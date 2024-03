In questa guida vediamo cosa fare se Siri non funziona e, in caso, ripristinare l'assistente vocale di Apple

Utilizzare Siri è davvero comodo in certi frangenti. Impostare un timer o una sveglia, telefonare a un contatto in rubrica rappresentano, infatti, soltanto alcune delle innumerevoli azioni che l'assistente virtuale di Apple può compiere al posto nostro. Non sempre, però, le cose vanno per come ce le aspettiamo e, per un motivo o per un altro, Siri potrebbe non funzionare correttamente. Dalla lentezza nel comprendere i comandi vocali all'impossibilità di richiamare l'assistente, le problematiche possono essere diverse. Vediamo, quindi, cosa fare se Siri non funziona.

Indice

Come attivare Siri con tasto

Siri potrebbe non attivarsi a seguito della pressione del tasto di accensione laterale o, nel caso dei modelli provvisti di Touch ID come iPhone SE di terza generazione, dopo la pressione prolungata del bottone centrale posizionato poco sotto allo schermo. La procedura è pressoché identica a prescindere dal modello di "melafonino". Per prima cosa, sbloccate il device e aprite l'app Impostazioni (quella, cioè, caratterizzata da un'icona a forma di ingranaggio), scorrete verso il basso e pigiate su Siri e ricerca. Nella schermata successiva, assicuratevi che l'opzione "Premi il tasto Home per Siri" sia attiva (il bottone deve essere colorato di verde) se utilizzate iPhone con Touch ID, o in alternativa "Premi il tasto laterale per Siri" per gli iPhone con Face ID, altrimenti spostate l'interruttore verso destra in corrispondenza della voce suddetta per confermare le modifiche. Se il Touch ID non funziona su iPhone, vi invitiamo a leggere l'articolo di approfondimento in merito.

Come controllare se Siri è attivo

E se Siri non è presente nell'app Impostazioni? In questo caso, le motivazioni potrebbero essere diverse. Controllate che le impostazioni siano settate in modo corretto. Aprite, quindi, l'app in questione e assicuratevi di non avere disabilitato per errore Siri: vi basterà entrare su "Tempo di utilizzo" e pigiare su "Restrizioni contenuto e privacy": la prima voce deve essere disattivata; in caso contrario, assicuratevi che le voci Siri e dettatura siano abilitate.

Come attivare comando Ehi Siri

Potrebbe non funzionare il comando Ehi Siri. Questa funzione è davvero comoda quando si decide di richiamare l'assistente di Apple senza pigiare alcunché. Controllate, anche in questo caso, l'app Impostazioni. Sbloccate, innanzitutto, il dispositivo Pigiate sull'app Impostazioni Cliccate su Siri e ricerca Spostate verso destra l'interruttore in corrispondenza su Rileva Ehi Siri. Se, invece, Siri non riesce a rilevare la voce o i comandi impartiti, il problema potrebbe ricadere sui microfoni di iPhone. In tal caso, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su come pulire microfoni iPhone. In particolare, il microfono dell'iPhone è posizionato nella parte bassa a sinistra nella maggior parte dei modelli in commercio, accanto alla porta Lightning o USB-C (a partire da iPhone 15). Procuratevi un bastoncino di cotone asciutto e passatelo in corrispondenza dell'altoparlante superiore sopra lo schermo, praticando un movimento rotatorio. Applicate una leggera pressione e proseguite avanti e indietro per tutta la lunghezza del microfono, fino a quando non verrà via lo sporco.

Siri non funziona: controllate la rete

L'ultimo caso di mancato funzionamento di Siri potrebbe essere addebitabile alla connessione Internet. Infatti, l'assistente virtuale di Apple ha bisogno di un collegamento alla rete dati (connettività cellulare o Wi-Fi) per poter funzionare. In genere, problematiche di questo tipo sono ben identificabili dai messaggi "Ho problemi di connessione", oppure "Riprova tra poco". Assicuratevi, pertanto, che ci sia rete su iPhone e che: La modalità aereo sia disattivata

Sia attivata la connettività dati.

Come ripristinare Siri

L'ultima cosa da fare se Siri non funziona è ripristinare l'assistente vocale di Apple. Ma come? Seguite passo passo questa procedura. Sbloccate il dispositivo Aprite l'app Impostazioni Entrate su Siri e ricerca Spostate verso destra l'interruttore in corrispondenza di "Rileva Ehi Siri" Cliccate su "Continua" nella schermata "Configura Siri" Seguite le istruzioni a schermo per configurare Siri.