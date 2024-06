Cos'è il protocollo 3D Secure

Supponi di stare per effettuare un acquisto online e di dover inserire gli estremi della tua carta di credito. Ti senti un po' a disagio, vero? In effetti, ti capiamo: benché le opportunità concesse dal web siano innumerevoli, il rovescio della medaglia esiste. I pirati informatici sono sempre pronti ad approfittare di eventuali falle del sistema, perciò essere previdenti è una buona cosa. Sottovalutare la questione rischia di tornare indietro a mo' di peggiore effetto boomerang: qui scende in campo il protocollo 3D Secure. Con ogni probabilità ne hai già sentito parlare, magari in banca o perlomeno in ambito finanziario. Soprattutto quando in ballo ci sono questioni tanto delicate, dovrebbe essere il minimo prestare abbastanza attenzione. Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a trattare tutti gli aspetti principali a esso inerenti.