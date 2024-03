Cos'è e come funziona Backdrop su Instagram

Se non hai mai sentito parlare di Backdrop su Instagram , continua a leggere e ricordati che in Italia non è ancora arrivato, ma accadrà presto. Per il momento, la funzionalità è disponibile solo per alcuni account, e solo negli Stati Uniti.

Creare contenuti su Instagram è facile (che siano interessanti per davvero? è tutta un'altra cosa), ma presto lo sarà ancora di più. E questa novità la dobbiamo a Backdrop , nuova e rivoluzionaria funzionalità sviluppata per soddisfare le esigenze dei creator , senza per forza essere professionisti del video editing.

Indice

Cos’è Backdrop su Instagram?

Basteranno pochi tocchi per trasformare degli sfondi in una parte viva , attiva e magnifica anche degli scatti più insipidi. Questo tool si prefigge l'obiettivo di aiutare i content creator a realizzare video più efficaci, più ficcanti e di qualità più elevata, senza trascorrere ore ed ore alla ricerca della foto e della postproduzione perfetta .

Come funziona esattamente l’intelligenza artificiale generativa?

Backdrop si basa su una tecnologia proprietaria di Meta Platform, Emu Edit che rappresenterà un grande passo avanti nell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito dell'editing fotografico. A dare la notizia dell'arrivo di Backdrop è stato Ahmad Al-Dahle, capo del settore AI generativa di Meta, il quale ha diffuso la novella su Threads.

Come si usa Backdrop? Ne sapremo di più quando sarà tra le nostre mani. In linea generale, l'utilizzo sarà pensato proprio come è pensato Instagram: intuitivo, grafico e facile da comprendere anche per chi non è nativo digitale. Basteranno pochi tocchi sullo schermo dello smartphone per trasformare gli sfondi da elementi smorti a vive e vibranti realizzazioni, generate dall'AI, e pensate per dare un nuovo twist alle foto.

Insomma: se non sei un bravo editor fotografico, non sei l'unico.

L'AI generativa, però, può venirti incontro aiutandoti in procedure che potrebbero richiedere ore di lavoro e soprattutto una grande quantità di esperienza nei tool dedicati alla post produzione.

Backdrop sarà utilizzabile anche nelle storie di Instagram. Scegliendo lo sfondo desiderato, l'utente sarà poi in grado di inserire la propria immagine e, in pochi passaggi, vederlo trasformato in un ambiente realistico. Ogni foto modificata con Backdrop sarà accompagnata da uno sticker che ti invita a provare Backdrop: un sistema divertente per trasformare questo tool in una funzione virale.

Non facciamo fatica a immaginarci che Backdrop diventerà uno staple nella routine social di molti appassionati della condivisione, con uno spunto per divertirsi ed elaborare con più attenzione le proprie attività quotidiane.