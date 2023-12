Come si fa a vedere la versione di Android?

È consigliato effettuare verifiche regolari per garantire l’ottimizzazione della versione di Android in uso. Ecco come fare

Meglio mantenere un costante monitoraggio della versione di Android installata sul proprio dispositivo con l'obiettivo di garantire l'aggiornamento alle ultime release disponibili. L'obiettivo è rimanere al passo con funzionalità, ottimizzare le dinamiche esistenti e correggere vulnerabilità di sicurezza individuate nel corso dello sviluppo da parte di programmatori e appassionati del settore. La diversificazione nel panorama Android, con la vasta gamma di dispositivi in circolazione e la molteplicità di produttori che adottano il sistema operativo di Google, comporta che gli aggiornamenti raramente siano distribuiti simultaneamente per tutti gli smartphone e i tablet equipaggiati con il sistema operativo di Google.

Perché è importante sapere qual è la versione di Android

La distribuzione delle nuove versioni di Android da parte di Google varia tra i diversi dispositivi e produttori da alcune settimane a diversi mesi, e in alcuni casi non avviene affatto. Per ottenere informazioni relative alla versione di Android supportata dal dispositivo in possesso, è consigliato effettuare una ricerca sul sito ufficiale del produttore o su Google, inserendo il modello esatto del device in proprio possesso. Un'alternativa al cambio di versione di sistema operativo è installare solo gli aggiornamenti delle patch di sicurezza. Questa strategia consente di preservare la versione di Android senza apportare modifiche sostanziali - eventualmente aggiornando solo le personalizzazioni del produttore -, garantendo al contempo la correzione di bug e problematiche di sicurezza individuate nel tempo.

Informazioni di base su come vedere qual è la versione di Android

Qualora il dispositivo in uso sia dotato di una versione non personalizzata del sistema operativo Android, nota anche come stock, l'utente può procedere accedendo all'app Impostazioni del sistema operativo. Questo processo richiede il tocco sull'icona raffigurante un ingranaggio, collocata nella schermata Home o nel drawer delle app. Quindi scorrere verso il basso e navigare fino alle sezioni Informazioni sul telefono > Versione di Android. Questa sezione fornisce dettagli sulla versione del sistema operativo installata, nonché sull'attuale versione delle patch di sicurezza. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per il sistema operativo, si consiglia di aprire l'app Impostazioni e di navigare verso Sistema > Aggiornamenti di sistema. Attendere il completamento della ricerca automatica di eventuali aggiornamenti disponibili o, alternativamente, eseguire manualmente la verifica toccando il pulsante Cerca aggiornamenti.

Come vedere la versione di Android su Samsung

I possessori di uno smartphone Samsung intenzionati a conoscere la versione di Android installata possono selezionare l'icona dell'app Impostazioni, raffigurante un ingranaggio, situata nel drawer delle app o sulla schermata Home. Poi scegliere la sezione Informazioni sul telefono > Informazioni software. Qui è presente un resoconto completo sul software di sistema implementato sul dispositivo che comprende la versione di Android, la versione di One UI, il livello delle patch di sicurezza Android, il numero di build del kernel, la versione di Knox e altri dettagli. Per acquisire e implementare eventuali aggiornamenti disponibili, possiamo accedere all'app Impostazioni e navigare verso Aggiornamenti software > Scarica e installa, o alternativamente Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica aggiornamenti manualmente. La posizione può variare in base alla versione della One UI.

Come vedere la versione di Android su Oppo

Per vedere la versione di Android installata, i possessori di uno smartphone Oppo possono aprire l'app Impostazioni, riconoscibile dall'icona raffigurante un ingranaggio, e individuare la sezione Informazioni. Quindi effettuare uno scroll verso il basso e selezionare la voce Versione Android, dove sono indicate la versione di Android installata e le relative patch di sicurezza. Per ottenere altre informazioni, come la versione della build, dalla schermata Informazioni sul dispositivo, toccare la voce Versione. Per acquisire e implementare eventuali aggiornamenti disponibili, aprire l'app Impostazioni e di navigare verso Informazioni sul dispositivo. In questa sezione, è consigliato toccare la voce ColorOS posta in alto e attendere che il sistema esegua la verifica degli aggiornamenti disponibili.

Come vedere la versione di Android su Xiaomi

Per individuare la versione di Android su uno smartphone Xiaomi, l'utente può seguire una procedura molto semplice. Innanzitutto, aprire l'app Impostazioni, riconoscibile dall'icona di un ingranaggio, sul proprio dispositivo Xiaomi. Una volta all'interno delle impostazioni, selezionare la voce Info sistema posizionata in alto. All'interno di questa schermata, sono visualizzati dettagli quali la versione MIUI, la versione di Android e il livello delle patch di sicurezza Android. Per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti, toccare il riquadro posto in alto a sinistra, che indica l'attuale versione MIUI installata. Nella schermata successiva, il sistema eseguirà automaticamente una ricerca degli aggiornamenti disponibili. Nel caso in cui sia presente un aggiornamento, sarà possibile toccare il pulsante Scarica aggiornamento e poi Riavvia adesso per completare il processo.