Cosa fare se il computer non si collega alla rete Wi-Fi

Il computer non si collega alla rete WiFi? Ecco come risolvere i problemi di rete su Windows

Se il computer non si collega alla rete Wi-Fi è certamente un bel problema. E se si ha un'urgenza, ecco che l'impossibilità di accedere su Internet assume connotati a dir poco drammatici. Ma non si tratta, comunque, di un caso isolato, poiché il messaggio "Impossibile connettersi a questa rete", che solitamente appare in bella mostra sul computer quando quest'ultimo non riesce a collegarsi alla rete wireless domestica o aziendale, è più diffuso di quanto si possa pensare. Le cause sono diverse e spesso risulta decisivo un semplice riavvio del PC per rimettere le cose a posto. Ma se così non fosse, ci sono comunque altre strade da seguire. Ecco, quindi, cosa fare se il computer non si connette alla rete Wi-Fi. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su come trovare la password del router: vi tornerà molto utile seguendo i passaggi descritti nella presente guida, soprattutto all'inizio. Buona lettura!

Indice

Ripristinare rete WiFi e attivare modalità aereo Windows

Abbiamo detto che riavviare il computer è spesso la soluzione più semplice e immediata per risolvere il problema. Ma in caso di esito negativo, è possibile seguire altre strade, anch'esse abbastanza agevoli. Una di queste consiste nel dimenticare la rete Wi-Fi, e quindi ripristinare il collegamento alla rete wireless impostata in precedenza qualora emergessero dei dati danneggiati nelle Impostazioni memorizzate della rete Wi-Fi. Ovviamente bisognerà ricordarsi la password del router. Cliccate quindi sull'icona WiFi che si trova in basso a destra nella barra delle applicazioni e cercate la rete WiFi di interesse, quindi cliccate su di essa con il tasto destro del mouse. Nel menu successivo, fate clic su "Annulla memorizzazione". Provate a connettervi nuovamente alla rete, inserendo la password del WiFi. Qualora anche questo tentativo non andasse a buon fine, provate ad attivare la modalità aereo su Windows. La procedura è semplicissima: cliccate ancora sull'icona WiFi posizionata nella parte inferiore a destra nella barra delle applicazioni e pigiate sul pulsante rappresentato da un'icona con un aereo. Dopo che questo si è colorato di blu, ripetete il passaggio di prima per disattivare la modalità aereo su Windows e collegatevi di nuovo alla rete WiFi.

Utilizzare strumento di risoluzione dei problemi di rete di Windows

I metodi che abbiamo illustrato finora sono piuttosto semplici, in quanto non apportano modifiche a livello di sistema. Se non si riesce ad accedere alla rete WiFi, è possibile sfruttare lo strumento di risoluzione dei problemi di rete incluso in Windows, predisposto per l'appunto dall'azienda di Redmond per problematiche di questo tipo. Tutto quello che bisogna fare è digitare "Risoluzione dei problemi" nella barra di ricerca di Windows e cliccare sul primo risultato. Nella nuova finestra, scorrete verso il basso e pigiate su "Altri strumenti di risoluzione dei problemi".

Non vi resta, adesso, che cliccare su "Esegui" accanto alla voce "Rete e Internet". Il sistema provvederà ad eseguire un controllo e ad apportare alcune modifiche in presenza di eventuali conflitti o criticità. Ad operazione ultimata, collegatevi di nuovo alla rete WiFi e provate ad accedere su Internet: incrociamo le dita per voi.

Impostare IP e DNS automatici su Windows

Ancora problemi? Non resta che salire di livello. Se avete apportato modifiche alle impostazioni IP e DNS, la causa dell'impossibilità di accedere su Internet potrebbe essere dovuta proprio a questo fattore. Il suggerimento, in questi casi, è di lasciare che sia Windows a impostare in automatico i valori relativi a IP e DNS. Vediamo come rimettere le cose a posto. Cercate, innanzitutto, la parola "Impostazioni" nella barra di ricerca di Windows e cliccate sul primo risultato. Nella nuova finestra, spostatevi a sinistra su "Rete e Internet" (quarta voce) e, a destra, fate clic ini basso su "Impostazioni di rete avanzate".

Per prima cosa, vi suggeriamo di cliccare su "Ripristino della rete", eseguendo di nuovo l'accesso alla rete. Qualora ciò non funzionasse, cliccate su "Impostazione di convidisione avanzate" e selezionate la vostra rete. Pigiate sulla freccia rivolta verso il basso per espandere le opzioni e selezionate dall'elenco "Visualizza proprietà aggiuntive".

A questo punto, assicuratevi che le voci "Assegnazione IP" e "Assegnazione DNS" siano entrambe impostate su "Automatico". Se così non fosse, apportate le modifiche e riavviate il computer.

Ripristinare rete computer tramite prompt dei comandi

Se il computer non si connette alla rete WiFi, è possibile eseguire alcuni reset tramite prompt dei comandi. Digitate la parola "cmd" dalla barra di ricerca Cliccate sulla voce prompt dei comandi con il tasto destro del mouse e, dal menu a tendina, fate tap su "Esegui come amministratore" Digitate nella nuova finestra la stringa netsh winsock reset e battete Invio con la tastiera Digitate netsh int ip reset resetlog.txt e battete Invio con la tastiera Digitate netsh int ip reset e battete Invio Digitate ipconfig /flushdns e premete ancora Invio Riavviate il computer e aprite un browser per provare ad accedere su Internet.

Aggiornare driver scheda di rete computer

Non siete riusciti a risolvere? C'è ancora una carta da "giocare". L'ultimo rimedio, infatti, consiste nell'aggiornare i driver della scheda di rete del computer. Per fare ciò digitate "Dispositivi" nella barra di ricerca di Windows e cliccate sulla prima voce nell'elenco. Nella nuova finestra, individuate la sezione "Schede di rete" (solitamente si trova in fondo) e pigiate sulla freccia verso sinistra per espandere le opzioni, dopodiché cliccate con il tasto destro del mouse sulla scheda di rete installata sul computer, quindi pigiate su "Aggiorna driver".

Nella nuova finestra, selezionate "Cerca automaticamente i driver" e attendete che Windows cerchi gli ultimi driver disponibili. Eventualmente potete anche andare sul sito web del produttore del computer o della scheda di rete e scaricare i driver, caricandoli voi stessi. In tal caso dovrete scegliere "Cerca i driver nel computer", selezionando il percorso corretto del file precedentemente scaricato. Se tutti questi passaggi non hanno avuto esito sperato, vi suggeriamo di contattare il vostro provider di rete per controllare che ci sia effettivamente rete Internet disponibile. Prima, però, provate a collegarvi alla rete WiFi da un altro dispositivo, come ad esempio lo smartphone.