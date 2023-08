Gli utenti Apple hanno a disposizione alcuni utili strumenti per proteggere gli account . Grazie ad alcune impostazioni dei sistemi operativi iOS e iPadOS e ad un'apposita pagina del sito di Apple, è possibile visualizzare chi accede a iPhone e a iPad e scoprire se qualcuno abbia utilizzato l'account Apple senza autorizzazione. Vediamo come fare.

Indice

Come visualizzare chi accede a iPhone o iPad dalle Impostazioni di iOS/iPadOS

Tale elenco, si badi bene, potrebbe includere anche quei dispositivi che non sono più in vostro possesso, magari perché venduti oppure perché inutilizzabili.

Per accedere all' elenco dei dispositivi connessi all'account Apple è sufficiente seguire questi semplici passaggi, uguali sia su iPhone che su iPad:

In questo modo, ogni utente potrà sempre assicurarsi che l'account personale non figuri in dispositivi (smartphone, tablet, computer e indossabili) che non sono in suo possesso.

Come visualizzare chi accede a iPhone o iPad dal sito Apple

Oltre allo strumento integrato sullo smartphone o sul tablet, esiste un altro modo per visualizzare chi accede a iPhone, iPad ed altri dispositivi della "mela", attraverso il proprio account Apple.

Sfruttando un'apposita sezione della pagina Apple ID del sito ufficiale dell'azienda americana, infatti, è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi collegati al proprio account e altri dettagli relativi all'Apple ID.

La prima cosa da fare è aprire un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) ed accedere alla pagina https://appleid.apple.com.

Eseguite l'accesso al vostro Apple ID. Come dite? Non ricordate la password? Vi suggeriamo, allora, di leggere il nostro approfondimento su come recuperare le credenziali dell'ID Apple.

Se state utilizzando l'iPhone o l'iPad, si attiverà in automatico il sistema di autenticazione impostato sul dispositivo (Face ID o Touch ID) al fine di velocizzare e rendere più semplice l'accesso al sito in questione.

Una volta eseguito il login, fate tap sulla sezione Sicurezza dell'account e verificate la congruenza dei dati riportati. In particolare, bisognerà verificare:

Corrispondenza del numero di telefono registrato

Numero (con relativo modello) dei dispositivi registrati

È possibile cliccare sul singolo dispositivo per aprire una pagina di approfondimento in cui verrà mostrato il numero di modello, il numero di serie, alcune informazioni come la versione del sistema operativo e il codice IMEI, ma anche l'abilitazione di alcune impostazioni, tra cui il backup iCloud, Trova il mio iPhone e la possibilità di ricevere codici di verifica dell'ID Apple.

Per rimuovere il dispositivo, è sufficiente scorrere in basso la pagina e fare tap sulla voce Rimuovi dall'account.

Verificate, inoltre, la data dell'ultimo aggiornamento della password e l'indirizzo di posta elettronica per le notifiche.

Infine, dal portale è possibile controllare l'elenco delle applicazioni e dei siti web che utilizzano l'Apple ID per l'accesso:

Entrate nella sezione Sicurezza

Fate tap su Gestisci app e siti web

L'elenco delle app e dei siti web è riportato sotto la voce Accedi con Apple

Un altro modo per visualizzare chi ha accesso a iPhone o all'iPad consiste nel controllare i dispositivi autorizzati per l'autenticazione a due fattori, in modo da verificare che non ve ne siano alcuni non riconosciuti.