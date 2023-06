Per questo, potrebbe farvi comodo sapere come vendere su Klekt , una piattaforma specializzata nella compravendita di scarpe da ginnastica, ma anche accessori e abbigliamento streetwear. Vediamo come funziona e come vendere le nostre sneaker, oltre a ricordarvi la nostra guida per come vendere su eBay .

Forse non lo sapete, ma il mercato delle scarpe, soprattutto quello delle sneaker , è incredibilmente ricco di appassionati sempre in cerca di rarità e pezzi da collezione. E potrebbe benissimo darsi che quel paio di sneaker che avete nell'armadio possano valere anche un bel po' di soldi! Ma come fare?

Indice

Cos'è e come funziona Klekt

Il secondo punto riguarda la pulizia. Chi acquista su Klekt ha le opzioni Crep Clean , un servizio di pulizia e aggiunta di deodoranti, e Crep 360 , un servizio di protezione delle sneaker pre proteggere le scarpe da ginnastica da liquidi, macchie e scolorimento dei raggi UV (non è compatibile con pelle verniciata e materiali in gomma). Questa opzione non riguarda i venditori, ma è comunque un servizio interessante offerto da Klekt.

Ci sono tre punti rimasti in sospeso. Il primo riguarda la lingua. App e sito di Klekt sono in inglese, quindi se vi stavate chiedendo se Klekt è in italiano , la risposta è negativa.

Per quanto riguarda i resi, Klekt non li accetta, così come non accetta il cambio. Una volta che un acquirente ha effettuato un ordine e al venditore sono stati inoltrati i proventi, non potrà più rimandare indietro il prodotto.

Hyperwallet è una piattaforma del gruppo Paypal ed effettuerà i trasferimenti di denaro in qualsiasi valuta in modo trasparente, fondi che poi potrete decidere se trasferire automaticamente sul vostro conto corrente bancario (o su PayPal).

Successivamente, se tutto è a posto, le scarpe verranno spedite al compratore e il venditore riceverà il suo pagamento. Se invece le sneaker non superano il controllo, l'acquirente verrà rimborsato e voi dovrete pagare la spedizione per riavere le scarpe indietro. Klekt vi addebiterà un minimo di 15 euro o un importo fino al 15% dell'importo della transazione come commissione di servizio e spedizione, utilizzando le informazioni di pagamento fornite al momento della registrazione. In caso contrario, entro sei mesi l'articolo verrà distrutto.

Qui il team controllerà il prodotto e in uno o due giorni si assicurerà che sia originale. Ogni articolo viene ispezionato da più membri del team utilizzando il metodo e la tecnica appropriati e pertinenti per quell'articolo specifico per determinarne l'autenticità. Solo gli articoli considerati autentici al 100% vengono spediti agli acquirenti.

Com'è possibile? Perché Klekt non funziona come eBay, Amazon o Etsy, ma i venditori devono spedire i loro prodotti all'azienda per una verifica. Quindi se vendete un paio di scarpe, vi verrà mandata un'etichetta di spedizione di UPS (o DHL Express se vivete nel Regno Unito) del costo di 5 euro (inclusi nel prezzo di acquisto delle sneaker) che dovrete usare per inviarle a Klekt entro 48 ore.

Il successo di Klekt è dato non solo dal suo modello di business , ma anche per l'attenzione che viene riservata agli acquisti. Infatti un utente che compra dalla piattaforma ha la certezza che otterrà un prodotto originale, ma anche (e non è scontato quando si tratta di compravendite tra privati) che verrà spedito.

Klekt chiede di mettere in vendita solo le scarpe che siano in buone condizioni, ma se proponete una scarpa vintage o qualcosa che potrebbe interessare i collezionisti, potete farlo indipendentemente dalle condizioni.

Gli articoli usati invece devono essere chiaramente contrassegnati come utilizzati e bisogna indicare eventuali difetti nella confezione, ad esempio danneggiata, senza carta velina, scatola sostitutiva, indicare eventuali segni, graffi o escoriazioni sulla scarpa, indicare chiaramente se presentano segni di ingiallimento, dichiarare se sono di grado B (ovvero in condizioni meno che ottime).

Gli articoli deadstock devono essere nuovi di zecca, mai indossati, con eventuali extra forniti nella confezione, come lacci, punte di pizzo, etichette aggiuntive del produttore, imballaggi speciali, con la scatola e l'imballo originali e non danneggiati.

Come afferma Klekt, una scarpa usata è una scarpa che è stata indossata o non è deadstock. Ciò significa che se è stata indossata per cinque minuti, cinque ore o cinque giorni, è classificata come usata.

Il 2021 è stato un anno importante per Klekt. Se infatti se fino ad allora vendeva scarpe (ma non solo) di tipo deadstock , ovvero nuove, mai indossate e dotate della scatola originale integra (con eventuali accessori aggiuntivi), quell'anno è stato annunciato USED, ovvero un programma per vendere sneaker usate, ma ovviamente in buone condizioni.

Klekt è una piattaforma europea per la compravendita di sneaker, fondata nel 2013 da Heiko Lanzke e Marius Obiegala a Colonia, in Germania, e nel 2021 ha raddoppiato con una succursale anche in Olanda.

Per poter accedere, dovete avere minimo 30 vendite completate al mese negli ultimi 3 mesi, tasso di completamento delle vendite dell'80% (per ogni 10 vendite almeno 8 devono andare a buon fine), nessun ordine rifiutato o errore di autenticazione (difettoso, taglia errata, SKU errato, falso), tutti gli articoli spediti a entro 48 ore.In ogni caso, sarà Klekt a contattarvi se sarete idonei.

Infine, se questo mondo dovesse appassionarvi, Klekt ha un programma Super Seller, una comunità di venditori che avrà vantaggi esclusivi come il cashback, spedizione in blocco e pagamento in 24 ore.

Come vendere su Klekt

Vediamo come vendere sulla piattaforma, da sito , in caso preferiate usare un computer, o app.

Se un acquirente dovesse comprare il vostro prodotto, non spedirete a lui direttamente, ma a Klekt entro 48 ore attraverso un'etichetta precompilata UPS. Klekt che lo controllerà e in caso di esito positivo lo manderà all'acquirente.

Ricapitolando, su Klekt si possono mettere in vendita sneaker, accessori e abbigliamento streetwear nuovi (deadstock) e sneaker usate. Dovete essere maggiorenni e iscrivervi alla piattaforma, che aprirà per voi un account Hyperwallet per la ricezione del denaro in seguito all'acquisto.

Dopo questa lunga introduzione, abbiamo tutti gli strumenti per mettere in vendita le nostre sneaker su Klekt.

Se volete vendere su Klekt da un PC, Mac o Windows, avviate un browser di vostra scelta (Klekt consiglia di usare Chrome, soprattutto per quanto riguarda il download dell'etichetta di spedizione) e andate sul sito ufficiale. Cliccate in alto a destra sull'icona a forma di uomo stilizzato e selezionate Sign Up.

Nella pagina successiva, avete tre alternative per la creazione dell'account: utilizzando la vostra email o il vostro account Facebook o Apple.

Se optate per l'email, scrivete il vostro nome nel campo First Name e il cognome dove c'è scritto Last Name. Ora inserite il vostro numero di telefono sotto Phone Number e il vostro indirizzo di posta elettronica alla voce Email Address.

A questo punto, create e inserite una password, mettete la spunta di fianco a I hereby confirm I am over 18 years of age e siete pronti per cliccare su Sign Up per creare il vostro account.

Se invece optate per l'utilizzo del vostro account Facebook o Apple, cliccate su Sign in with Apple o su Login with Facebook e inserite i dati di accesso come richiesto.

Ora che siete utenti Klekt, potete creare la vostra inserzione per mettere in vendita un prodotto. In alto a destra cliccate su Sell, inserite il nome dell'articolo nel campo Product name o il codice SKU, che potete trovare sulla scatola o sull'etichetta, nel campo Search by SKU.

Se non trovate il vostro articolo tra quelli disponibili, contattate il team di Klekt scrivendo un'email all'indirizzo support@klekt.com. Klekt non garantirà che ogni prodotto verrà aggiunto, ma ascolterà la vostra richiesta.

Ora selezionate Used o New, a seconda che il prodotto sia usato o nuovo (vi ricordiamo che se è usato potete vendere solo scarpe) e cliccate su Select US Size per selezionare la taglia. Klekt utilizza le taglie US per i prodotti. Potete controllare sulla scatola o sull'etichetta del prodotto.

Ci siamo quasi. A questo punto dovete inserire il prezzo del prodotto che volete vendere, cioè quanto volete incassare voi senza considerare commissioni e spese di spedizione (il netto).

Se non avete idea del prezzo da impostare, cliccate su Show sales history per vedere a quanto è stato venduto lo stesso articolo (con commissioni e spese di spedizione incluse). A questo punto la piattaforma calcolerà le commissioni e aggiungerà le spese di spedizione, con il totale che dovrà pagare il compratore.

Se vendete un paio di scarpe usate, dovrete ora indicarne le condizioni, sia delle scarpe stesse (sotto Item condition), aggiungendo eventuali problemi nel campo Other Issues, che della scatola (alla voce Box condition). Poi cliccate su Add photographs per aggiungere immagini delle scarpe e del prodotto come indicato dalle immagini.

A questo punto dovete scegliere per quanto tenere attiva l'inserzione. Cliccate sul menu a tendina I want my listing live for e selezionate, per un articolo nuovo (deadstock) 1 settimana, 2 settimane o 1 mese, e per un articolo usate 1, 2 o 3 mesi.

Cliccate sui pulsanti Preview per visionare l'inserzione e poi su Next step. Alla voce Account Details controllate che sia tutto a posto e, dopo aver ricevuto un codice via SMS, inseritelo nel campo Verification code per poi cliccare su Verify. Ora cliccate su Next Step, accettate le condizioni d'uso di Klekt e cliccate su Next Step.

Ora dovrete accettare l'accordo di vendita mettendo la spunta di fianco a Accept merchant agreement e di essere contattati da Klekt selezionando I am happy for Klekt to contact me regarding the sales of my listings.

Cliccate su Finish e il vostro annuncio sarà attivo per la durata impostata.

Se volete, potete sempre effettuare delle modifiche all'annuncio cliccando sull'icona dell'uomo stilizzato in alto a destra e, dopo aver effettuato l'accesso, cliccate su Seller account. Qui trovate le inserzioni: se volete modificare la durata dell'inserzione, mettete la spunta di fianco all'inserzione e selezionate Update expiry. In alternativa, per effettuare modifiche diverse cliccate sul pulsante Edit listing. Se invece volete cancellare l'annuncio, cliccate su Delete.

E se doveste vendere l'articolo, è tutto semplicissimo. Riceverete un'email in cui dovrete confermare la vendita e una successiva con l'etichetta prepagata di UPS. Impacchettate la scatola ed entro 48 ore prenotate il ritiro da parte di UPS o portate il pacco presso uno dei punti di accettazione.

Se la vendita è avvenuta durante il fine settimana, Klekt consiglia di stampare o scaricare l'etichetta di spedizione il prima possibile, mentre se non siete in grado di spedire un articolo entro questo periodo di tempo, per evitare che l'ordine venga annullato o siate penalizzati come venditori, contattate l'Assistenza.

Una volta che l'articolo è stato accettato dal team di Klekt, verrà spedito al compratore e voi potrete ricevere il vostro pagamento su Hyperwallet entro 2-5 giorni lavorativi.

Da app