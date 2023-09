Cosa fare se non arrivano email su iPhone

Attendete una email importante ma l'app di posta elettronica di iOS non si aggiorna? Si tratta, in effetti, di un bel fastidio, soprattutto se siete fuori casa e non avete modo di accedere ad un altro dispositivo, come il computer o il tablet. In ogni caso, il problema in questione è tutt'altro che infrequente nell'uso quotidiano e sottende cause diverse, come differenze nei protocolli di posta elettronica, impostazioni errate o problematiche software.

Come risolvere, quindi? In questo articolo vedremo cosa fare se non arrivano le email su iPhone, passando in rassegna le principali cause e le corrispondenti soluzioni. Prima di iniziare (considerata la stretta continuità con il discorso che ci apprestiamo a sviluppare) vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come cambiare app Mail predefinita su iPhone (e iPad). Buona lettura!