Azar è un'app di video chat con la quale è possibile interagire con persone da tutto il mondo: vediamo come usarla al meglio in questa guida

Le persone che utilizzano con frequenza siti e applicazioni dedicati a conoscenze e appuntamenti avranno di sicuro già sentito parlare di Azar, mentre a molti altri questo nome potrebbe non dire assolutamente nulla. Azar è principalmente una video chat app, scaricabile sia per Android che per dispositivi iOS, che dispone però anche di alcune funzioni di social networking. Con quest'applicazione è possibile connettersi con milioni di persone collegate da tutto il modo utilizzando videochiamate e chat. Da Chatroulette a Omegle, passando per Camsurf a Tinychat, di siti e app che offrono funzioni simili ce ne sono a decine. Molti però hanno avuto negli anni problemi di connessioni, sovraffollamento o atteggiamenti molesti, mentre Azar si presenta come "un'alternativa divertente e sicura a Omegle e ad altri servizi di chat video casuali". Con questa guida vedremo quindi nel dettaglio cos'è, come funziona e come utilizzare nel migliore dei modi Azar.

Indice

Cos'è Azar e come si usa?

Azar è un'applicazione con la quale poter interagire, tramite un sistema di video chat casuale, con persone connesse da tutto il mondo, che si colloca a metà strada tra un'app di incontri, una piattaforma di streaming in diretta e un social network. È disponibile anche un sito web, che presenta però alcune funzioni in meno e una minor possibilità di personalizzazione rispetto all'applicazione per dispositivi mobili. Azar è la prima app lanciata da Hyperconnect LCC, una società fondata nel 2014 a Seoul, in Corea del Sud, che nel giro di un anno ha reso disponibile il loro primo servizio di comunicazioni video online sul Google Play in quasi 60 Paesi. Dopo pochi anni, Azar ha superato i 500 milioni di download a livello globale, grazie soprattutto ad alcune sue funzioni che rendono la fruizione del servizio di "scoperta sociale" molto diverso da tutti gli altri presenti sul mercato. La sua funzione di matching dei profili, secondo quanto dichiarato dall'azienda, ha superato i 100 miliardi di corrispondenze affinate in video chat. Dopo aver scaricato e installato l'app sul proprio dispositivo, Azar permette ai suoi utenti, attraverso un sistema di matching casuale, di connettersi con tramite una video chat con tutti gli altri utenti registrati all'app sparsi per il mondo. Vediamo quindi, nel dettaglio, come utilizzare al meglio Azar. Scarica da Play Store

Registrazione ad Azar

Registrarsi ad Azar, e iniziare così a cercare utenti con i quali fare conoscenza, è molto semplice, sia che si tratti dell'app per i dispositivi mobili Android e iOS, sia che lo si voglia utilizzare tramite un qualsiasi tipo di computer. Una volta scaricata l'app o fatto accesso al sito, si potrà scegliere la modalità di registrazione, che può avvenire utilizzando un account tra Google, Facebook e Apple o, in alternativa, registrando il proprio numero di cellulare. Bisognerà poi accettare i termini di servizio e impostare la data di nascita. Azar non permette agli utenti di età inferiori ai 17 anni di registrarsi, ma la selezione della data non richiede comunque alcun tipo di certificazione. Nonostante ciò, Azar mostra come prima notifica un riassunto delle proprie regole più importanti, che dovrebbero garantire la sicurezza degli utenti: moderazione delle live tramite IA in tempo reale, divieto di registrazione degli schermi e assistenza 24 ore su 24 e sette giorni su sette per le segnalazioni. Scarica da App Store

A cosa serve Azar?

La finalità principale di Azar è principalmente quella di ampliare la propria cerchia sociale, conoscendo persone nuove e culture diverse, ma può essere utilizzata anche per creare contenuti originali da condividere attraverso una propria live room o, magari, per praticare una lingua straniera. Azar, che si considera un'app "all in one", ha come funzione principale quella classica di una video chat casuale, che ti connette a un utente online con il quale poter interagire. L'algoritmo di Azar tende a trovare principalmente persone nelle vicinanze, mantenendo comunque un'alternanza con persone straniere, dando così a ogni utente diverse possibilità di interazione.

Come fare videochiamate con sconosciuti?

Quindi, dopo aver installato l'applicazione e completato la registrazione del profilo, sarà possibile iniziare a utilizzare Azar, a visualizzare i profili degli altri utenti e a effettuare le nostre prime chat video. Azar utilizza un algoritmo che seleziona in modo casuale le persone con cui è possibile connettersi, cercando però di fare in modo di accoppiarci con profili dagli interessi simili ai nostri. I collegamenti avvengono in automatico e, una volta trovato un utente con il quale si desidera parlare, si può iniziare normalmente una conversazione, che possiamo comunque interrompere in qualsiasi momento semplicemente facendo swipe (nel caso dell'app) o premendo l'apposito tasto (nella versione desktop). Durante la video chat è anche possibile interagire utilizzando effetti speciali, filtri, giochi o donando e ricevendo regali digitali. Utilizzando l'app con frequenza il sistema affinerà sempre più la ricerca, provando a creare connessioni dagli interessi simili ai nostri. Si può anche scegliere un unico genere con il quale interagire, così com'è possibile selezionare una sola nazione per le connessioni, ma sono funzionalità a pagamento.

Le altre funzionalità di Azar

Ci sono però altre funzioni particolari grazie alle quali Azar permette alle persone registrate di ampliare la propria rete di contatti: la prima è la possibilità di aggiungere i nostri utenti preferiti a un elenco di amici, di modo da poterci ricollegare direttamente in qualsiasi momento, senza dover sperare di ritrovali casualmente online. Sull'app c'è poi la sezione Lounge (che non è però disponibile sul sito), uno spazio simile alle classiche app di dating (come Tinder). Una volta caricate le nostre foto e una breve bio sul nostro profilo, avremo modo di scorrere tra diversi utenti con interessi simili, ai quali potremo dare un like (cliccando su un "Mi piace" o facendo swipe a destra) e inviare un messaggio in caso di interesse reciproco. Si può anche fare swipe a sinistra (o premere sulla X) per passare oltre un profilo che non ci interessa, o tornare indietro se ne abbiamo inavvertitamente saltato uno. C'è anche la possibilità di dare un boost al proprio profilo, ma anche questa è un'opzione attivabile a pagamento. L'ultima di queste funzioni è lo streaming video online, una sezione nella quale gli utenti possono creare (o anche semplicemente partecipare tramite una chat) delle vere e proprie Live Room, che possono essere utilizzare per mostrare un proprio talento, organizzare interviste con ospiti o anche fare due chiacchiere in tranquillità con gli altri utenti collegati, magari durante la nostra quotidianità.

Le gemme e l’abbonamento ad Azar

Come visto, alcune delle funzioni di Azar necessitano di un pagamento in "gemme" per essere attivate, che sono dei token elettronici che possono essere acquistati e utilizzati per comprare articoli di diverso tipo all'interno dell'app. Con queste gemme è possibile acquistare temporaneamente alcune la possibilità di modificare alcune opzioni di ricerca, come la scelta della nazionalità dei nostri collegamenti o il loro genere, oppure comprare e, ad esempio, regalare degli articoli virtuali a un altro membro della community, magari durante una sessione live. L'acquisto di un numero definito di gemme ha un costo che è ovviamente crescente all'aumentare del numero di token. Esiste anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento, tramite il quale si ricevono quotidianamente delle gemme e, come specifica l'app nei propri termini di servizio, si possono "ottenere sconti per una certa durata del periodo di pagamento, delle gemme bonus, articoli, premi o altri vantaggi con un prezzo corrispondente". Il rinnovo dell'abbonamento avviene automaticamente ogni mese e, se si intende disdirlo, dovrà essere annullato almeno ventiquattro ore prima della scadenza del periodo di abbonamento in corso.

Le regole di Azar

Essendo una video chat in tempo reale, nonostante tutti gli accorgimenti è chiaramente difficile riuscire a sorvegliare le attività di tutti gli utenti. Azar, in ogni caso, assicura che la l'attività di monitoraggio è attiva 24 ore su 24. Azar mette quindi in chiaro che "gli utenti sorpresi a partecipare ad attività considerate dannose per il benessere della community (linguaggio offensivo, esposizione di parti del corpo, divulgazione di informazioni personali e altri comportamenti illeciti) non potranno accedere a Live". Per partecipare alle sessioni live, l'età minima richiesta è di 18 anni, e non di 17 come invece è necessario per potersi registrare alla piattaforma. Azar, difatti, sottolinea che "ai minori è rigorosamente vietato lo streaming". La piattaforma consiglia, inoltre, di "non rivelare mai informazioni personali o finanziarie ad estranei". In ogni caso, c'è sempre la possibilità di segnalare al team di Azar Live "qualsiasi comportamento che non rispetta le linee guida della community".

