Ma come vedere Spotify Wrapped , da computer o telefono? Alcuni utenti infatti potrebbero non vederla immediatamente, nonostante la funzione sia una delle più attese sulla piattaforma: andiamo a scoprire dove sia, oltre a capire dove trovare la nostra playlist con le canzoni che abbiamo più ascoltato nel corso dell'anno.

Verso la fine dell'anno, tutti i maggiori servizi di streaming musicale analizzano i vostri dati di ascolto e ve li ripropongono in un formato colorato , denso di dati e ovviamente ricco di musica con una playlist dedicata. Spotify non è certo da meno e propone la sua divertente selezione Spotify Wrapped , una carrellata dei vostri brani, generi e autori preferiti confezionata (da qui il termine wrapped) in una divertente e colorata grafica.

Cos'è Spotify Wrapped

In caso ve lo stiate chiedendo, Spotify Wrapped è una sorta di cronistoria della vostra esperienza di ascolto all'interno di Spotify, in quanto vi mostra le vostre abitudini nell'anno appena passato in un formato divertente, colorato e in stile storia di social che può essere facilmente condiviso.

Nel corso di dieci mesi dell'anno (dal 1° gennaio al 31 ottobre), infatti, Spotify analizza quello che ascoltate e per quanto tempo, dividendolo per genere musicale, autore, album e brano, oltre a confrontarlo con le abitudini degli altri utenti e ve lo ripropone in un formato interattivo, con tanto di percentuali e classifiche sulle vostre preferenze (per il 2023 è disponibile dal 29 novembre). Spotify Wrapped è disponibile in genere fino alla fine dell'anno (31 dicembre), e poi potete accedere solo alla playlist.

Ogni informazione è mostrata sotto forma di schede (carte Wrapped) che potete condividere con gli amici per confrontare i vostri risultati. Quest'anno poi troverete, insieme ai vostri cinque artisti più ascoltati, il mese in cui l'ascolto di ciascun artista ha raggiunto il picco, e vi verrà mostrato anche qualche dato dedicato ai podcast.

Inoltre, Spotify ha arricchito le metriche incluse in ogni Wrapped annuale. Ad esempio, visualizzando i propri cinque artisti principali, ora è possibile vedere in quale mese l'ascolto per ciascun artista ha raggiunto il picco. Esiste anche un'esperienza Spotify Wrapped dedicata agli artisti e ai podcaster, che fornisce un riepilogo del contenuto più popolare dell'anno

Ma non è finita qui: Spotify Wrapped include anche una playlist personalizzata delle vostre 100 canzoni più riprodotte dell'anno, in modo da permettervi di rinfrescarvi la memoria e rivivere certi momenti dell'anno appena trascorso.

Spotify però non si adagia sugli allori, e migliora Wrapped ogni anno, e visto che il 2023 è l'anno dell'intelligenza artificiale ha introdotto una nuova funzione chiamata DJ, un vero e proprio disk jokey virtuale che guida gli utenti attraverso alcuni punti salienti del loro ascolto come se stesse conducendo una trasmissione radiofonica, con commenti. Purtroppo la funzione non è disponibile in Italia.

L'altra novità dell'anno sono le città sonore, che riprendono i vostri gusti musicali e li materializza associandoli a una città, ma purtroppo non sono disponibili per tutti. Spotify infatti afferma che le città sonore selezionate per gli utenti idonei, e sono costituite da due fattori: gli artisti più ascoltati in streaming dell'anno da un utente e il modo in cui tali artisti vengono trasmessi in streaming in altre città. È oggettivo e guidato dalla cronologia di ascolto di un utente.

La funzione Io nel 2023 vi associa invece a uno dei dodici personaggi creati da Spotify (vampiro, alchimista, viaggiatore del tempo, ciclope, luminare, mente, robotista, mutaforma, collezionista, cacciatore, fanatico e ipnotista). Per esempio, un Vampiro è un utente che preferisce maggiormente musica emotiva e d'ambiente (per qualche motivo Spotify accomuna la musica emotiva a quell'a d'ambiente, ma non stiamo a sottilizzare).