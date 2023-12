Ma cosa significa questa affermazione e cosa si intende per mercato libero ? Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere cosa cambia e che differenze ci sono con il mercato tutelato , come capire se si è nel mercato libero e molto altro. Ma prima di approfondire questo argomento, vi ricordiamo anche di leggere quando finirà il mercato tutelato e come fare a passare dal mercato tutelato a quello libero .

La notizia è su tutti i giornali: dopo numerosi rinvii dal 2024 si passa al mercato libero , a gennaio per il gas e ad aprile dello stesso anno per l'energia elettrica .

Indice

Cosa si intende per mercato libero

Il termine mercato libero suonerà sicuramente familiare alla maggior parte degli utenti, d'altronde è da anni che ne sentiamo parlare o lo vediamo nelle offerte gas e luce.

Diverso è però il discorso se la domanda è cosa significhi, ma per capirlo facciamo un passo indietro nel tempo.

Siamo nel 1996 e il Consiglio Europeo vota la direttiva comunitaria per la creazione di un Mercato Unico dell'energia in Europa, con l'intento di introdurre la liberalizzazione delle varie attività del settore, come produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita.

Il concetto era semplice: uscire da un regime di monopolio con un unico gestore per luce e gas (Enel) e favorire la libera concorrenza, a tutto beneficio del consumatore. Il Governo italiano accolse la direttiva nel 1999, con l'emanazione del decreto Bersani, e il decreto legislativo per istituire la liberalizzazione del mercato del gas ed energia fu pubblicato nel 2000.

Da questo momento in poi, tutte le società interessate avrebbero potuto produrre, acquistare e vendere luce ed energia elettrica, ma per regolamentare il mercato era stata introdotta l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), poi diventata Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e infine Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), con il compito di tutelare gli interessi di utenti e consumatori e garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità.

Nasce così il mercato tutelato, ovvero un mercato (o di maggior tutela), i cui prezzi sono stabiliti da ARERA e vengono aggiornati ogni tre mesi, e il fornitore coincide con il distributore per l'energia elettrica. In realtà il mercato unico c'era già da prima, ma il termine è stato coniato per differenziarlo dal mercato libero e garantire agli utenti una continuità contrattuale, oltre ad essere dedicato a quei clienti che non avevano scelto un fornitore del mercato libero.

Siamo nel 2007, c'è il Governo Prodi II e Bersani completa il lavoro con il decreto Bersani bis, che porta alla completa liberalizzazione del mercato energetico italiano, aprendolo ai nuovi fornitori e permettendo finalmente agli utenti domestici di scegliere liberamente l'operatore a cui rivolgersi per le proprie utenze (dal 1° luglio di quell'anno).

Questo ci porta alla definizione di mercato libero, ovvero il mercato in cui gli utenti possono scegliere da quale venditore e a quali condizioni comprare energia elettrica e gas naturale.

Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall'ARERA, anche se come ogni contratto in Italia sono sotto l'egida dell'Antitrust.

Nello specifico, nel mercato libero sono disponibili due tipi di tariffe energetiche, quelle a prezzo fisso, per cui il fornitore blocca il costo unitario della prima per un certo periodo di tempo che può andare da dodici a 36 mesi, e quelle a prezzo indicizzato (non ARERA), ovvero che seguono l'andamento del prezzo del mercato all'ingrosso.

Per sedici anni c'è stato un periodo di coesistenza tra mercato tutelato e mercato libero, ma l'obiettivo, voluto anche dall'Europa, era uno: favorire la concorrenza e liberalizzare il mercato. Quindi il servizio di maggior tutela aveva i giorni contati.

Ma prima di passare a questo aspetto, che approfondiremo nel capitolo dedicato, andiamo a riassumere le differenze tra mercato libero e mercato tutelato.

Differenze con il mercato tutelato

Vediamo le differenze del mercato libero con il mercato tutelato. Nel mercato tutelato, i prezzi sono gli stessi per tutti, e sono stabiliti dallo Stato, ovvero dall'ente di controllo ARERA. Questi non subiscono fluttuazioni importanti, perché soggetti a tutela, ma non si hanno praticamente servizi extra.

Nel mercato libero, invece, i prezzi sono scelti dal fornitore, non ci sono vincoli e le varie aziende si fanno concorrenza per attirare i potenziali clienti. Questo comporta una maggiore autonomia per il consumatore, che può risparmiare e usufruire di servizi extra. Con il mercato libero, l'ente di controllo è l'Antitrust (ovvero l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), l'Istituzione pubblica preposta alla tutela della concorrenza nell'ordinamento nazionale.

Tenete presente che le differenze tra mercato libero e mercato tutelato riguardano esclusivamente la fornitura e la commercializzazione di luce e gas, mentre i costi di rete, del contatore e le imposte rimangono le stesse.

A questo punto possiamo capire come il mercato libero abbia una serie di vantaggi, come la possibilità di scegliere il fornitore e l'offerta più adatta alle proprie esigenze, oltre a decidere la tipologia di energia, per esempio un fornitore che si approvvigioni da fonti rinnovabili.

Ci sono anche degli svantaggi. La liberalizzazione ha portato alla nascita di una serie di pratiche poco trasparenti da parte dei vari fornitori, che nascondono in bolletta una serie di servizi dal dubbio significato. Poche righe sopra avevamo definito la possibilità di aggiungere servizi extra un vantaggio del mercato libero. Ma chi stabilisce la liceità di un servizio extra?

Per esempio, se la spesa per la materia energia, il dispacciamento e il canone Rai sono voci comprensibili, altre come la Certificazione vivi verde o i Servizi Green sono meno comprensibili, e si può correre il rischio di pagare per servizi non voluti e su cui non si ha nessun controllo.

E vista la difficoltà di lettura delle bollette di cui difficilmente ci si può accorgere.