è dotato di un telecomando con il tasto Prime Video, ma in caso non lo sia dovete andare nella sezione App, trovare il collegamento allo Store, cercarla e scaricarla da lì.

Una volta che sapete che Prime Video è installata, avviatela ed effettuate l'accesso al vostro account Amazon. Per farlo, la cosa più semplice è inquadrare il codice QR che vi viene mostrato dal telefono, oppure potete andare su un sito indicato e confermare l'accesso con il PIN che vedrete sui due schermi, del telefono e del TV, per confermare l'associazione.

Dopo pochi istanti la schermata del TV si aggiornerà e vi verrà mostrata la Home, da cui potete selezionare i contenuti oppure cercarli tramite l'icona a forma di lente d'ingranaggio, per poi avviarne la riproduzione.