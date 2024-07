Copy AI, come funziona e a cosa serve?

Nel recente periodo una serie di tools basati sull'intelligenza artificiale si è fatta spazio. In larga parte nati su Chat GPT, mirano a soddisfare gusti ed esigenze specifici. Se sei alla ricerca di un ottimo software nella produzione di testi, capace di realizzarli simili a quelli scritti da persone in carne e ossa, forse ne hai già sentito parlare. Ti alletta l'idea di aderirvi, ma al tempo stesso temi di scegliere il programma sbagliato. Con il proliferare di varie soluzioni, orientarsi può sembrare complicato e prima di buttarti vorresti conoscere a fondo un servizio. In tal caso, sei "atterrato" sulla guida che fa per te. Nel corso dei prossimi paragrafi, infatti, andremo ad analizzare le peculiarità di Copy AI . Senza perderci in disquisizione tecniche, passeremo in analisi i tratti fondamentali, affinché, al termine della lettura, tu abbia tutte le conoscenze necessarie a sfruttarne il potenziale.

Cosa fa Copy AI?

Sebbene siano pervenute delle critiche perché potrebbe sostituire i professionisti in carne e ossa, una buona parte degli addetti ai lavori non considera Copy AI concorrenza. Al contrario, pensa sia un canale utile a liberare e potenziare la creatività . Quando il guizzo tarda ad arrivare, scende in campo la piattaforma.

Un blogger, anche chi non ha un diretto supervisore o cliente a cui rendere conto, ha un'opportunità d'oro per superare il famigerato blocco dello scrittore . Altrimenti noto come sindrome della pagina bianca, adesso ha finalmente una soluzione, un "acceleratore di risultati". Niente più lunghe attese davanti allo schermo del proprio computer in attesa che arrivi la fatidica ispirazione. Grazie a Copy AI è questione di un attimo creare contenuti freschi e coinvolgenti.

Inoltre, torna comodo nella gestione delle numerosissime corrispondenze via posta elettronica. Per messaggi di benvenuto, ringraziamenti, conferme e risposte non c'è nessun tentennamento.

La sfida portata avanti era di aiutare gli imprenditori a raccontare le loro storie. Entro la fine della prima settimana Lu e Yacoubian aveva già dei clienti paganti. Oggi, numerose aziende rinomate quali Nestle, Ogilvy, eBay e Zoho vi ricorrono nel copywriting. Il fruitore dà delle informazioni di base, come il tipo di contenuto da veicolare, il pubblico di destinazione e il tone of voice (tono di voce) desiderato. A partire da qui, l'intelligenza artificiale genera diverse varianti di testo.

Dopo aver osservato a lungo i colossi della Silicon Valley, in California, hanno lasciato il precedente lavoro pur di dedicarsi alla loro opera, fondata nel 2020, sulla base di GPT3 (Generative Pre-trained Transformer 3), strumento di deep learning "firmato" OpenAI. Esatto, in modo indiretto, Elon Musk e Sam Altman, fondatori di quest'ultima, hanno contribuito alla nascita di un intero ecosistema.

Come aprire un account

Quali sono le funzionalità

Hai completato l'iscrizione e ti sei loggato.

A questo punto, ti comparirà l'interfaccia utente principale, ben organizzata tra le varie sezioni. I programmatori si sono guardati bene dal rendere il sistema troppo elaborato o applicare le voci in maniera ridondante: ciascun link ha una destinazione precisa.

Al centro saranno messe in belle mostra le voci di solito più usate dagli utenti. In alto a sinistra sotto "Teamspace" puoi creare diversi gruppi di lavoro mediante il menù a tendina (clicca su "New Teamspace" e compila il mini-modulo). Per quanto riguarda la barra laterale, essa è composta da:

"Chat"

"Projects"

"Workflows"

"Operating Systems"

"Workflow Library"

"Infobase"

"Brand Voice"

Alimentata dall'intelligenza artificiale, Chat consente di generare testi in modo interattivo così:

Scegli un prompt: selezionale uno suggerito dalla piattaforma oppure scrivine uno tuo. Ti è sufficiente un linguaggio naturale, privo di frasi artificiose e che mai verrebbero adottate nel mondo reale

selezionale uno suggerito dalla piattaforma oppure scrivine uno tuo. Ti è sufficiente un linguaggio naturale, privo di frasi artificiose e che mai verrebbero adottate nel mondo reale Inserisci le tue informazioni: illustra dettagli rilevanti nella creazione del contenuto, tipo il nome del tuo brand o il target di riferimento

illustra dettagli rilevanti nella creazione del contenuto, tipo il nome del tuo brand o il target di riferimento Personalizzare il tone of voice (tono di voce): assicurati che il testo rifletta lo stile e la personalità del marchio

assicurati che il testo rifletta lo stile e la personalità del marchio Genera il testo: sulla base delle informazioni e del prompt, l'intelligenza artificiale genererà l'elaborato

sulla base delle informazioni e del prompt, l'intelligenza artificiale genererà l'elaborato Rifinisci e perfeziona: seleziona il testo di tuo gradimento e sistemalo a seconda delle tue specifiche esigenze. Non aspettarti che il lavoro sia perfetto al primo colpo perché, anche se gli sviluppatori hanno compiuto dei progressi, la capacità di veicolare certi messaggi e valori richiede tuttora una componente umana

In "Projects" trovi ogni progetto che hai realizzato fino a quel momento.

Dopo un po' di utilizzo reperire quello di interesse rischia di diventare complicato. Ecco perché l'ideale sarebbe organizzare tutto in cartelle, sennò esiste la barra di ricerca.

Chi mastica abbastanza bene l'inglese avrà forse capito cosa si intende con "Workflows", l'automatizzazione dei flussi di lavoro. Il canale, utile nelle operazioni di marketing e di vendite, è in grado di:

Ricercare e segmentare prospect

Personalizzare i contenuti in relazione ai prospect, basati sulle loro caratteristiche e interessi

fare lead nurturing: nutre le relazioni con i prospect attraverso e-mail e messaggi mirati

generare di report: traccia le campagne e misura i risultati

In "Workflow Library" sono raggruppati workflow predefiniti, catalogati come in una libreria. Ad esempio, "Lead Contract Enrichment from LinkedIn Profile" estrae un profilo di LinkedIn di un prospect, ne sintetizza la storia lavorativa, estrae i dettagli inerenti all'istruzione e la posizione.

Il termine "Operating Systems" identifica la capacità di Copy AI di integrarsi con oltre 2.000 applicazioni differenti.

Dunque, sa collegarsi ai tuoi strumenti esistenti, come CRM (Customer Relationship Management), piattaforme di marketing via e-mail, strumenti di gestione dei social media, ecc. Grazie alla stretta interconnessione, il processo di generazione e distribuzione dei contenuti guadagna efficienza.

Le funzionalità di sicurezza implementate ti permettono di proteggere i tuoi dati, ad esempio la crittografia mentre sono in transito e quando vengono memorizzati sulla piattaforma. In aggiunta, ti dà controlli di accesso granulari per assegnare il diritto di accesso e le modalità di fruizione.

In base alla specificità del prodotto, Copy AI raccomanderà dei casi d'uso personalizzati. Supponendo che tu venda un software di CRM, potrebbe generare e-mail di lead nurturing affinché i prospect siano incoraggiati a registrarsi per una demo o creare post sui social media, in promozione del software. Oppure, se sei un blogger cercherà di fornirti degli spunti interessati per la stesura degli articoli o la creazione di titoli accattivanti, cosicché il potenziale lettore venga persuaso ad aprire l'articolo.

"Infobase" è una sorta di archivio centrale per tutte le informazioni principali del tuo marchio. Qui hai modo di raccogliere e organizzare una vasta gamma di dati, tra cui:

Informazioni aziendali

Dati del pubblico

Guideline di stile

Termini tecnici

Esempi di contenuti

Oltre allo sviluppo di nuovi contenuti, ti aiuta a mantenere coerenza tra messaggio e immagine del brand, a migliorare l'efficienza e a supportare la formazione dei dipendenti.

Con "Brand Voice" trasformi, infine, le informazioni aziendali in una voce unica e riconoscibile. Ciò ti consente di definire diversi tone of voice in relazione all'attività svolta e al lettore.