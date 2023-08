Vi ritrovate con molte, troppe cose in casa e avete deciso di liberare un po' di spazio? Oppure, magari vi state trasferendo e non volete portare con voi tutto ciò che avete accumulato nel corso degli anni e che, in realtà, non vi serve davvero. Avete pensato che molte delle cose che avete e che non volete più possono essere utili agli altri? Per dare una seconda vita a ciò che avete in casa potete vendere quello che non volete o che non usate più. Ci sono molti siti internet, come già probabilmente saprete, che vi consentono di vendere oggetti e abiti di seconda mano. In questo modo potrete fare spazio e pulizia e, al tempo stesso, guadagnare qualche soldino in più.

Oggi vediamo come vendere su Subito, una delle piattaforme più utili e utilizzate sul web. Ne avete già sentito parlare? Prendetevi un po'di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi.

Nei prossimi paragrafi troverete le informazioni relative a come vendere su Subito. Se avete già qualcosa in mente che non vi serve più allora vi consigliamo di seguire i passaggi proprio mentre ve li illustriamo uno alla volta. In questo modo non rischierete di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per cominciare?