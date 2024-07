Cos'è e come funziona LEGO Builder

Sin dalla sua nascita, nel 1932, la LEGO non ha mai smesso di crescere, riuscendo a far appassionare ai suoi prodotti milioni di persone nel corso di neanche un secolo di vita. Le cose cambiarono nel 1958, quando LEGO lanciò sul mercato il suo primo mattoncino di plastica ad incastro, molto somigliante agli iconici mattoncini LEGO di oggi. Ed è veramente impressionante pensare che i mattoncini del 1958 si adattano ancora perfettamente a quelli prodotti oggi, il che la dice lunga sul modo di lavorare di un'azienda che ha fatto del gioco il suo nome, il suo motto e la sua missione. Il numero di prodotti creati dalla LEGO è enorme, tanto che, secondo le stime, in media esistono 86 mattoncini LEGO per ogni persona al mondo. E, considerando che non sono tutti appassionati di questi puzzle 3D, ne deriva che moltissime persone hanno una smodata quantità di mattoncini che non sa come usare. Per questo, da qualche anno possono arrivare in soccorso diverse app, che aiutano i giocatori a trovare nuove costruzioni da creare con i pezzi a loro disposizione. Tra queste, una delle migliori è sicuramente LEGO Builder, uno strumento che consente di progettare e visualizzare modelli LEGO in modo virtuale, sfruttando un'ampia gamma di mattoncini e colori.

Indice

Cos'è LEGO Builder?

LEGO Builder è un software sviluppato proprio dall'azienda danese, un'app di istruzioni LEGO digitali che promette di aiutare passo dopo passo nelle costruzioni gli appassionati di questi mattoncini, attraverso indicazioni facili e intuitive. Grazie a quest'app è possibile trovare i mattoncini giusti per la costruzione scelta, salvando anche le istruzioni di montaggio in pdf e in 3D. Esistono istruzioni per centinaia di set, con le quali sarà possibile intrattenersi per molto tempo insieme alla famiglia o agli amici, realizzando insieme costruzioni sempre nuove. Scarica da Play Store

A cosa servono le istruzioni digitali?

L'app LEGO Builder, che precedentemente si chiamava (in modo più intuitivo ma meno diretto) LEGO Building Instructions, fornisce quindi agli appassionati una serie di informazioni e tutte le istruzioni necessarie per costruire alla perfezione il set LEGO prescelto. Queste istruzioni, mostrate in Pdf sul proprio dispositivo, non sono altro che le scansioni dei libretti originali venduti insieme ai set LEGO. Scansioni che, in realtà, sono disponibili anche sul sito ufficiale dell'azienda che produce questi iconici mattoncini, anche se l'app permette un'interazione diretta e più pratica con le istruzioni. Vediamo quindi come utilizzare quest'app. Scarica da App Store

Come si usa LEGO Builder

LEGO Builder è un'app disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Per scaricarla, è sufficiente aprire sul proprio dispositivo mobile lo store di riferimento, cercare l'app, avviare il download e attendere l'installazione. Al primo avvio di LEGO Builder, dovremo inserire la nostra età, accettare la condivisione dei dati e le impostazioni della privacy. Giunti nella home, abbiamo la possibilità di scegliere uno dei temi evidenziati nella prima schermata, oppure effettuare una ricerca. Possiamo trovare i nostri set preferiti tramite ricerca testuale, ad esempio con il nome della costruzione, tramite codice QR o inserendo il numero del set LEGO, che si trova sul lato anteriore della scatola. Una volta scelto il set, avremo a disposizione una dettagliata descrizione del modellino e una galleria di immagini del prodotto completato. L'app ci fornisce anche informazioni sull'età minima richiesta per la costruzione, l'anno di produzione e il numero totale di pezzi del set. Cliccando su "Inizia a costruire", si aprirà un esaustivo PDF con tutte le informazioni sul set: ideazione, progettazione, la lista dei pezzi necessari e tutti i passaggi da seguire per la sua costruzione. Avremo a disposizione anche un secondo libretto, dalle finalità illustrative, nel quale sono mostrate foto del set completato, immagini reali di ciò al quale il set fa riferimento e suggerimenti per costruzioni simili da intraprendere. È possibile ottenere anche le istruzioni di montaggio in 3D per alcuni set selezionati. Con LEGO Builder abbiamo difatti modo di ruotare e zoomare il modello in tempo reale, costruire insieme ad amici e familiari e tenere traccia del proprio set LEGO. Le istruzioni sono (per alcuni set) sia in 3D che interattive, permettendo all'utente di procedere nella costruzione del modellino seguendo una vera e propria narrazione. Possiamo pertanto salvare anche il set tra i preferiti o inserirlo nella nostra collezione, alla quale è possibile accedere tramite il profilo personale. Di conseguenza, è consigliabile, una volta scaricata l'app sul proprio dispositivo mobile, iscriversi creando un profilo, di modo da avere sempre a disposizione i nostri set preferiti, anche cambiando supporto digitale. Per iscriversi, basta inserire nome, cognome, una mail, una password, il Paese di origine e una data di nascita. In alternativa, è possibile saltare questo passaggio e registrarsi direttamente utilizzando uno dei profili accettati dall'app: Google, Apple, Facebook ed Epic Games.

LEGO Build Together

L'app mette a disposizione degli utenti anche la modalità "LEGO Build Together", tramite la quale è possibile costruire il set insieme ai nostri amici o ai nostri familiari. Per partecipare a una costruzione condivisa, sarà necessario scegliere il set da assemblare e premere su "Build Together". Otterremo così un codice PIN, da condividere con i nostri compagni di costruzione, i quali dovranno scegliere a loro volta lo stesso set sull'app e inserire il codice per avviare la costruzione in team. Questa modalità può essere utilizzata fino a quattro persone in contemporanea. A ogni giocatore viene assegnato un colore diverso, per differenziarsi a vicenda durante il processo di costruzione. La costruzione inizia quindi separatamente su ciascun dispositivo, assegnando a ogni costruttore diversi componenti da assemblare. Il punto veramente forte di quest'app è la sincronizzazione tra i dispositivi, che tiene traccia dei vari passaggi e consente agli utenti di procedere contemporaneamente nella costruzione, indipendentemente dalla velocità alla quale procede ogni persona. Il sistema consente ai dispositivi di interagire tra di loro, facendo così avanzare la costruzione in sincronia. In questo modo, l'app si adatta ai costruttori più giovani e inesperti, che possono così tenere il passo con quelli più esperti o veloci, e avere comunque la sensazione di lavorare tutti insieme verso un obiettivo comune. Un'opzione ottima anche per i genitori che vogliono far avvicinare i loro bambini più piccoli alle costruzioni LEGO.

Chi progetta i set LEGO?

La creazione di un set LEGO richiede un lungo procedimento, frutto di un processo creativo che inizia ovviamente con un'idea, e che prosegue coinvolgendo numerosi professionisti altamente qualificati. Dietro ogni set Lego c'è difatti un team di designer, ingegneri, grafici ed esperti di marketing, ognuno con il proprio ruolo nel processo che porta infine alla realizzazione di un nuovo set da lanciare sul mercato per gli appassionati. Il solo procedimento di progettazione di un set può durare anche due anni, durante i quali le varie figure collaborano per risolvere tutte le problematiche legate alla creazione: I designer sono i veri artefici delle creazioni Lego, le persone responsabili di ideare i modelli e sviluppare le istruzioni di costruzione, con l'obiettivo di rendere il nuovo set sia divertente che stimolante;

di costruzione, con l'obiettivo di rendere il nuovo set sia divertente che stimolante; Gli ingegneri si occupano di tradurre le idee dei designer in modelli fisicamente realizzabili , assicurandosi che le costruzioni siano stabili, resistenti e sicure;

, assicurandosi che le costruzioni siano stabili, resistenti e sicure; I grafici curano l'aspetto visivo dei set Lego, creando packaging accattivanti e materiali promozionali per valorizzare e sponsorizzare il nuovo set;

per valorizzare e sponsorizzare il nuovo set; Gli esperti di marketing, dopo aver studiato il mercato e le sue tendenze, definiscono infine le strategie di lancio e di promozione dei set LEGO. Ma, oltre ai professionisti qualificati, LEGO permette anche a tutti gli appassionati di progettare i propri set, che l'azienda danese potrebbe anche realizzare realmente.

Dove progettare un set LEGO

Sebbene i set della LEGO vengano progettati principalmente nella sede principale dell'azienda, che si trova a Billund, in Danimarca, ogni utente ha a disposizione diversi strumenti per potersi cimentare nella creazione del proprio modellino di mattoncini. Fino a pochi anni fa la soluzione principale era "LEGO Digital Designer (LDD)", il software gratuito ufficiale dell'azienda danese lanciato nel 2004 che permetteva di costruire modelli con mattoncini LEGO virtuali. LDD è stato però ritirato e non è più supportato, la LEGO non può quindi garantire che continuerà a funzionare perfettamente nel caso in cui qualcosa lo avesse ancora sul proprio dispositivo. La stessa azienda consiglia però l'alternativa, ovvero "BrickLink Studio" (chiamato anche "Studio" o "Stud.io"), un programma che permette di progettare, costruire e creare digitalmente i propri set. "Studio" rappresenta il software migliore per ideare i propri set, trattandosi di un vero e proprio applicativo di progettazione, scaricabile gratuitamente per Windows e Mac, collegato a BrickLink, il più grande mercato secondario di pezzi LEGO. Grazie a ciò, il software può così contare su un database sconfinato, composto da migliaia di parti e mattoncini LEGO che possono essere modificate e posizionate in uno spazio di costruzione virtuale, permettendo all'utente di spostare i mattoncini all'interno dell'area di progettazione come meglio crede. Senza esagerare però, dato che, se il progetto non rispetta le minime leggi della statica, il programma avviserà l'utente, informandolo che alcune parti potrebbero non reggere in fase di montaggio. Un'alternativa a "Studio" è "MecaBricks", un software che può essere utilizzato direttamente online, tramite il proprio browser, che consente di creare e modificare nuovi progetti non solo da PC, ma anche da dispositivi mobili, che siano Android o iOS. Anche questo software è dotato di diversi strumenti per sistemare i mattoncini LEGO a proprio piacimento, mettendo a disposizione dell'utente un vastissimo database di pezzi di ogni tipo. Non è però collegato ad alcuno store in particolare, e non è quindi possibile acquistare i pezzi per i set appena progettati. Ci sono poi appassionati che preferiscono progettare i loro set LEGO in modo tradizionale, utilizzando mattoncini fisici per creare modelli unici. È però questo un approccio che richiede, oltre alla creatività, una manualità e un'esperienza nella costruzione con mattoncini LEGO non da poco.

Come registrare un set LEGO?

Esistono due strade principali per poter registrare il proprio progetto LEGO: la prima, decisamente più lunga e complessa, consiste nel diventare un Designer di modelli presso il LEGO Group. Come spiegato dalla stessa azienda, solitamente "Designer di modelli LEGO frequentano un istituto di studi superiori e seguono un corso di arte tridimensionale. Alcuni studiano anche disegno industriale, architettura, carpenteria, scenografia e persino scultura". La stessa LEGO consiglia di giocare il più possibile con i mattoncini, provando a sviluppare ogni volta nuove creazioni, dato che il processo per diventare un designer richiede una prova di costruzione da affrontare in quattro ore. L'alternativa è quella di diventare un Designer LEGO Fan, che per quanto più facilmente percorribile resta comunque non alla portata di tutti. Il metodo principale, come spiega la stessa azienda, consiste nell'ideare, costruire e inviare foto e descrizione alla LEGO, restando poi in attesa di una risposta. Per provare a "spingere" il nostro progetto possiamo utilizzare LEGO Ideas, il portale sul quale gli appassionati caricano le proprie creazioni. LEGO richiede che il nostro progetto raggiunga non meno di 10mila sostenitori per poter essere sottoposto alla revisione degli esperti, il che potrebbe richiedere anche anni di lavoro. Se dovessi però riuscirci, LEGO ti chiederà di collaborare alla realizzazione del tuo progetto, per finalizzare il set e prepararlo per gli scaffali dei negozi. Nella migliore delle ipotesi, potresti anche essere invitato al lancio ufficiale della tua creazione LEGO.

Altre guide su LEGO

Gruppo Facebook