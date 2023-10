CoPilot di Microsoft: come attivarlo e usarlo in Windows 11

Lo strumento rappresenta un passo importantissimo per Microsoft perché mette a disposizione delle vostre dita un chatbot sempre pronto a soddisfare le vostre richieste, e persino a prevenirle con il suo comportamento proattivo. Andiamo a scoprire allora come usarlo in Italia, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come modificare la barra delle applicazioni di Windows 11 .

Lanciato con l'aggiornamento del 26 settembre 2023, Windows CoPilot è un assistente AI per Windows, ma purtroppo a causa del DMA (Digital Markets Act) in Europa non è disponibile. Vediamo allora come attivare CoPilot di Microsoft e come usarlo in Windows 11 .

In caso non siate totalmente estranei alle vicende Microsoft, vi sarete accorti che nell'ultimo anno la casa di Redmond ha inserito l'intelligenza artificiale in ogni suo prodotto, e ora con Windows CoPilot ha deciso di cambiare il nostro rapporto con il suo sistema operativo.

Indice

Cos'è Copilot

Il 26 settembre 2023 Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di Windows 11 più interessante degli ultimi anni, con, tra gli altri, diversi aggiornamenti legati all'intelligenza artificiale come strumenti IA di disegno per Paint, strumenti di estrazione del testo (ovviamente IA) per Strumento di cattura e, ovviamente, Copilot

Windows CoPilot, introdotto come preview, è un assistente AI creato da Microsoft e alimentato dalla sua tecnologia di modelli linguistici di grandi dimensioni, e che si integra con Windows tramite una barra laterale intelligente sempre a vostra disposizione.

Questo strumento sostituisce Cortana e porta Bing Chat a nuove vette, in quanto non solo sarà sempre a portata di clic in una sua finestra integrata di Windows, ma vi aiuterà ad affrontare tutti i problemi della vita di tutti i giorno, in alcuni casi proponendosi proattivamente.

Oltre a essere integrato in Windows 11, Copilot è richiamabile da qualsiasi applicazione e funziona anche all'interno delle stesse, come nel caso di Edge o della suite di produttività Microsoft 365, che infatti fa ampio uso dello strumento.

Ma cosa si può fare con CoPilot? Pensate a un chatbot di IA generativa sempre a disposizione, senza dover aprire ChatGPT, Midjourney o altri strumenti.

Dovete farvi riassumere un paragrafo, scrivere un'email, leggere un testo da uno screenshot? Niente di più facile, ma c'è molto di più.

Potete chiedere a CoPilot per esempio di chiamarvi su Skype degli amici dall'altra parte del mondo, e sarà lui a verificare il fuso orario e decidere se non è il caso di disturbarli. Oppure potete usarlo per organizzare un viaggio di lavoro, e lo strumento troverà i voli e le sistemazioni per voi: tutto quello che dovrete fare sarà indicargli data di partenza, destinazione e data di arrivo. Oppure potete usare CoPilot per avviare la ricerca di un brano su Spotify e avviarne la riproduzione, o per attivare la modalità Non disturbare.

Insomma, forse si fa prima a dire cosa non si può fare con CoPilot, e le sue già ampissime funzionalità possono essere ulteriormente espanse tramite i plugin e grazie alla capacità di recuperare informazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda i plugin, sviluppatori di terze parti possono infatti creare soluzioni per privati, professionisti e imprese per leggere i PDF, effettuare calcoli e molto altro, proprio come avviene per ChatGPT Plus. E infatti le collaborazioni già attive o in via di sviluppo sono OpenTable, Wolfram Alpha, Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor e Zillow.

Questo consentirà a CoPilot di fornire informazioni specifiche per una serie di contesti, oltre ai consigli contestuali basati sulla conversazione.

La possibilità di recuperare informazioni sarà invece particolarmente importante per le aziende, che potranno incorporare il chatbot nella loro rete aziendale perché possa attingere ai dati ed effettuare calcoli o avviare operazioni su richiesta.

E tutto questo è disponibile in Windows 11, ora, grazie all'aggiornamento facoltativo Moment 4 (KB5030310) tramite Windows Update. O almeno sarebbe, perché in Europa Microsoft non lo ha rilasciato a causa del Digital Markets Act (DMA).

Cos'è questa storia? Per chi non lo sapesse, all'inizio di settembre l'UE ha aggiunto Windows in una lista contenente altri 22 servizi definiti gatekeeper, che in base alla loro importanza nel mercato detengono (o rischiano di detenere) un regime di monopolio.

L'UE aveva annunciato che le aziende con servizi nell'elenco dei gatekeeper avrebbero avuto sei mesi per conformarsi alle autorità di regolamentazione e promuovere pratiche digitali eque, e la mancata osservanza comporterà sanzioni fino al 10% del fatturato annuo mondiale dell'azienda e fino al 20% in caso di recidiva (e in alcuni casi anche l'obbligo di vendita di parti del suo business).

Non è un problema da poco, e al momento Microsoft ritiene che Copilot non sia conforme alle regole del DMA, quindi lo ha rilasciato come anteprima solo in Nord America, nonché parti dell'Asia e del Sud America.

Per quanto riguarda lo Spazio Economico Europeo (SEE), le tempistiche non sono note, ma l'azienda è al lavoro per risolvere i problemi.

Quindi cosa fare se volete usare Copilot in Italia? Aspettare fino a data da definirsi? Niente paura: c'è una soluzione a tutto. Andiamo a scoprirla.